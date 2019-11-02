【英國貨車39屍案】越南偷渡客賭命出國　熱門地點還包括日韓台

英國埃塞克斯郡（Essex）發生駭人的貨車藏屍案，當地警方11月1日表示，相信39名死者都是越南籍。越南近年經濟發展迅速，但各區發展不一，不少勞工為求改善生活，冒着風險偷渡出國打工，足跡遍及日韓台和英國等地，當中有人「衣錦還鄉」，但也有人客死異鄉。

在貨櫃慘劇中被指臨死前向母親發訊息的26歲女子范氏茶眉（Pham Thi Tra My，音譯）來自河靜省（Ha Tinh）。這個省份與鄰近的義安（Nghe An）氣候不良，難以耕種，加上政府不時打壓當地的天主教社區，令不少民眾被迫選擇出國打工。

居住在義安的48歲的母親黃氏愛（Hoang Thi Ai，音譯）用手機展示兒子的照片。他的兒子

🔻有關英國貨櫃車案的圖片🔻

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雖然河靜和義安政府近期鼓勵合法輸出勞工，但仍有許多人因不同理由無法合法地出國工作，導致有人選擇偷渡出國，一般的偷渡熱門地點包括日本、韓國、老撾和台灣，近年則興起到英國等歐洲國家打黑工，賺取更豐厚的酬勞。

路透社報道，英國2009年至2016年間的越南偷渡案件中，約七成都與勞工剝削有關，偷渡客往往被誘騙從中非法種植大麻和美甲等工作，形成黑工市場。報道引述一名偷渡至英國的越南人Bui Chung稱，他在當地一所由越南人開辦的美甲店工作，一周便能賺取約500英鎊（約5000港元）。如今他「事業有成」，回國開辦鋼材生意。

即便如此，從越南偷渡到英國的路途十分艱苦，也非常昂貴。偷渡客一般需要前往中國，再越過俄羅斯，然後步行至烏克蘭或拉脫維亞等國。他們可以選擇廉價的方式潛入貨櫃偷渡至英國，或者選擇高昂的VIP方式，由人蛇集團安排坐在貨車車頭偷渡。

河靜省氣氛炎熱，不利耕種，不少人以漁業維生，但是近年

越南勞工有的按樓借貸，有的向親戚借錢，以支付非法人蛇集團的中介費。他們冒死偷渡至歐洲，目的只是為了更好的出路，寄錢回家鄉。

根據世界銀行的數據顯示，在過去10年中，海外勞工向越南匯款近160億美元，金額增加了130%，也是其他東南亞國家的超過兩倍。據越南官媒指，單單義安省每年就從其海外公民身上賺取約2.55億美元。

昔日最窮村落 變成富翁村

義安省安城縣都城村（Do Thanh）1980年代曾經是全國最貧困的村落之一，但當地官員表示，這裏過去20年流行出國打工，他們每年匯來大量金錢，又設法安排親戚一起出國，令當地擺脫貧困，成為全國最富有的「富翁村」之一。

然而英國貨櫃命案發生後，都城村至少有3個家庭向通報親戚近日在英國失聯，可能是命案死者之一。由都城村的例子可見，偷渡出國幾乎一場賭博，幸運的可以衣錦還鄉，不幸的只得賠上性命。