脫歐投票又來了　文翠珊囂張連開兩邊戰線

英國時間29日晚上7時（香港時間30日清晨3時），國會下議院將就文翠珊的「中立動議」脫歐Plan B進行投票。主要看點在於目前的14項由各派議員提出的修正案會否獲通過，進而推動原地踏步已久的脫歐進程。

這14項修正案會否進入審議、投票階段全看議長白高漢（John Bercow）一人決定。不過，文翠珊「兩邊戰線」策略目前已甚明顯，分別向歐盟及疑歐派兩面開弓。

戰線一：繼續逼歐盟讓步

在周一（28日）晚的保守黨會議上，文翠珊突然宣布支持「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）的修正案，震驚全黨。

「布雷迪修正案」提議國會要求以「為避硬邊境的替代安排」去取代文翠珊脫歐協議中的「補底方案」（Backstop）。

「補底方案」提倡建立「英歐關稅同盟」，以避免脫歐後愛爾蘭與北愛爾蘭之間的邊界，卻沒有結束期限，而英國亦不能單方面退出，被保守黨內疑歐派及執政盟黨北愛爾蘭民主統一黨（DUP）分別批為「使英國淪為附庸」及「分裂大不列顛島及北愛爾蘭」，是脫歐協議獲通過的最大阻力。

慣用古典英語用詞的白高漢，在脫歐議會亂況中，近日人氣急升。（路透社）

如果國會有過半數議員支持「布雷迪修正案」，文翠珊將有國會加持，再去歐盟爭取愛爾蘭問題上的讓步。

雖然歐盟數月來已連番聲明脫歐協議的「補底方案」絕不會更改，不過愛爾蘭與歐盟之間在脫歐後硬邊境問題上近來亦出現立場不一的情況，因此文翠珊似乎看準了歐盟國家似有裂痕之機，想借國會之力，去再求讓步。

可惜，由於布雷迪口中的「替代安排」，並未指明是「有法律約束力的條文」，很有可能到回歐盟一直願意接受的「無約束力政治宣言」；保守黨內疑歐派大老里斯莫格（Jacob Rees-Mogg）及前外相約翰遜（Boris Johnson）都已表明反對。因此，「布雷迪修正案」通過之機甚微。

里斯莫格正與保守黨留歐派一同籌劃脫歐替代方案，延長脫歐過渡期，卻取消補底方案，馬上遭到歐盟否決。（路透社）

戰線二：以「延後脫歐」反迫疑歐派

另一方面，工黨議員庫珀（Yvette Cooper），在保守黨議員博爾斯（Nick Boles）支持下，提出目前所有修正案中唯一提出立法動議的「庫珀修正案」。

有關修正案目前已獲103位議員簽署；由於目前國會確有「反對無協議脫歐」的多數，因此此方案是目前最有機會獲通過的修正案。

此修正案要求文翠珊在2月5日在國會進行投票，立法迫令文翠珊政府如果在2月26日未能通過脫歐協議，國會將進行「延後脫歐9個月（甚至更長時間）」的投票。

如果「庫珀修正案」獲得通過，文翠珊政府很有可能要向歐盟延後3月29日的脫歐大限，以暫時避過「無協議脫歐」之危。

在沒有脫歐協議能通過國會的情況下，「延後脫歐」大概只能作提前大選或二次公投，兩者皆有可能造成「英國留歐」的結果。

工黨議員庫珀提出的「延後脫歐」修正案，目前最有機會獲得通過。（路透社）

文翠珊本人雖然曾指支持「庫珀修正案」正如開「空頭支票」，不過似乎卻無意阻止保守黨議員投票支持此修正案；而就業及退休保障大臣盧綺婷（Amber Rudd）更曾以辭職要脅，指如果文翠珊死硬反對「庫珀修正案」，或會有十數位內閣成員請辭。

至今，內閣並無人事調動。因此，文翠珊似乎是想「暗中」讓「庫珀修正案」通過，再以其「英國留歐」的威脅，回迫保守黨內疑歐派支持其脫歐協議。（脫歐協議的第2次投票暫訂在2月中舉行。）

脫歐、留歐支持者都聚集到英國國會大廈前。（路透社）

國會奪權計謀 變數極多

在文翠珊兩面開弓之際，部份修正案更提出由國會奪去政府安排國會議程的權力：由簡單的要求國會就各種脫歐方案進行「自由討論及投票」，到成立17人跨黨委員會奪去文翠珊政府領導脫歐權力都有。

此類修正案雖然通過機會甚微，不過如今脫歐亂局之中，議員在投票房投票的那一刻會作出何種抉擇，誰都不敢說準。

外界對這種修正案不抱冀望，也許是因為他們認為下議院議長白高漢並不會將此等「離經叛道」的方案選入議程。

「Bollocks to Brexit」目前是反對脫歐運動最受歡迎的標語之一。（路透社）

然而，白高漢在文翠珊脫歐協議被否決前，早已「自把自為」讓議員違反慣例提出修正案，最後迫使文翠珊要在協議否決後3個工作天提交Plan B；而且白高漢本人也有「留歐派」的嫌疑──他的妻子是左翼政治活躍份子，而且在車上貼有「脫歐Ｘ街」（英：Bollocks to Brexit）的貼紙。因此，白高漢並非沒有可能會故意向文翠珊唱反調。

文翠珊在此等危局下，仍敢大搞兩邊戰線，其唐吉訶德式的精神，固然令人倍感可畏。可是，這次脫歐投票最慘痛的結局，卻是「沒有任何修正案獲多數通過」──搞了一場大龍鳳，脫歐繼續原地踏步，文翠珊的「兩面弓」更將是未開先折。