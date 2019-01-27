【華為孟晚舟被捕】杜魯多傳曾要求　麥家廉別再評論案件

加拿大駐華大使麥家廉（John McCallum）周日（27日）遭撤換，外界估計這與他在華為副董事長孟晚舟被捕案中兩度失言有關。 《多倫多星報》（Toronto Star）報道，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）曾要求麥家廉「收口」，不要再評論孟晚舟被捕的案件，但後者並無理會。

麥家廉上周二（22日）接受中國傳媒訪問，表示中國國家主席習近平對孟晚舟被捕非常憤怒，又指孟晚舟有強力理由阻止被引渡到美國受審。

報道引述加拿大政府高級官消息稱，杜魯多事後曾明確要求麥家廉不要再評論案件，但會保留他駐華大使的職務。加拿大前駐華大使馬大維（David Mulroney）當時批評指，麥家廉的意見有引導法院判決之嫌，非常不恰當。

麥家廉上周四（24日）發表聲明承認失言。惟他隔一天又再談論案件，表示如果美方放棄向加方提出引渡的要求，對加方而言會是好事，違反渥太華政府聲稱不干預案件的立場。

杜魯多終於在周日（27日）發表聲明，稱已要求和接受駐華大使麥家廉的請辭，但他沒交代撤職原因。資深外交官和專家向路透社指出，這是首次有加拿大大使被正式解僱。

（多倫多星報／路透社）