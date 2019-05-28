封殺華為施壓北京　特朗普擋了誰的財路？

為了打壓華為，美國勒令Google暫停為華為提供Android操作系統的部分服務，對華為海外市場造成嚴重衝擊。 但與此同時，美國擋住的，不僅僅是華為的財路。

特朗普政府近期打壓華為的舉措似乎擋了到了別人的財路。

自美國商務部的工業和安全局（BIS）把華為公司加入其元件清單（Entity List，又稱實體名單）之後，美國不少通訊和半導體企業巨頭接到美國政府通知，停止對華為供貨 。其中，Alphabet（Google）及Microsoft等企業紛紛出面表示「暫停與華為業務往來」。

除了自己的企業不準與華為「做生意」之外，美國的「禁令」還讓英國芯片設計商ARM停止與華為及其子公司的「所有有效合同」，以遵守最近的美國貿易限制。日本移動通信運營公司軟銀和KDDI也因此在5月22日宣布「延期販售」華為的新型智能手機。

要知道，軟銀集團在2016年便收購了ARM，而該集團在中國投資並不少。在基站投資方面，軟銀也曾為華為投入206億日元（約15億港幣），為中興投入35億日元（約合2.5億港幣）。

據悉，ARM在2018年還以約 7.752億美元（60億港幣）的價格，向將向中國的財務投資者及合作夥伴出售其子公司——Arm中國（Arm Technology China）的51%股權，從而成立一家合資公司運營Arm在中國的半導體技術業務。

Google宣布「斷供」華為後，華為便開始籌劃「自產」系統。（視覺中國）

2018年軟銀在中國設計的所有先進芯片中，約有95%是基於Arm技術，中國部門貢獻了Arm總銷售額的20%。用媒體的話來說，Arm中國可謂是Arm和軟銀集團的一個現金奶牛。

ARM終止了與華為的合作，意味着華為未來高端的移動芯片的開發，可能由於無法獲取ARM最新的高端的IP核授權許可，將會遭遇困難。同樣的，介於缺少與中國通訊巨頭華為的合作，ARM在中國市場的活動空間也相應的減少。

特朗普政府督促各大企業停止與華為的合作，此前還打壓中興的舉措，顯然是「擋了軟銀的財路」。

隨着世界格局發生的變化，經濟全球化趨勢加速發展，中國市場潛在的巨大紅利，促使各大巨頭企業融入中國，並企圖抓住任何一個可以從中獲利的機會。因此，中國產業的各個領域都不乏海外巨頭企業的身影，除了有緊密的合作關係，還有着大量的投資。

軟銀集團便是案例之一，除此之外，目前宣布與華為「斷交」的公司都在中國企業有着十分密切的合作。

例如最先對華為「斷供」的Google。2017年，Google以5.5億美元（43億港幣）現金投資中國電商巨頭之一——京東；2018年，軟銀集團旗下投資基金Vision Fund和Google母公司Alphabet旗下風投基金CapitalG分別又對中國公路物流互聯網平台滿幫集團投資10億美元（78億港幣）和超過9億美元（70億港幣）。

Google對華為的「斷供」的舉措，確實會對華為手機的海外市場造成巨大的衝擊。（路透社）

還有微軟公司，微軟2010年就與中國移動通信集團公司（簡稱中國移動）與簽署戰略合作備忘錄；2018年，已被微軟收購的諾基亞諾又與中國移動簽署10億歐元（約合88億港幣）框架的協議。

英特爾也同樣也在中國有着較多的投資項目，重點領域包含：雲計算、大數據分析、物聯網、智能設備、可穿戴技術、智能機械人技術、無人機、車聯網、虛擬現實和增強現實技術等。

2015年，英特爾投資入股北京紫光展訊科技有限公司的金額為10億美元（7.8億港幣）。截止到2016年，英特爾在中國就扶持了40多家公司上市。

雖然美國目前對華為的打壓，並未讓這些企業在華的投資受到嚴重影響，但考慮到如今「封殺華為」事件正愈發演變為中美科技戰，這也意味該類企業在未來會受到波及。這不僅僅是因為中美結構性矛盾的影響，更因為美國還不願直面和接受國際經濟逐步一體化，而自身影響力相對消退的現實。

這就是為何特朗普政府在處理各大國際事務時，頻頻出現「擋人財路」的情況。最近凸出的例子便是美國重啟制裁伊朗，勒令法國的能源巨頭道達爾（Total S.A.）等企業推出伊朗市場，以及特朗普為扭轉貿易逆差威脅對德國和日本的汽車及韓國電器加徵關稅的舉措。這些表明：美國還在以過去的思維，重複着老路。

但我們需要看清的是，世界格局已然發生了變化，各大新興經濟體的發展促進了國際經濟的一體化，讓世界各國之間都有着千絲萬縷的經濟、貿易聯繫。基於這樣的形勢，美國對任何一個國家的打壓，都有可能會傷及其他國家企業在當地的利益，更何況如今白宮針對的是中國。