美大使威脅德國不要使用華為5G　外交部：不應指手劃腳

據美國《華爾街日報》報道，美國駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）致函德國經濟部長，指若德國允許華為或其他中國電訊設備製造商參與5G網絡建設，危害美德兩國情報部門的合作，並限制與德國的情報交流。 對此，中國外交部發言人陸慷在例行記者會上回應指，美方一些人不能指望任何其它國家都願意犧牲自己的、合理的發展權益，去一味地迎合美方自身的一己私利，乃至一些政治算計。

據美媒報道，美警告若德使用華為5G將限制兩國情報交流。（視覺中國）

《華爾街日報》週一（11日）指，美駐德大使格雷內爾在信件中表示根據中國法律，中國企業必須向國家安全機關提供支援，檢查華為軟件亦不能確保沒有漏洞。

德國經濟部長發言人回應指，已收到大使館來信，並指會適時回覆，但拒絕透露詳情。德經濟部長上週四（7日）曾在公開場合表示，德國不希望禁止華為參與5G網絡建設，但將會修改法例確保5G網絡使用的所有部件都安全無虞。據指，德國執政聯盟仍在商討修例內容。

中國外交部發言人陸慷在例行記者會上回應事件，指美國不應該指手畫腳。（視覺中國/資料圖片）

在這一背景下，陸慷在回應記者時表示，這位美駐德大使上任不到一年，已多次就德國的汽車行業、對仍然在同伊朗開展合法經貿合作的德國企業、對參與「北溪2號」項目的德國企業公開發出制裁威脅，這已經在德國社會引起了不小的關注。現在他又對德國自身的5G網絡建設指手劃腳。

陸慷續指，德國經濟部發言人已經對此作出明確回應。他表示，美方列舉的關切並不新鮮，德國政府並未看到任何證據，證明任何供應商的活動可能危及德國及德國盟友的安全。