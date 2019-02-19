劉鶴赴美頭銜變化透露的中方態度

中國國務院副總理、中央財經領導小組辦公室主任劉鶴應美國邀請訪問華盛頓，於本周四至周五（2月21日至22日）同美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽舉行第七輪中美經貿高級別磋商。

值得注意的是，新華社此次發布劉鶴赴美的通稿，與上個月發布劉鶴抵達美國進行貿易磋商的通稿有所不同。

在新華社周二（2月19日）發布的通稿中，劉鶴的頭銜除了「中共中央政治局委員」、「國務院副總理」、「中美全面經濟對話中方牽頭人」之外，還多了一項頭銜「習近平主席特使」。

來源：新華社官方微博賬號截圖

而上一次，新華社報道劉鶴訪美的通稿中出現「習近平主席特使」的頭銜，是於去年5月16日，劉鶴率領中方經貿團抵達華盛頓與美方進行磋商。

回顧去年5月17日至18日，中美雙方高級別官員經過兩天的磋商，就雙邊經貿磋商發表聯合聲明，停止互相加徵關稅。

雖然中美雙方曾於去年5月份達成共識，亦使雙邊的貿易爭端得到一時緩解，不過當時特朗普政府裏的「鷹派」人士並未放棄對華的強硬政策，美國貿易代表辦公室（USTR）於去年6月16日宣布對華徵稅清單，而後中方亦向美國作出相應的關稅反制。

站在特朗普身後的美國貿易談判代表萊特希澤，是美國貿易政策的強硬派。（視覺中國）

至去年12月，中美雙方達成90天的「停戰期」共識。如今談判期限將至，雖然中美雙方均未透露過多的談判細節，但特朗普由一開始「不延長談判期限」的說法，到「如若談判進展良好，或延長談判期限」的態度轉變，亦向外界釋放積極信號。

而上周在北京結束的第六輪中美經貿高級別磋商，習近平在會見美國貿易代表團時，亦稱雙方的談判「取得重要階段性進展」，並希望雙方在新的談判中能夠推動達成互利雙贏的協議。

習近平於上周會見美國貿易代表團時，亦稱雙方的談判「取得重要階段性進展」。（路透社）

如今，劉鶴此次訪美以習近平特使的身份出訪華盛頓，透露了中方對於此次中美談判所採取的樂觀態度。如同商業談判中，倘若沒有談判前景或是達成雙邊協議的可能，任何一方都不會選擇再繼續進行協商，更何況是國與國之間的談判。而中方如若沒有達成協議的把握，亦不會貿然以國家元首特使的名義出發，因此中美也更可能在近兩個餘月密切談判的基礎上，終結貿易衝突。