【武漢肺炎】中國反應過激嗎？被美國利用嗎？局面空前被動嗎？

察哈爾學會國際輿情研究中心秘書長曹辛日前刊文稱，「在日本國內無論是在專業界還是新聞界，不少內部人士均認為：中國目前對此次疫情的反應似有過激，從而被美國政府一些人所利用，也使得世界衛生組織（WHO）不得不對中國做出了『國際關注的突發公共衛生事件』（PHEIC）的結論，這一切造成了中國在國際上空前被動的局面。」

「根據以上立場，上述中外各類專家認為應該將此次疫情視為『季節性流感類疾病』，對這種新的傳染病要嚴格防控，但沒有必要過於緊張。正在中國實地考察的原WHO高級醫學官員尤其強調：長期將居民隔離在居所內的做法不可取，它不僅將繁榮、充滿活力的城市經濟人為停滯，更會引發居民嚴重的心理問題，破壞社會的安定。」

文中並未點名是哪些日本專業界人士和新聞界人士做出了上述論斷。更沒有指出原世衛組織高級醫學官員的名字。

以上言論之所以引發人們的關注，在於其認為中國「反應過激」，且被美國政府一些人利用，從而造成被動的局面，認為長期隔離措施不可取。

眾所周知，疫情發生以來，中國一直批評美國反應過度，並呼籲各國不要反應過度，現在上述文章卻稱中國反應過激。到底是中國反應過度還是美國反應過度？中國的失誤真的被美國利用了嗎？中國現在面對的國際局面很被動嗎？

武漢肺炎疫情嚴重，柬埔寨首相洪森2月5日訪華表達對中國的支持。圖為2月5日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見柬埔寨首相洪森。（新華社）

首先，中國批評美國反應過度，與上述文章稱「中國反應過激」並非同一件事。中國認為美國撤僑以及將對華旅行警告提升至最高級別是反應過度。上述文章認為中國反應過激是指中國國內的防控措施過激，認為中國目前採取的嚴格隔離措施不可取，應該按照季節新流感類疾病對待，而不是全國性嚴陣以待——前者很好理解，後者則與大部分人的認知存在差異。

新型冠狀病毒肺炎之所以引發恐慌，並不在於致死率這些數據，而在於其為未知性，人類目前在應對流感等方面已經有成熟的應對方案，而新冠肺炎也是病毒性疾病，人類的應對卻是並不成熟的。從經濟的角度考慮，有必要採取不引發恐慌的措施，但應對疫情是一個綜合治理的複雜問題。現在還遠未到談論是否應對過度的時候。面對未知世界，有備無患的積極應對的思路是沒問題的。隔離等措施也是各國目前已知的最好應對措施。

中國採取的措施，除了為中國國內民眾的健康，也是為了避免病毒在國際社會傳播造成一定的影響。這些措施是本着負責任的態度進行的。

日本對新冠肺炎的應對是較為寬鬆的，並未形成全社會應對的嚴格管控態勢。一方面同日本確診人數不多有關，另一方面也是因為日本即將舉辦2020奧運會，日本不希望對此有影響，因此希望降低對病毒嚴重性的定性。

日本有權採取寬鬆的措施，中國也可以採取嚴格的措施，這是不同的國情決定的，不能因為日本採取的措施較為寬鬆，就認為中國採取的措施過激。這樣的對比是不科學的。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）近日公開宣稱，新型冠狀病毒疫情或有助於工作崗位更快重返北美，甚至稱之為「勝利」。圖為2018年6月20日羅斯出席參議院財政委員會舉行的聽證會。（新華社）

其次，對於中國是否被美國利用了，筆者認為美國對華採取過度反應措施，確實與中國國內目前將此事定義為重要事態，世界衛生組織將此定義為PHEIC有關，但並不是中國反應過激才被美國利用，該論述的邏輯是講不通的。

中美結構性矛盾決定了美國一定會就中國疫情發揮，無論中國採取何種措施美國都會如此。也就是說，美國對華不厚道，並不是中國的錯，無需這樣做聯想。

武漢肺炎疫情以來，中國外長王毅同十幾個國家外長通話，解釋中國的政策立場，呼籲各國不要採取過度措施。圖為2月5日王毅（中）在北京首都國際機場迎接訪華的柬埔寨首相洪森。（新華社）

可以看到，中國外長王毅是中國疫情防控小組成員，截至目前，中國外交部召開四次會議部署疫情防控方面的外交應對。中國一邊呼籲各國不要對華反應過度，同時對美國這種採取過度措施的國家公開提出了批評，還對意大利未知會中國就中斷航線嚴正交涉。

中國從一開始就佈局了國際戰線，主動出擊、積極行動，以降低疫情在國際層面對中國的負面影響。

目前只有一部分國家跟隨美國採取了過度措施，大部分國家都表態支持中國，並未採取過度措施。德國總理默克爾（Angela Merkel）2月9日在同中國總理李克強通話時就明確表示未採取過度措施。一些國家比如日本、新加坡官方出面積極引導本國的一些排華情緒，這足以說明中國並未陷入被動境地。

疫情是一時的，合作是長久的，各國同中國利益相連，中國的影響力決定了不會因為疫情就在國際社會陷入被動。必須承認疫情會對經濟有一定影響，但絕非根本性的影響。中國經濟是一片大海，而不是一個小池塘；狂風驟雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。無需對疫情過於樂觀，同時也無需誇大疫情對中國的影響。