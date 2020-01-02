從「巨浪-3」試射看 2020年無法迴避的「中國威脅」

2019年的聖誕節當天，美國五角大樓官員確認，中國解放軍12月22日進行了一次「巨浪-3」潛射洲際彈道導彈的試射。此後中國大陸社交網站出現北京多地民眾看到導彈飛行留下「七彩雲霞」的帖子，一時引起轟動。

據悉，這是中國兩年來第四次試射巨浪-3潛射洲際彈道導彈，僅2019年內就有3次。巨浪-3的射程可以達到1萬公里，具有攜帶核彈頭直接打擊美國本土的能力，射程涵蓋美國全境。隨著巨浪-3導彈逐漸成熟，中國解放軍戰略核潛艇部隊將獲得空前的水下核威懾能力。

在2019年，中國軍事上取得多項突破，也因此越來越受到美國的「重點關注」。12月20日，美國國會通過2020年的國防授權法案，其中處處映射「中國威脅」，提及台灣大選、北極地區開發、「外國軍隊」在太平洋島國的戰略利益，並且加入涉及香港、新疆問題的條款，引起中國政府強烈不滿。

此後，美國海軍研究協會在12月23日發佈國會最新報告，宣稱「中國海軍成為美國海軍在西太平洋上的最主要挑戰」，並稱這是「冷戰結束之後美國海軍首次面臨這種挑戰」。

+ 2

2019年的中國「軍備新星」

過去一年，中國解放軍新型武器的密集亮相，多次對全球有所「震懾」。從4月中國海軍成立70周年的青島大型海上閲兵，到10月的國慶閲兵，再到12月中國首艘國產航母山東艦正式交付，中國跨入「雙航母」時代，2019年見證了中國多個「軍備新星」。

具有中國官方背景的媒體《環球時報》近期公布一項網友評選的「2019年十大武器」結果，其中航母山東艦、東風-41洲際導彈、東風-17高超音速導彈、殲-20隱形戰鬥機、新型戰略核潛艇最受關注。這些幾乎都是2019年最新亮相或改良的裝備，達到世界領先的水準，其中東風-17是世界上首個裝備有超音速戰鬥部的中程彈道導彈。

中國海軍和空軍的軍備進步尤其突出，這也正是解放軍在補曾經的短板。山東艦服役之後，中國將逐漸擁有兩個航母編隊，不僅增強了防護與打擊能力，而且可以相互配合協防，有助於實現對遠海區域的長期駐防作戰。特別是在南海地區，中國海軍的掌控能力隨之加強，在和美國的對峙之中更快地從被動向主動的一方逆轉。

而中國戰略武器的逐漸成熟也具有相當的歷史意義。東風-41導彈、新型戰略核潛艇、「巨浪-2」潛射彈道導彈、轟-6N戰略轟炸機的組合，意味着中國初步具備了陸基、海基、空基三種投送戰略核武器的能力。巨浪-3以及轟-20如果研發成功，中國在核打擊和核反擊能力上達到真正意義上的「三位一體」，甚至可以和美俄並肩。

在軍備更新之外，中國與他國軍事合作上也加快了腳步。從2月的「和平—19」多國海上聯合軍演到4月的中國—東南亞國家「海上聯演—2019」，7月中俄轟炸機首次聯合巡航，再到11月中俄南非三國海上聯演，以及12月27日剛剛舉行的中俄伊海軍聯合軍演，中國的海上力量凸顯，且軍演的合作伙伴越來越多，創造多個「首次」的同時， 「中俄+」模式的出現更顯示中俄兩國聯手之勢。

中俄南非的海上聯合軍演是中俄戰略合作的新模式。（新華社）

2020年中國軍事新動向

在新的一年，中國軍事的幾個新動向值得注意。

首先是第三艘003型航母已經在建設之中，這艘航母將裝備彈射裝置，可攜帶60架飛行設備。另外一艘002型航母也將開建。也就是說2020年，中國海軍可能將擁有4艘航母，居世界第二。

第二是中國空軍建設也在快速，其中包括第四代新型飛機、第五代J-20殲擊機和H-6K轟炸機生產。

其中最受關注的就是轟-20隱形轟炸機，這個在2018年曝光的項目在2019年多次被全球關注。據悉，轟-20無論是設計還是雷達反射特徵上都會與美國B-2隱形轟炸機相當，將具備「改變戰局」的能力。

第三是和戰鬥能力息息相關的中國北斗衛星導航系統。12月27日，北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其透露，2020年6月前，中國「北斗三號系統」將全面建成，2035年，中國將建成以北斗系統為核心的國家綜合定位導航體系。按計劃，該系統還將覆蓋「一帶一路」國家，提供全球定位服務。

據中國軍事專家分析，2020年，北斗實現全球衛星導航功能之後，能使中國軍備的作戰效能提高100至1000倍，作戰費效比提高10至50倍。

中國航天技術的發展也被美國視為是軍事威脅。（新華社）

無需再回避「中國威脅論」

中國國防部新聞發言人吳謙在12月26日表示，中國軍隊將忠實踐行人類命運共同體理念，積極履行國際責任，全面推進新時代國際軍事合作。可見，包括「中俄+」模式在內的軍事合作、多國演習在2020年仍將繼續。伴隨着中國軍隊在全球的頻繁出現，美國對此的警惕會只增不減。

從中國在吉布提建設首個海軍基地，到南海的填海工程，再到近期中企正在修建的柬埔寨七星海國際機場被美國擔憂「軍事化」，無論是中國軍隊還是中國企業或是中國資本，都被染上了異樣的色彩。對於中國的新型武器軍備，美國更認為是「中國威脅」的一部分，且已經把中國當做了對手。

中國的軍事實力和國際影響力走到今天，雖然可以繼續強調「絕不稱霸」的承諾，但是這已經很難改變此時美國對自身地位感到威脅的心態，這種對峙的情況也將持續很長時間。對「中國威脅論」，中國很難再去迴避。

發展為軍事強國，加強周邊乃至全球的軍事佈局，推進全球多極化的發展，這些都是中國的戰略需要，現在無需為避免「威脅論」而回避，即便迴避了也對局勢無益。換一個角度去看，當全球越來越了解到中國實力的上升，可能才是所有意識形態的偏見和誤解緩和的開始。中國「強而不霸」的願景，或許只能在外界真正看到「強而不霸」的中國時，才能實現。