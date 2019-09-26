中國再發積極信號　農業州牽動美國哪根「敏感神經」

中國官媒新華社9月24日發佈了一則消息稱，中國國家發改委、商務部積極回應美國上百種關税的豁免，並重申了中方對一定數量的美國大豆、豬肉及製品等農產品的採購予以加徵關税排除。

稍早前，9月16日，中方已經宣布了採購一定數量大豆、豬肉等美農產品並豁免加徵關税。

中方接連為美國農產品「放行」可能並不簡單。中美副部級談判結束後，雙方只強調了「富有成果」的溝通，但整體來看，氛圍並不算友好，美國總統特朗普（Donald Trump）9月20日指責中國是「全球威脅」，美國還突然取消了中國官員本週訪問農業州的行程。

美財長姆努欽要求中國官員取消訪問兩大農業州的行程，是為了避免貿易談判造成混亂。（AFP）

按照美國財長姆努欽（Steven Munich）的解釋，行程取消的原因在於不希望圍繞貿易談判出現混亂局面。但這仍會讓人認為中美又沒有談攏。北京此時重申豁免大豆、豬肉等上百種美國商品的關税決議是避免給外界造成談判失敗的印象。

美國和中國都在儘量創造雙方和談的氛圍，也凸顯了農產品需要謹慎處理的必要性以及敏感性。這是因為中國官員原本計劃訪問的兩個農業州在中美貿易戰中有着「特殊」位置。

中美貿易戰持續升級對美國農民和農業州造成不小的衝擊。美國農業局聯合會的數據顯示，自貿易戰起，美國對中國的大豆出口量下跌約70%。2019年上半年美國對中國的農業出口按年下跌20%。在過去的18個月中，特朗普前後給農民發放了120億美元補助後，又向受到貿易衝擊的農民提供160億美元援助，想以此安撫美國農民。

雖然補助計劃將緩解農民的經濟壓力，但這並非解決失去市場這個大問題的長久之計，但農民更願意從市場上獲得收入。比如蒙大拿州。在中國市場對美國牛肉開放後，蒙大拿州也一直希望能拿到與中方的合同。但自中美貿易戰開打後，蒙大拿州的農產品出口不僅有受到衝擊的可能，其與中國的「牛肉」貿易也面臨擱淺。

蒙大拿州的共和黨聯邦參議員戴恩斯（Steve Daines）8月27日就說，他將於下週前往中國繼續農業貿易方面的討論。由於農業是蒙大拿州第一經濟驅動力，中國是繼美國之後最大的牛肉消費國，在談判期間，蒙大拿州農民和農場主的聲音能在談判桌子前有一席之地，這十分重要。

內布拉斯加州對華貿易也並不少。該與中國的合作和交流包括諸多方面，例如該州對中國出口大豆、牛肉、高粱等農產品。中國對美國大豆、高粱徵收的關税無疑對內布拉斯加州的豆農和高粱商產生巨大的衝擊。

由此看，兩大農業州和農民們是中美貿易戰下最直接的「受害者」，對中美貿易戰停打的呼聲也最大。更重要的是，特朗普2016年總統大選裏最重要的票倉，也是特朗普在2020年總統大選時需要保住的票倉。

基於兩州如此「敏感」，美方叫停中國出訪這兩個農業州的舉措，事實上是對中國此行的不信任。美方認為中國也許會借兩個農業州在中美貿易戰的消極情緒，用農業貿易再次激起他們對美國政府的不滿，以此施壓美國政府。考慮到特朗普對農業州的重視，為自身選舉利益考慮，他難保不會因此作出影響美方的談判步伐。若這樣的情況出現，無疑會對美方的談判步伐起到一定的消極影響。

姆努欽決定取消中國經貿代表的行程就是為了讓避開農業州在貿易戰中的敏感性，避免在中美貿易談判重啟前再生枝節，給美方談判製造「混亂」。

而中方此次再次重申免除大豆、豬肉等其他美國商品關税的舉措，除了安撫人心之外，也是有意緩解美國這樣的敏感神經，證實中方會信守承諾，更不會借農業州之行有任何不妥之舉。