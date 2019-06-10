白宮高官呼籲暫緩禁華為　美國打貿易戰緣何拖泥帶水？

白宮高官日前請求延期禁華為。限制華為的是美國，之後給華為緩衝期的還是美國。此外，美國推遲汽車關稅、暫停對墨西哥徵稅等讓人感覺美國拖泥帶水。

美國國內對中國電訊企業華為的態度很微妙：《華爾街日報》6月9日透露，白宮行政管理和預算局代理局長沃特致信美國副總統（Mike Pence）和9名國會議員，希望推遲執行限制美國政府與華為業務往來的法律關鍵條款。

沃特（Russell T. Vought）所說的法律關鍵條款指的是美國總統特朗普（Donald Trump）2018年7月簽署的2019年國防授權法案，該法案直接禁止美國政府購買華為設備的禁令今年生效，而對第三方的限制將在2年後生效。沃特的信函要求改限制在法律通過後四年生效。

華為一直試圖進入美國市場，但無奈美國政府以國家力量將其拒之門外。（視覺中國）

沃特的這份信很容易令人想到美國商務部此前對華為的動作：將華為列入「實體清單」後，美國商務部給華為開了一張為期90天的「臨時通用執照」。

說要限制華為的是美國，之後給華為緩衝期的還是美國。想要置華為於死地的是美國，想要將華為拿來交易的還是美國，美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）6月9日就表示：「如果貿易問題有進展，特朗普總統或願意放鬆華為問題。」

不只是華為，美國在貿易戰問題上也有這樣的來回反覆。中國對美國的商品如期在6月1日加徵，美國貿易代表辦公室6月7日則宣布，對進入美國的某些商品加徵關稅的期限從6月1日延長至6月15日。

特朗普5月30日宣布從6月10日起對所有墨西哥輸美商品加徵5%的關稅。時隔一周（6月8日），特朗普就宣布對墨西哥的加徵關稅計劃無限期暫停。

2月17日，美國商務部向白宮遞交了有關進口汽車和零部件威脅國家安全的「232調查」報告。特朗普在5月18日將是否徵收汽車關稅的決定推遲了6個月。

特朗普看似讓人困惑，其實看多了，反倒能看到他的一些路數。（視覺中國）

美國的這種操作多了，就給人一種美國拖泥帶水的感覺。

美國的反覆一方面在於它要掂量後果，畢竟它採取的措施傷人又傷己，比如美國將華為列入「實體清單」，影響到了高通等供應商與華為的合作。再比如提升關稅，很大一部分代價要由美國消費者來承擔，更不要提特朗普宣布徵稅後引發的美國股市的震蕩。

有着政治和經濟優勢的美國縱然可以拿着行政禁令或者關稅大棒要求他國讓步，在全球化尤其是全球產業鏈聯繫更加緊密的今天，美國也必然要承受某些極端動作的代價。沒有絕對的美國吃虧，也沒有絕對的他國佔便宜。特朗普政府是在看着形勢的變化做出調整，儘可能降低貿易戰帶來的風險。特朗普可能會比較瘋狂，但他周圍的高官、美國企業等等都會使其收斂。

另一方面，這與特朗普本人的影響有關。有媒體經驗的特朗普知道製造一個大新聞所帶來的輿論效應，他很享受被媒體聚焦的過程。

而現在，特朗普正在謀求連任，他會利用各種手段來吸引民眾的注意。突然對中國加徵關稅、突然對墨西哥下手等等出其不意的動作吊足了外界的胃口。

特朗普引領新聞已經得心應手，他更懂得讓大新聞戲劇性翻轉所引發的轟動效果更為強烈，新聞之後還有更大的新聞。成在於特朗普，敗也在於特朗普，美國才是手握主導權的一方。