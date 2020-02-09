【武漢肺炎】大國鬥爭不會因疫情而停滯

新冠狀肺炎（2019-nCoV）疫情是一面鏡子，可以照出中國國內治理方方面面的短板，同時也是衡量各國同中國關係的標尺。

採取過度防控措施從中國撤僑、關閉所有航班通道的有之，堅決表態不從中國撤僑的有之，積極疏導本國排華情緒、提供物資救援的有之，嚴禁本國口罩消毒水等物資大規模外流到中國的也有之。

各國對華態度的不同，說明國際社會對待疫情並沒有統一的標準。世界衛生組織（WHO）不贊成甚至反對採取旅行禁令的建議，一些國家聽，一些國家置之不理。當然這也同時印證，在國際公共衛生領域，美國並不是絕對權威的意見領袖。美國將前往中國旅行的警告提升至最高的第四級 「紅色」，即「不要前往」（Do not travel）後，大多數國家並未完全受美國的影響。

美國各界在面對中國疫情時態度是多樣的。一些美國專家學者肯定中國採取的專業化防控措施；美國在華企業積極投身捐贈，為疫情防治一線提供支持；美國政府的官員一邊講願意提供任何幫助，稱讚中國專業透明，另一邊也稱「疫情有助於部分就業崗位流回美國」，「中國在應對疫情問題上與美國不合作」。

更有甚者，還有國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在其他場合表示「沒有哪個國家比共產主義中國對美構成更大威脅，美全社會都需整體行動應對」，「中國已成為美頭號地緣政治對手」。

2月2日，美國國務卿蓬佩奧在訪問哈薩克斯坦期間大談新疆話題，並試圖借肺炎疫情挑撥中哈關係，稱美國將幫助石油儲量豐富的哈薩克斯坦防禦鄰國中國的新型冠狀病毒的侵襲。（AP）

人命關天？共渡難關？不好意思，面對疫情，蓬佩奧等政客所想的是如何落井下石，利用疫情打壓中國發展。美國利益是美國政客最核心的訴求，而對蓬佩奧等人而言，打壓中國符合美國利益。至於大國胸懷、國際道義，總體來說都不如為保霸權地位而不擇手段。

從華為孟晚舟事件，到中美貿易戰，再到此次疫情事件，這一屆美國政府對中國的敵意已經到了無需遮掩的地步。中國人應該明白，中美兩國表面客客氣氣，背地卻愈發鬥爭到底。美國政府所推廣的已經並非希望中國接受「普世價值」，走上美國式民主自由，而是要將中國當下發展模式置於死地。低估大國鬥爭的殘酷性，是幼稚的判斷。

在中國，不乏有人稱頌美國民主自由，仰慕其國際地位。而現實是美國堅信美國制度，這與其他各國希望自身發展並沒有區別。只不過美國為了維持競爭優勢，不惜打壓他國。

期待美國會從對抗中國、打壓中國的執拗中走出，並非一件容易的事。這需要美國各界的持續努力，同時也需要中國在合作與鬥爭中，積極管控兩國關係的大方向，讓更多人意識到中美關係中「相生」而非「相剋」的一面。這絕非一日之功可以實現。

也許有人會說，疫情期間中國自身問題充分暴露，中國政府單單是平息民怨、控制疫情便已焦頭爛額，而今批評美國是為了轉移民眾視線。從傳播的角度來講，轉移民眾注意力，疏導怒氣，這自然是其中一環——但中國人應該清楚的是，中美競爭本就是未來一段時間兩國關係的主基調，而美國政府嘗試遏制中國的諸多作為，也是客觀存在的。

國際鬥爭不會因中國國內嚴重的疫情而停滯或消失。中國已經是一個全球化的大國，已經是世界第二大經濟體，如今中國面臨疫情時，一條戰線在於國內的疫情防治，另一條戰線則在於國際場上的明槍暗箭。