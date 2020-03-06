【新冠肺炎】意大利醫療系統瀕臨崩潰　歐洲疫區壓力陡增

截至當地時間3月5日24時，作為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在歐洲已知的最大疫區，意大利已確診了3,475例患者，另有107人病死，276人治癒。但意大利當局在新冠疫情侵襲下的窘境還不止於此。

相對於患者數量的增加，該國一線醫護人員在疫情中的健康情況就更為突出。據意大利衛生官員表示，意大利最嚴重的疫區，即倫巴第大區約10%的醫務工作者已被感染。很多身處一線的醫生、專家和衛生官員也不止一次在採訪中抱怨意大利衛生醫療系統已經達極限。這種醫療資源瀕臨枯竭的信號不僅對意大利是危險的，對他身後的歐洲也同樣可怕。

自意大利疫情爆發之初，就出現了醫護人員受感染的情況。在疫情的起點，即倫巴第大區的科多尼奧，當地醫院在2月14日收治一名新冠患者後不久，就因院內感染，導致至少六名醫護人員被確診。此後，意大利各地醫院也先後出現社區醫師、護士因密切接觸而感染的事件。

不可否認，意大利當局曾在疫情爆發之初採取過「封城」等積極手段，意方也因此一度在中文世界得到過好評。不過，意大利的政界、醫學界和媒體卻對疫情過度樂觀，這種情緒也影響到了歐洲其他各國。

意大利媒體一度稱其為「一場大型流感」。疫區倫巴第大區的區長豐塔納（Attilio Fontana）也曾在2月21日稱「病毒並不危險」，當地傳染病權威，米蘭薩科醫院的主管吉斯蒙多（Maria Rita Gismondo）甚至稱「意大利衛生條件優異、公民生活習慣良好，居民收入高」，因此不會發生中國式的疫情。在這種樂觀情緒感染下，德國衛生部部長施潘（Jens Spahn）也一度在2月下旬認為「德國醫療系統先進」，因此德國人也不必戴口罩。

到2月25日後，意大利的疫情就陡然爆發，其確診患者數目也一路飆升。在24日時，意大利僅查出229名患者，一周後，患者人數就已過千人。從2月下旬到3月上旬，意大利方面加大了對新冠肺炎疑似患者檢測的力度，每天都能檢出大批患者。

遺憾的是，因為染疫而退出一線的醫務工作者卻無法即刻補替。以至於在意大利疫區的很多醫院裏，新冠病毒就像「海嘯一樣」肆虐。隨着新冠肺炎患者不斷湧入醫院，各界人士不免驚恐地發現，此前的綜合性醫院或診所已經被傳染性較強的新冠肺炎所擠佔，且不說其他病患不僅無法接受治療和手術，就連迫切需要接受治療的新冠患者都難以立刻接受治療。

教宗方濟各（中）近日身體不適，有咳嗽等病徵，引發各界擔憂。（美聯社）

意大利醫生工會組織（Anaao Assomed）指出，全意大利約5%的感染病例是醫務工作者短缺造成的。意大利國家衛生高級研究所所長布魯塞法羅（Silvio Brusaferro）也在接受《華盛頓郵報》等媒體採訪時指出，該國近期的確診病例數還會以較高速度增長。

當然，作為一個具備良好醫療傳統的國家，意大利當局也在嘗試以非常規式救援的方式來面對威脅。譬如在意大利經濟、教育最發達的地區，即倫巴第大區，當局已經發起總動員，不僅要求政府重新徵用已退休的醫生和護士，還讓護士學校的學生提前畢業，直接參加醫護工作。此外，受災最嚴重地區的醫院也開始推遲不必要的手術，還增加了50%的重症監護床位。

但即便如此，該國各界人士仍然深感憂慮，當倫巴第的醫療系統已經到了危急關頭時，意大利的其他地區在疫情之下的應對能力就可想而知。考慮到意大利各地在2月時已經出現口罩等物資斷供的局面，加之意大利各地也出現了搶購生活必需品物資的風潮，這使得當地的局勢似乎開始轉向令人不安的局面。

更糟的是，意大利的問題也和歐洲牢牢綁定，目前，歐洲全境的新冠患者大都有意大利旅遊經歷。在歐洲全境的新冠疫情正在呈現爆發態勢，歐盟總部甚至也出現了新冠患者之際，如今的意大利之於歐洲，儼然如同1月底湖北之於中國，已成為歐洲能否穩住大局的關鍵。

歐洲作為工業高度發達的經濟區，理應具備充沛資源應對疫情，但是面對政治的現實，歐盟又能否在防疫問題上像中國一樣舉全國之力，不惜一切代價救治意大利，這恐怕難以令人樂觀。