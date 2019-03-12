華為反擊力度不減：究竟是誰在監控？誰在強索隱私？

華為集團上週向美國政府提告後高姿態不減。3月11日，華為高級副總裁陳黎芳接受CBC專訪時，除了批評美國處於「政治驅動」逮捕孟晚舟，侵害其個人權利，陳黎芳將更多時間放在批評美國對華為限制的不合理上。2月底開始，華為已在全球範圍內大打公關戰，意圖確立其「受害者形象」，凸顯美國霸權；這樣的「強勢反擊」，應該還會持續一段時間。

繼華為總裁任正非打破「不接受採訪」慣例，接連在央視、英國BBC接受個人專訪，為華為辯護後；集團副總裁陳黎芳也隨即跟上。3月11日，陳黎芳接受加拿大廣播公司（CBC）專訪。訪問中她提到，加拿大應美國要求逮捕孟晚舟乃「政治驅動」。她亦表示：「我們仍然相信加拿大政府是自信的、公正的、獨立的，也相信加拿大司法系統一定能夠公開、透明、公平、公正地處理」。

被問及是否擔憂美國的打壓行動時，陳黎芳提到「美國可能有點低估了華為的團結意志，也有點低估了其他國家政府、企業和民眾自身的判斷力。美國並沒有拿出事實，只是拿一些觀點和猜測去影響輿論。我覺得它的影響力並沒有想像中那麼強大。」早前，德國、英國及新西蘭均宣布考慮在符合安全標準情況下，開放華為進駐，似乎也印證了陳黎芳的回答。

華為風波：華為創始人任正非2019年初一改過去的低調作風，連番接受中外傳媒的訪問。他2月則強調即使中國要求參與間諜活動，他將堅決拒絕。（美聯社）

與此同時，陳黎芳也對仍禁止華為的美、澳兩國「發起攻勢」。被問到「華為是否會根據中國《情報法》向政府交出網絡中傳輸資料」時，她回答到：「我也理解這些擔憂，就像我第一次讀到美國的雲法案，澳洲的AA法案。這些法律要求企業安裝後門，蒐集他國數據信息，我對此也特別震驚、特別擔憂。」她同時提到：無論任何情況，華為都拒絕任何政府的裝後門、收集數據情報的要求。

陳黎芳提到的兩個方案分別在去年3月，及12月在美國和澳洲獲得通過。雲法案（CLOUD Act）要求美國互聯網企業有責任在法庭許可後，向政府提交美國居民儲存在海外服務器中的信息。而澳洲AA法案則容許政府將監聽及監視範圍由原本通話，擴展至諸如WhatsApp，Line在內的加密通訊軟件。

斯諾登向傳媒曝光美國國安局的稜鏡計劃。（視覺中國）

加拿大同歐洲各國一貫重視個人隱私保護，歐盟制定的GDPR標準更被認為全球範圍內最嚴格的隱私法，而被大部分跨國企業遵守。今次陳黎芳不僅為華為辯護，更指責美、澳等國「明目張膽索取隱私」，或許旨在令加拿大人回憶起美國早前曝光的，違法監聽國民的「棱鏡門」事件。如此一來，美國以「後門威脅」指控華為似乎有些站不住腳。

今年2月來，華為已先後在多國展開「公關戰」，除了花費巨資在媒體及公共空間刊登廣告，更由集團高層領銜積極聯絡媒體辯護。而早前控告美國政府，則旨在利用法庭交鋒營造美國政府「不講理形象」，削弱其制裁華為的合理性。可以預料的是，將來華為在回應質疑時也將更加主動「揭發美國不義」，而非單純被動辯護。