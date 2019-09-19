沙特展示無人機及導彈殘骸　圖證伊朗襲擊石油設施

沙特阿拉伯國防部9月18日召開記者會，展示一批無人機及導彈殘骸，稱這批武器是屬於伊朗，認為伊朗無法否認有份支持襲擊沙特的石油設施。伊朗方面反駁稱，沙特對武器的出處「一無所知」。

沙特國防部發言人馬爾基（Turki al-Malki）表示，襲擊石油設施的武器分別是18架無人機及7枚巡航導彈，當中包括伊朗的「三角翼」無人機和Ya Ali巡航導彈。他表示，從武器飛行方向及射程分析，均顯示它們並非來自南面的也門，而是來自北面，認為襲擊毫無疑問獲得伊朗的支持，德黑蘭政府亦無法否認其侵略。惟他沒有詳細說明發射地點是來自伊朗境內。

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）的顧問阿什納（Hesameddin Ashena）在Twitter反駁，指記者會只是證明瞭沙特政府對導彈及無人機的出處及發射地點一無所知，稱這亦解釋了為何沙特的防禦系統無法攔截它們。

沙特油田受襲：沙特軍方展示25項武器殘骸，指有導彈及無人機來自伊朗。（AP）

也門胡塞武裝組織早前承認發動襲擊。惟美國早前公布衛星照片分析稱，伊朗才是襲擊的幕後黑手。伊朗強烈否認指控，至於胡塞組織軍方發言人則表示，美國發布偽造的衛星照片，旨在淡化襲擊對沙特石油設施的損害。發言人稱，現時擁有由普通及噴射引擎驅動的新無人機，可深入沙特腹地，又指阿聯酋數十個位置也是他們的目標。