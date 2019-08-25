G7峰會見正版特朗普　「英國特朗普」約翰遜會跪倒嗎？

7月24日上台、人稱「英國特朗普」的約翰遜，終於在法國G7峰會上首次以英國首相身份與「正版」特朗普碰頭。人言「留歐吃歐盟奶，脱歐吃美國奶」，約翰遜會否全面靠向美國立場，甚至上演一幕G2對G5？

同樣的一頭金髮、同樣的民粹政治宣傳、同樣的被認為是對西方民主體制的威脅，不少人就戲指約翰遜與特朗普的唯一差別，只在前者是一個「真的」會說英文的特朗普。

兩人在周日（25日）早上共晉早餐，似乎相談甚歡。雖然約翰遜表明英國在美英貿易問題的底線，指出未來談判「艱難」，而且英國在「貿易戰」上的立場偏向「整體和平貿易」，與美國不同，特朗普依然大讚約翰遜是領導脱歐的「正確人選」，又表示脱歐後雙方將有一個「非常大的貿易協議」。

特朗普與約翰遜在早餐會上相談甚歡。（路透社）

特朗普早前派出白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）訪問英國，期間他大談脱歐後的英國如何在對美貿易協議問題上「永遠排頭」，又指雙方可放下爭議項目，先在個別行業上「速戰速決」。有媒體更報道指部份協議最早可在英國脱歐後翌日（11月1日）馬上落實。

以外交國安鷹派去談貿易，特朗普心中的意思甚為明顯：要求得英美貿易協議，英國必須在華為准入問題、伊朗核問題等核心外交議題上，與美國站在同一線。

約翰遜反批美國「貿易壁壘」

不過，在未見特朗普前，約翰遜周六（8月24日）大談英美貿易問題期間，卻只要求美國減低關税和、放鬆規管和開放市場，批評美國「官僚主義的阻礙」太多，指出雖然美國市場「給予英國公司巨大機遇」，而英國也有意開拓其市場，可是「我們的美國朋友還是要先妥協並放寬他們的處事方法」。

約翰遜、默克爾與馬克龍周六（24日）會面前先給媒體拍照。（路透社）

在批評美國的貿易政策時，約翰遜也用上他批評歐盟建制一貫「在細處着手」的做法，從英國小型煉酒廠、紅酒船運、英國甜椒、英國豬肉派、英國牛肉等，說到英國汽車、英國淋浴盆等種種英國商品如今進入美國市場要面對的困難。

而且，約翰遜更沒有明顯提及如果美國願意開放市場，英國會以什麼條件作回報。在極具爭議的英國保健署（NHS）的藥物定價、服務設備採購准入等問題上，約翰遜更直指英國保健署將不會被加入任何「後脱歐」貿易協議之中，並在與特朗普會面後指特朗普也「很清楚這一點」，而且雙方有「完整共識」。

約翰遜似乎以其英式幽默出招，讓馬克龍大笑不止。（路透社）

與正版特朗普保持距離？

雖然約翰遜似乎有意重新考慮英國原有對美國科網巨企加徵數碼税的計劃，不過他只說會對如何徵收網絡生意税項聽取「美國朋友」的意見，似乎並非真的要作出讓步。

同時，對美國單方面以附加關税作貿易談判籌碼的做法，約翰遜更表明「這不是行事應有之道」，又指「那些支持關税的人要冒上為全球經濟下滑受指責的風險」，甚有暗批特朗普之意。

配合早前英屬直布羅陀不顧美國要求放行伊朗油輪的事件，加上約翰遜本人在G7峰會前與德國總理默克爾及法國總統馬克龍見面時，也是親切非常，而兩人都表示願意聽取英國在愛爾蘭邊境問題「補底方案」（Backstop）上的替代方案，可見約翰遜其實並非沒有與特朗普保持距離之意。

中立路線才是王道？

有人可能認為，由於無協議脱歐後的英國，只能向美國「跪求」聲援，約翰遜此時的「不卑不亢」只是門面功夫，讓人們的注意力不要集中在他徐徐落下的膝蓋。

不過，作為西方世界對華為設備安全檢查的權威，更是伊朗繞過美國制裁的核心支持國之一，英國的外交取態舉足輕重。約翰遜此刻對美歐皆「稱兄道弟」、對雙方都皆有褒有貶，也不能排除是他「對美國打親歐牌、打歐盟打親美牌」的謀算。

目前，美方不遺餘力支持英國脱歐、德法領袖對一手打亂脱歐協議的約翰遜亦沒有猛烈批評。從此等形勢看來，約翰遜如果圖謀果真如此，也不能不算是暫時稍得小勝。