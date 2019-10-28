習近平親自背書　區塊鏈絕不僅僅是加密貨幣

最近幾日「幣圈」沸騰了，原因是中國國家主席習近平10月24日在中共中央政治局第十八次集體學習時強調，「把區塊鏈作為核心技術自主創新重要突破口，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展」。中國作為全球最大的比特幣產地（全球70%比特幣由中國「挖」出），習近平的一番講話自然也引發全球產業的火爆。

而在中國，各官媒近幾日延續着習近平的表態，接連頻頻報道區塊鏈相關新聞。以至於滬深股市的區塊鏈概念股在10月28日周一迎來最強風口，近百隻個股漲停。一時之間，各方都在議論「習近平為加密貨幣背書」的說法。

但是，中共中央所提及的區塊鏈，卻並不是人們印象中的比特幣等加密貨幣。習近平的放聲和中央的高調宣傳，亦不意味着官方在「鼓勵人們炒幣」。

恰恰相反，央視財經頻道還在10月26日的《央視財經評論》直播節目中推出《區塊鏈：要提升什麼？該規避什麼？》節目，期間央視評論員直言，「區塊鏈的應用不是炒幣，希望炒幣者冷靜」。10月27日，央視微信公眾號「央視新聞」還發表《最近頻頻被點名的『區塊鏈』，到底是個啥？》一文，在介紹區塊鏈的同時，提及了諸如旅行消費、產品質量把關、數字身份、衛生保健等領域對該技術的應用——唯獨沒有提及加密貨幣。

那麼，區塊鏈究竟是什麼？

10月17日的一單新聞值得留意：當日由德國巴伐利亞發往中國四川的中歐班列應用統一運單，運單皆進入區塊鏈平台，這也是歐洲發往中國的中歐班列首次試點應用區塊鏈技術。

事實上，中國政府探索並推動區塊鏈技術之落實，已經有一段時間了，而中歐班列就是最好的例子。

對中歐班列而言，「區塊」就是一列列貨車和其貨物集裝箱的資訊，以及沿線各零銷商、批發商的交易和備案記錄，而「鏈」則是各貿易物流公司、銀行、海關、政府之間相互之間即時更新、即時備案、互聯互通的資訊系統。

本質上，區塊鏈這門科技最大的應用價值不在於投資「炒幣」，而在於「互聯互通」。其目標是減少中間機構背書、確認等交易成本，促進硬件軟件之間的融合，對接各供應方和各需求方。

籠統地講，區塊鏈的核心在於「交易」，每一單交易都會被「鏈」中的所有電腦備案更新，且無法篡改。而在那之後的每一單新交易又都是在這更新後的「鏈」之上做再記錄。或許，可以將一個個「區塊」想像成一個個「賬本」，而「區塊鏈」技術也就是一個無法篡改的、分布式的、一致認可的、記錄所有過往交易的、互聯互通的記錄方式，從而消除人工成本和第三方機構為之背書擔保的必要，並大幅提高效率。

再簡單一些講，區塊鏈技術的目標，在於令電子數據在被記錄和發放的同時，不被篡改。

說回到人人耳熟能詳的比特幣。比特幣是一種虛擬貨幣，但它與其他虛擬貨幣不同之處在於，它是利用區塊鏈技術確保交易記錄和所有權。因此，比特幣等加密貨幣只是對區塊鏈技術眾多應用潛力的一種探索。

目前，中國主要探索嘗試的是該技術在供應鏈、信息記錄管理等方面的應用，譬如中歐班列、豬肉供應鏈、公民身份管理、衛生保健、產權保護、電子交易。而美國主要探索的則是金融銀行信息管理和去中心化的加密貨幣。這並不衝突，但也不一樣，是對同一技術的不同應用。

這也是央視之所以會在中國力推區塊鏈技術的情況下，仍說「區塊鏈的應用不是炒幣」之原因。