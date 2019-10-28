ISIS領袖巴格達迪身亡　疑似美國行動現場影片曝光

「今日俄羅斯」（RT）10月27日放出據稱為美軍對巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）發動突襲的地點現場照片及影片。

巴格達迪：圖為10月27日，伊拉克民眾在納傑夫省觀看有關巴格達迪逝世的報道。（Reuters）

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現場視頻顯示，「突襲現場」已被完全夷為平地，凌亂的磚瓦甚至堆砌成了「小山」，旁邊還有散落的廚具。廢墟周圍有民眾走來走去，其中還有不少孩子。一輛小貨車也被子彈打得千瘡百孔，完全「毀了容」。

當地時間27日早晨9時，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮宣布巴格達迪已死。

RT報道稱，特朗普在形容對巴格達迪的行動時說，當美國特種部隊、飛機、直升機和無人機在一次夜間突襲中追捕他時，這位恐怖主義頭目「全程嗚咽着、哭泣着、尖叫着」。特朗普還表示，「他像一隻狗以及懦夫般死去。」

然而，對於特朗普的表述，俄羅斯方面卻表示懷疑。RT報道稱，俄國防部質疑華盛頓關於消滅了巴格達迪的說法，稱沒有記錄證明美國在敘利亞伊德利卜省有任何空襲行動。

巴格達迪：《新聞周刊》10月26日率先引述美國官員報道，美軍特種部隊當天在敘利亞西北部的伊德利卜省（Idlib）採取最高機密行動，而巴格達迪已在行動中喪生。圖為ISIS旗下媒體Al-Furqan在2019年7月5日發布巴格達迪的影片截圖。（VCG）

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