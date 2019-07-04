特朗普的「關稅策略」正日益失效

特朗普政府7月1日和2日先後威脅對歐盟和越南徵收關稅。關稅還是那個關稅，效果卻再也不復昨日。

美國商務部7月2日宣布，將於8月2日起對原產自韓國或台灣、經越南加工並最終出口至美國的不鏽鋼與冷軋鋼材徵收456%的關稅。

7月1日，美國貿易代表辦公室發佈消息，為懲罰歐盟違規補貼空中巴士公司，美方擬對40億美元的歐盟輸美產品加徵關稅。

回想2018年3月，特朗普宣布，對美國進口的鋼鐵徵收25%的關稅。如今，25%直接驟升至456%。特朗普政府對越南下手夠重。

再來說美國對歐盟此次徵稅，針對的是歐盟的核心產業——飛機製造業。4月，特朗普就以不滿歐盟補貼空巴為名，威脅要對價值110億美元的歐盟產品徵稅。美國看來誓要用關稅來讓歐盟屈服了。

特朗普的關稅大棒來勢洶洶。可越南官方還沒有作出回應，越南新聞網則援引越南鋼鐵協會前副主席阮文沙的話稱，美國加稅不會影響越南鋼鐵業。

特朗普在關稅問題上，對待盟友和非盟友都毫不手軟。（視覺中國）

相比于越南的平靜，歐盟則回了一句：願意和美方磋商，同時做好反制準備。

還記得2018年3月美國宣布要對進口鋼鐵和鋁加徵關稅時各方的反應嗎？歐盟的第一反應是求豁免，「要美國手下留情」。現在，歐盟是一副「既來之則安之」的姿態。

美國加徵關稅的確引發市場動蕩，讓各方感到擔憂，但經過這麼長時間的觀測，各方得出的一個結論是：這是美國的一個施壓手段，美國是以打促談。所以，美國徵稅就徵稅，無需慌亂。既然關稅是一個手段，是否徵收還要看談得如何，在沒談之前，關稅威力幾何待定。

再者，就算美國徵稅，各方也並不是束手無策。歐盟已經準備好了200億歐元的關稅清單，中國說了會奉陪到底，印度也對美國28產品徵稅。各方都在用自己的方式對美國以牙還牙。轟轟烈烈的貿易戰打到現在，並沒有像特朗普想的那樣速戰速決，被貿易戰打壓最嚴重的中國沒有讓步，日本與歐盟同樣在核心議題上拒絕妥協。

施展關稅的手段未變，效果卻再不復昨日。

大阪G20習特會，中美宣布重啟磋商，此前，中美已進行了十幾輪的高級別磋商。（路透社）

更讓特朗普感到「鬱悶」的是，關稅這張「七傷拳」傷及己身的程度似乎比自己早前的預估更為猛烈。

特朗普政府的關稅一聲令下，蘋果公司、高通等接連「上書」，連中國電訊企業華為創始人任正非都忍不住揶揄，說「我不知道為何美國公司要一直向美國政府彙報工作」。美國農場主、零售商更是不滿，眼見大豆賣不出去、消費用品成本上升，亦是心急如焚。

特朗普原本以為關稅可以幫助他實現「讓美國再次偉大」，現在的局面有點不好收場。現在他想收回成命，卻又礙於眾目睽睽，但凡任何妥協都會令他成為美國輿論的攻擊對象。

貿易戰不是那麼好打的。全球各國聯繫愈發緊密不說，這世界上沒有絕對的霸權，再小的國家都有自己的優勢，面對「不公」，它們也會抗爭。關稅這個策略好用，但用得久了，各國審美適應了，效果就要另說了。