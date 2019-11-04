從偷渡慘案到南海爭端　解析越共的十字路口困境

到11月4日，英國、越南雙方最終確認了此前冷藏車39屍命案中的死者「皆悉越南人」。兩國外交、警察等部門也開始了積極對接。

面對慘劇，已經有些學者迫不及待地拿出了些結論，這其中頗具代表性的觀點莫過於偷渡者「節衣縮食為偷渡籌集資金，說明這些人對當地發展已經不抱任何期待」。還有人進一步認定，越南國內也已在越共2021年的「十三大」之前遭遇一場內外交困的風波。

加之在2019年時，中國「海洋地質8號」調查船船隊在近四個月時間裏四次往返於南沙萬安灘西北的越南近海，越方除去監視之外也無動於衷。因此，遍覽越南各大主流新聞網站的評論區，越南「內外交困」的結論絕不只是一家之言。

但這一切真的是越南的現狀嗎？

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從南海上的「外國問題」看去

越南的國內政治問題其實並不僅限於外界所熱衷的政鬥。它也和越南周邊安全問題掛鈎，譬如越南坊間最熱衷的「東海」（Bien Dong，即南中國海之越語稱呼）問題。對河內來說，從2019年5月後開始的最新一輪萬安灘風波已經成為某種政治環境的試金石。

2019年初，越南國內政治環境與風向趨於平穩，越共也因為近兩年來的反腐取得了足夠的威望。加之阮富仲為首的越共領導層從2019年4月開始逐漸為「越共十三大」確立了「領導骨幹」等機制，在逐漸排除了內部隱患之後。河內原本可以騰出手來，對萬安灘等爭議水域進行新一輪行動。

但遺憾的是，河內方面還是低估了北京在南海造島之後的實際活動能力。自2019年7月以來，中越南海對峙愈發呈現一邊倒的局面，「海洋地質八號」船隊在8月下旬的第二輪調查行動中不僅越過了萬安灘水域，還直接進逼越南近海富貴島水域。

中國在南海西沙、南沙等地控制力的不斷增強，讓越南感到了切實的國防壓力。對此，他們只能選擇在媒體等領域加以發泄。（視覺中國）

該事件已然在2019年10月的越共十二大第十一次會議和越南第十四屆國會（相當於中國人大）第八次會議期間引發了激烈爭吵。對越南而言，越中對峙已經從國際問題上升為國內政治難題。到10月29日，越南國會議員、歷史學家楊忠國（音譯）等人堅決要求當局，即便不尋求將南海問題國際化，也不應簡單地將南海問題的對峙方以「外國」的稱呼予以搪塞。

可是，在9月前，越南尚且尋求美國、印度、俄羅斯、澳洲和其他印度太平洋國家作出努力，藉以恢復該地區的和平與秩序；越南副總理兼外交部長範平明在7月下旬還將問題轉交給東盟。但越南也深知自己的訴求難有外界回應。只有印度、日本給出了「高度重視南海局勢」等常規表態。有鑑於此，越南面對中國的態度也頗為克制，兩國外交部的「隔空批評」也僅是點到為止。

目前，河內已經不期待將南海問題國際化。畢竟，河內的困境總的來說還是可以接受的，其在南海上仍舊佔據較多的島礁。對越南而言，維護和平的發展環境也是其面臨的重要戰略任務之一。從短期來看，管控分歧且維持南海形勢穩定，符合越中雙方的根本利益。從長期而言，通過和平協商的方式追求共贏，達成雙方都能接受的政治解決方案，才是最終解決越中南海爭端的正確方向。

而事實上，外界也應該認識到，越南的韌性和政、經實力雖不應被誇大，但也沒到真正內外交困的時候。

外界不應小覷越南

除去南海之外，目前越南在中美貿易戰期間頗有「撿漏」的戰果。

越南仍是中美貿易戰的避險區域，隨時可能因中美態勢緩和而喪失機遇，且越南經濟的體量和市場深度都成問題。考慮到中國市場的規模、勞動力水平以及基礎設施的優勢，還是有不少企業未將工廠搬遷到只有人口紅利優勢的東南亞地區。加之目前接受外來資本較多的越南又被特朗普政府列為「貨幣匯率操縱國」之一，有可能遭遇潛在的貿易或關税打擊，這讓很多企業此前的「避險」行為變得意義有限。

對越南來說，在宣傳等領域堅持抵制中國「九段線」的影響不僅僅是一句口號，他也成了一門生意。譬如在河內當局因此抵制中美合拍的動畫片時，也有越南商人以「標註長沙、黃沙群島」（即南沙、西沙群島）為號召，藉故在《越南快報》上推銷昂貴的德國產「哥倫布」工藝地球儀，一時生意火爆。（路透社）

但無論如何，河內還是以貿易順差的方式顯出了其2019年的經濟前景，根據越南統計局數據，到2019年9月，越南商品進出口貿易總額約達455億美元，其中越南國內企業實現貿易逆差194億美元，外資企業（包括原油）實現貿易順差253億美元。

此外，河內最值得注意的一環還是越南在實現以越共總書記阮富仲為首的「阮核心」之後的「領導骨幹」體制調整。越共2018年派出8個工作巡視組徹查了20個省市地方，以「沒有禁區」、「沒有例外」的原則嚴打「嚴重貪污犯罪案件和經濟犯罪案件」。進入2019年後，越共從中央到地方的管控正逐漸增強。

或許有人會質疑：近兩年來，從南方高速公路的收費站、胡志明市首添新區的拆遷，一直到南方同奈省的警匪大對峙、河內輕軌的一年延期，以及知名企業「阿三祖」（Asazno）公司涉嫌偷税欺詐等風波，這些或大或小的事情最終都要彙總到河內，並由總理阮春福親自拍板決斷。但也是越南當局加強對地方管控力度期間難免的陣痛。考慮到越南此前多年來因分權、懶政導致國內政治效能不高，管控能力低下，越南在加速運轉其國家機器的進程中就難免會出現一些偏差。

到11月1日，中企承建的河內輕軌2A線又展開了新一輪20天的試運營。越南交通運輸部雖然仍對此態度不佳，但在總理阮春福的親自幹預下，很多問題正在逐漸得到解決。（新華社）

今天，越南政治發展已然來到十字路口，縱有內外挑戰，亦未到困境的地步。外界因此不應低估其韌性和潛力。

自古以來，河內作為交通要道的地理位置，在水、陸交通上都有十分重要的戰略意義。每逢改朝換代或遭到外來勢力入侵，河內都難免受創，許多歷史古蹟在戰亂中被毀，僅剩下斷壁殘垣供後人瞻仰。在過去半個世紀內，越南更是分別與美、中兩國發生戰爭，因此，他比所有國家也理應更清楚該如何在中美摩擦的大環境下自處。