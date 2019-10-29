擊斃巴格達迪對特朗普究竟意味着什麼

10月27日，有關極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）頭目巴格達迪（Abu Bakral-Baghdadi）被「斬首」的情報已經引發滿城風雨。對以美國總統特朗普（Donald Trump）為首的華盛頓政要來說，此番行動也有不容忽視的幾點意義。

巴格達迪的確已經死了

首先，美軍已經藉助一場利用了俄羅斯、土耳其、伊拉克、庫爾德人甚至敘利亞當局的行動證明了自己。數架美軍直升機藉助土耳其的前沿基地，在土、敘邊境的敘利亞城鎮襲擊據點，擊殺並抓捕要人的行為已充分顯示了美國的軍事存在及投送能力。此舉也能儘量挽回因此前美軍撤離造成的聲望受損。

根據特朗普在10月27日記者會上發佈的消息，美方「感謝了敘利亞、土耳其、伊拉克在這次任務中做出的幫助」。美方的這一表態很快就得到了來自土耳其國防部以及敘利亞庫爾德武裝「民主軍」（SDF）高層的確認，SDF方面甚至還表示，如未遭遇土耳其襲擊的影響，則美軍本應在「一個月前」發起行動。

然而，在美方宣布巴格達迪之死後，美方宣稱的有「很棒合作」的俄羅斯不僅否認了「美軍空襲」的消息，同時也質疑了美軍的戰果。

但考慮到俄方一直強調美國在敘利亞的軍事存在未經允許，加之美機也並非空襲，而是直升機機降突襲。因此，俄方雖質疑美方行動的「戰略重要性」，但也從側面證明了巴格達迪可能的確死了。加之來自庫爾德和敘利亞政府方面的情報也顯示，稱敘利亞北部的戰俘營中，此前暴動的ISIS俘虜聽聞首領死訊已紛紛動搖，可見美方此舉非虛。

一場有預謀的死亡

其次，美國還借對已經過氣的巴格達迪的打擊，成功地掌握到了敘利亞西北部地區的最新情況。同時借「反恐」重新確立了和周邊各勢力尤其是和土耳其軍方的關聯。

美國中東專家弗蘭茨曼（Seth Frantzman）指出，根據特朗普講話並綜合美軍調動情況，美方似乎已在10月20日前後開始籌備這一方案。

按美、土近期的高層動向來看，這時間點意味着美國副總統彭斯（Mike Pence）及國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）一結束17日至18日間對土耳其的訪問，用於消滅巴格達迪的美軍直升機就調到了儲備有50枚戰術核武器的因吉利克空軍基地。至此，當外界仍盛傳駐紮在該基地的北約核彈或被「劫持」時，美、土兩軍就以實際行動證明雙方並無芥蒂。

此外，儘管根據美方情報，此次擊殺巴格達迪的行動是美軍「三角洲」突擊隊和SDF麾下「反恐軍」（YAT）的聯合行動，土耳其在行動的最初階段似乎並未參與。

但伊拉克Rudaw、NRT兩家區域媒體及美國有線電視網（CNN）駐土耳其記者已先後披露並證實，巴格達迪是在擊斃前48小時才轉移到土敘邊境地區的。加之此前還有情報稱，巴格達迪曾在敘利亞「自由軍」的大本營，土耳其哈塔伊省被人目擊，這或許意味着巴格達迪可能是被土耳其有意驅逐到土敘邊境的伊德利卜地區供美方擊殺的。

有情報顯示，美軍為此次行動調集重兵，當地也在美方突擊隊、直升機、無人機輪番襲擊之後面目全非。（視覺中國）

另據熟悉「伊斯蘭國」內部管道的記者哈桑（Hassan Hassan）等中東聞人披露，巴格達迪在逃亡到伊德利卜後，尋求到了一位「假裝忠誠於基地組織，實際效忠伊斯蘭國」的當地武裝首領的庇護，緊接着就在48小時後被美軍劫殺。這一情報也間接證明了美方或已恢復了在2015年後反恐戰爭期間被「伊斯蘭國」破壞的情報網。

特朗普需要的戰果

當然，劫殺巴格達迪這一行動對特朗普本人來說還有更重要的價值，那就是他要藉此展示自己勝過奧巴馬（Barack Obama）的一面。

資料顯示，奧巴馬當局在2011年發動了暗殺本拉登（Osama Bin Laden）的「海神之矛」（Operation Neptune Spear）行動。該行動調動了23名海豹突擊隊、6架直升機和一條軍犬，借消滅本拉登及其親隨，展示了美國的強硬與尚武。對於逢奧巴馬必反的特朗普來說，巴格達迪似乎就成了他展示排場的舞台。

面對奧巴馬當局消滅本拉登（左）的政績，特朗普就希望在氣勢上勝過對方一籌，雖然美方有情報稱，拉登之子哈姆扎（Hamza bin Laden）或已在美軍反恐行動中被殺，但這一消息終究未經證實。（視覺中國）

很快，外界就從新聞中得知，為了消滅這位四處藏匿的「哈里發」，美方派出了十餘架直升機，調動了總兵力百餘人的突擊隊以及一條軍犬。這種規模盛大的襲擊遠超奧巴馬當局的行動。

考慮到本拉登最後尚有二十餘名側近親隨，巴格達迪在走投無路自盡前，身邊只有六名隨從，這種壓倒式的戰鬥力對比，滿足了特朗普要壓過奧巴馬一頭的實際需要，在2020年總統大選將近之際，這場勝利對敘利亞固然意義有限，但對特朗普的選情就是有實際幫助的。

於是，雖然在奧巴馬時期就已失敗，卻裝做好像沒有失敗的美國中東佈局尤其是敘利亞佈局終於在特朗普執政期間難以為繼。美軍也終於撤出。但美軍和特朗普還是借巴格達迪的屍體辦了些有價值的事情。