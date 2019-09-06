印度俄羅斯145億軍購　莫迪向普京購買的不僅是武器

到當地時間9月6日時候，俄羅斯於遠東重鎮符拉迪沃斯託克（即海參崴）舉行的第五屆「東方經濟論壇」已基本告一段落。

不出外界所料，這場邀請了中國、印度、日本、韓國等國商界巨頭的對話會可能從一開始就成了某種陪襯。從9月4日以來，受俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）邀請，前往遠東參會的印度總理莫迪（Narendra Modi）已經無可挽回地扭轉了大會的基調。印度與俄羅斯之間的高層緊密互動更已成為本次峰會的核心內容。

伴隨着印度許諾將從俄羅斯訂購價值145億美元的武器，兩國「還將共同開展軍事研發」。這就讓新德里與莫斯科之間的交易與互動變成了本次峰會期間最值得注意的細節。而莫迪所希望得到的也不僅僅是這批價格驚人的俄羅斯軍火。他的要求可能更為複雜一些。而普京在大會上發表的支持印度的一系列態度，無疑是讓新德里頗為受用的。

新德里的自信需要普京

在9月5日時，莫迪專門在社交網絡上展示了與普京的老交情，他回憶了自己在2001年初次訪問俄羅斯時與普京會面的各種細節，他還在當天接受了俄方邀請，決定在2020年前往莫斯科參加俄羅斯紀念衛國戰爭勝利75周年的閲兵。加之普京還在9月5日時發表講話，稱「7國集團（G7）應拓寬範圍，吸納中國、印度、土耳其等國」，這一系列細節也充分展示了印度從俄羅斯方面取得的認同，以及新德里可能仍在某些問題上存有心虛之處。

對剛剛在8月上旬驟然收回印控克什米爾地區自治權的新德里當局來說，克什米爾問題可能正成為印度局部「勝利」之後最大的問題。這可能也成了莫迪向普京談及自己取消克什米爾地區自治權的決定，並尋求得到俄方支持的原動力。

的確，莫迪及其幕僚們能基於其印度教民族主義道路、制度與文化的自信，選擇大軍壓境，抓捕當地政要，進而長期採取軍管。巴基斯坦實權人士巴傑瓦（Qamar Javed Bajwa）將軍、總理伊姆蘭汗（Imran Khan）等人的憤怒也折射了伊斯蘭堡在這一系列問題上的無能與無助。

至於8月16日後的聯合國安理會閉門磋商，這場大會也沒有對印度的行動造成什麼實際影響。但新德里終究清楚，克什米爾地區的國際地位仍是戰後國際秩序的一部分。印度在聯合國話語體系下的角色，決定了他終究需要取得相應有地位的大國支持。

而就這點來說，新德里的選擇區間是極為狹窄的。以美國為首的西方大國早就呼籲「印巴對話」。至於中國，他也因為中印西部邊境問題不會輕易鬆口。相比之下，印度也就只能選擇向俄羅斯談及印巴問題，進而借俄羅斯在政治、經濟、軍事上與印度的聯繫，利用莫斯科打開局面。

莫迪在克什米爾風波之後看似意氣風發，但新德里的實際問題也隨之呈現。（視覺中國）

而今，伴隨則俄、印簽署了鉅額軍購協議，來自莫斯科的一句「支持印度近期在克什米爾地區的決定」可能就讓新德里稍稍鬆了口氣。即便普京此語的潛台詞也暗示着「印度需要自己承擔後果」。但這種意義明確的支持仍然是新德里方面最希望聽到的。當伊姆蘭汗已經在4日先後會見了來訪的沙特、阿聯酋特使，並向阿拉伯國家求援，要求採取措施之際，俄羅斯的支持讓新德里又有了幾分底氣。

莫斯科給了莫迪力量

事實上，莫迪方面對於印度「國際地位」的追求仍是急迫的。而深諳外交智慧的普京就積極投其所好。更不用說俄羅斯的外交渠道也的確可以幫助印度實現某些特定的相關目標。

為此，普京不僅和莫迪一同呼籲要「改革聯合國安理會」，稱「這將使聯合國安理會在處理國際和平與安全方面更具代表性，更有效率。」他甚至還表示，俄羅斯「將繼續支持印度成為安理會常任理事國的候選資格」。這種承諾無疑充分迎合了客人的虛榮心，而主人也因此大發利市。

資料顯示，在2018年10月時，印、俄之間曾確定了總額54.3億美元，包含5套S-400型防空導彈的軍售清單，一年後的今天，兩國就又議定了總額145億美元的新一筆清單。但這筆鉅額軍購大單背後的附加條件，即「共同開展軍事研發」以及印、俄「在印度設立合資企業以設計和建造客機」等內容仍是新德里當局求之不得的：且不說戰機研發等細節，單就是印、俄共同研發的AK-203型自動步槍就是印方希望最先用於列裝部隊，改善軍隊戰鬥力的裝備。

事實上，印度的軍事自主研發能力直至目前仍是莫迪當局大為頭疼的一大短板。雖然莫迪在2014年時曾力推軍事裝備的國產化，但隨着時任防長的帕裏卡爾（Manohar Parrikar）在2017年的下野，這一進程就頗受影響。

加之現任防長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）在「軍改」等領域至今仍暫無明顯建樹，這使得新德里一側如能從俄羅斯方面得到技術支持，則印方仍可以在印度國防部下屬的「國防研究與發展組織」（DRDO）等機構研發不力之際得到一點助力。

新德里方面希望藉助一切可能的手段，把各個領域的進步都作為提振民氣的重要一環，在載人航天領域，這就需要俄羅斯出手幫忙了。（視覺中國）

此外，俄羅斯還能給急需借宇航開發提振國家影響力的新德里最迫切的支持。也就在本次大會期間，俄方甚至還承諾將幫助印度培訓參與「天舟」（Gaganyaan）載人飛船計劃的宇航員，而這一部分也屬於印、俄航空協作的一部分。

至此，外界想必可以發現一點，即莫迪在普京面前也許得到了足夠的認同和助力。即便新德里得到的可能只是單純的承諾，但這對於剛剛收回克什米爾自治權的莫迪當局來說，仍是可貴的支持。

因此，即便印度在本次峰會期間與日本、蒙古以及馬來西亞等國的交流可能也不過如此，但莫迪終究還是在普京處得到了他期待的東西，而這可能也是新德里此番外交活動最大的勝利。