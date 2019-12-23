中美何時簽署第一階段協議？習近平向特朗普開出價碼

中美雙方12月13日宣布達成第一階段貿易協議後，美方不斷提及協議的進展。先是美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）13日當天稱美中雙方將在明年1月簽署第一階段貿易協議，緊接着12月19日美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）接受美國財經新聞台CNBC訪問時表示，首階段貿易協議的翻譯工作已經完成，文本亦已經準備就緒，強調雙方不會重新談判。他續指，現時尚餘一些技術和法律上工作需要完善，協議將於1月初公開和簽署。

雖然中國商務部發言人12月19日稱「雙方經貿團隊正在就協議簽署等後續工作密切溝通。關於第一階段協議的具體內容，我沒有更多信息可以透露」，但中國官方最新的關税信息似乎已經在為簽署協議做鋪墊。

中國官方媒體新華社12月23日報道，自2020年1月1日起，中國將對850餘項商品實施低於最惠國税率的進口暫定税率。12月19日中國官方公布第一批對美加徵關税商品排除清單，公告稱自2019年12月26日至2020年12月25日，不再加徵中國為反制美國301措施所加徵的關税，已加徵關税不予退還。

分析人士認為，12月26日、2020年1月1日這些日期似乎暗示了中美第一階段協議即將實施的時間。不過，這些僅僅是猜測，況且美方言之鑿鑿的「1月簽署協議」並未獲得中國官方確認。

中美貿易談判中方牽頭人劉鶴（左一）日前出席中國首艘國產航母山東艦入列儀式。（新華社）

眼下，中美協議何時簽署、能否簽署正在成為各方普遍關注的焦點。在這樣的背景下，12月20日中國國家主席習近平應約同美國總統特朗普（Donald Trump）通話備受關注。

中國官方通稿中提及的特朗普言論僅為兩段，一是「特朗普表示，美中達成第一階段經貿協議，對於美國、中國和整個世界都是一件好事，美中兩國市場和世界對此都作出了十分積極反應。美方願同中方保持密切溝通，爭取儘快簽署並予以落實」。

另一個是「特朗普表示，我期待有機會通過各種方式與你保持經常性溝通。我相信我們兩國能夠妥善處理分歧問題，美中兩國關係能夠保持順利發展」。不難看出特朗普與習近平通話的主要意思是希望儘快簽署第一階段協議。

12月18日特朗普在密歇根州舉行競選集會，兩天後他同習近平通話討論簽署協議事宜。（AP）

白宮方面未有公佈兩人通話通稿，唯有特朗普12月20日在社交媒體Twitter上稱他與習近平就貿易談判等問題進行了「非常好的」的通話，並且雙方正在準備協議的簽署工作。

而中方通稿報道的習近平言論並未提及任何「簽署協議」的字眼。習近平指出，中美兩國在平等和相互尊重基礎上達成了第一階段經貿協議，「要在新的歷史條件下推動中美經貿關係向前發展」。習近平還稱就近一段時間來美方在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上的消極言行表示嚴重關切，並「希望美方認真落實我們多次會晤和通話達成的重要共識，高度關注和重視中方關切，防止兩國關係和重要議程受到干擾」。

「防止兩國關係和重要議程受到干擾」，這句話是否意味着中美第一階段協議的簽署將受到影響？

事實上，不只是中美態度不同引發爭議，各路專家學者對於中美第一階段協議的態度也趨於謹慎。國際法協會國際貿易法顧問李國剛、中國大陸經濟學教授于智近日撰文稱，從協議的動機看：這一協議的達成在很大程度上是雙方特別是美方的臨時需要，有較大的偶然性色彩。從協議的內容看：已有貿易戰的規模與強度並沒有降低多少，而且雙方的深層結構性矛盾沒有得到根本解決，貿易戰今後仍可能擴大。

12月20日，習近平（右）出席慶祝澳門迴歸中國20周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮，習近平在相關演講中說「我們絕不允許任何外部勢力干預香港、澳門事務」。（路透社）

中國駐日內瓦聯合國代表團前副代表周小明對《香港01》表示，貿易戰只是美國遏制中國崛起戰略的一部分，甚至有可能不是最重要的一部分，它只是實現美國戰略目標的手段之一。貿易戰的走向不會是孤立的，與美國對華整體戰略緊密相關。當白宮認為戰略上需要在貿易戰這個戰場上加強進攻時，中美貿易戰就會升級。反之亦然。

美國CNBC18日報道稱，華爾街對美中第一階段協議的不確定性依然存在，認為更多的是貿易休戰，而不是協議。諮詢公司Cowen駐華盛頓策略師克魯格（Chris Krueger）表示，「問題多於答案」，「更多的貿易休戰，而不是協議。」花旗銀行全球經濟學家羅哈斯（Cesar Rojas）表示：「中國大豆、穀物和豬肉的實際購買量仍存在不確定性，缺乏具體的堅定承諾，可能會在未來幾年逐步落實。」

從中方排除對美關税的起止時間是2019年12月26日至2020年12月25日看，中美第一階段貿易協議本質上就是為期一年的中美暫時性維穩協議，特朗普非常希望儘快簽署協議。協議大局已定，但何時簽署不排除是中方制衡美國的籌碼，在急迫的程度上來說，美國比中國更着急，習近平已經暗示「重要議程」受到干擾，美方不會不清楚北京開出的價碼是什麼。