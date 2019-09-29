中東戰場「黑馬」：中國無人機後來居上

沙特石油設施遭無人機轟炸，引起了世界轟動。中東一直是西方反恐戰爭的中心區域之一，其實也是全球軍事技術大國比拼各家「軍武肌肉」的戰場。無人機已因為其低廉的造價、無人員傷亡威脅等優勢成為複雜戰場環境中的絕佳利器。

近年來，軍用無人機或無人作戰飛行器（UAV）在執行軍事任務中得到越來越廣泛的應用，在局勢緊張的中東地區出現越來越多的軍用無人機身影。除了此次沙特事件之外，美國無人偵察機2019年6月就曾被伊朗擊落；敘利亞叛軍7月高調展示了繳獲的俄羅斯無人機Orlan-10。

沙特石油設備被無人機轟炸的事件震驚世界。（Reuters）

從全球無人機貿易來看，美國和以色列的無人機技術較為先進。美國的無人機出口也佔據了全球一半以上的軍用無人機市場份額。而以色列長期以來被公認為無人機技術的先驅之一，是非武裝無人機的主要出口國之一。2001至2015年，以色列出口的軍用無人機曾佔全球份額的61%。

作為美國的盟友，以色列的鄰國，沙特本應是這兩個國家（無人機）的一大買家，但由於以色列對中東國家的防範，以及奧巴馬（Barack Obama）政府時期美國實施了有選擇性的無人機出口政策，增加了中東國家從這兩國家引進無人機的難度。在這樣的情況下，中國無人機在2014年開始迅速崛起，逐漸成為了中東無人機的重要來源國。

按照斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）報告顯示，2011年以前軍用無人機佔航空飛行器的出口比重非常小（不到1%），經過5年高速發展，到2016年軍用無人機佔航空飛行器的出口比重已升至2.43%。

中國軍用無人機出口此前佔國際市場的份額並不大。直到2014年開始，中國才奮起直追，基本穩住了季軍之位。目前，中國共向13個國家供應供應153架無人機，僅次於美國（351）和以色列（186）。其中，中國對中東地區出口不斷攀升。沙特阿拉伯、伊拉克、阿聯酋等都是中國無人機的主要用戶。伊拉克、約旦、沙特阿拉伯、埃及和阿爾及利亞也都購買了中國的無人機。

那麼，中國哪些無人機到了中東？其戰場表現如何？

中國目前一共出口6種具備打擊能力的軍用無人機，其中包括ASN-209、彩虹-3、彩虹-4、翼龍-1、翼龍-2、WJ-600。就軍銷量情況來看，中國彩虹無人機和翼龍無人機這兩個系列的察打一體無人攻擊機最為暢銷，其中，彩虹系列無人機佔比總銷量50%、翼龍系列無人機佔比24%。這從各個中東國家購買情況也能體現出來。

首先是沙特阿拉伯。沙特是中東國家裏面購買中國無人機最多的國家，主要為察打一體無人機，購買數量超過了180架，是中國無人機出口記錄裏面的超級客戶。中沙近幾年還商議引進「彩虹」五分之四的無人機生產線和全套技術，實現在沙特本土生產300架「彩虹」系列無人機，並共同對外銷售的目標。據悉，中國和沙特官員已同意在沙特阿拉伯聯合生產多達100架「彩虹」無人機，包括航程更大的彩虹-5。

再看其他國家。據悉，伊拉克向中國購買了十幾架彩虹系列無人機，並運用在對伊斯蘭國恐怖分子進行的偵查和轟炸空襲中。據伊拉克軍方介紹，他們運用彩虹-4B無人機對伊斯蘭國進行了260多次空襲，命中率十分高。

2015年卡塔爾已經開始使用中國製造的「彩虹4「無人機並可能參加了實戰；約旦空軍2016年從中國進口的6架「彩虹-4」無人機。阿拉伯聯合酋長國（UAE）還部署了一支由中國供應的翼龍1型無人機部隊。阿聯酋空軍更是在4月23日剛剛利用「翼龍II」察打一體無人機，擊斃了也門胡塞武裝政治委員會主席薩利赫·薩馬德（Abdel-Aziz bin Habtour）。

可以看到，中國的無人機確實在中東得到不少國家的青睞，也得到了較好的用戶反饋。而中國與各個中東國家在無人機上的技術合作，更是進一步擴展了中國無人機在中東地區的發展空間。

就技術而言，中國的無人機並不比美國和以色列出挑，美國總統特朗普（Donald Trump）上台之也已經全面解禁了無人機出口的限制，即便如此，中國的無人機依舊受到中東買家的喜愛，其原因是該國無人機物美價廉。

拿中國的「翼龍」無人機來說，該機造價不足100萬美元，僅為美國「捕食者」無人機和以色列「競技者」的四分之一（每架約為400萬美元左右），美國的「死神」無人機單價更是高達1,500萬美元。由於無人機事故率比有人飛機高出幾倍，所以在戰爭時會有相當的消耗，而中國部分無人機包括地面站和多架無人機在內的全系統成本約等於一架美國「捕食者」無人機和「競技者」的價格，這在國際市場上是具有極強競爭力的。也正是這些原因，讓中國的無人機在中東市場「異軍突起」。