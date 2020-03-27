【新冠肺炎】中國的對外援助不是在贖罪

到3月下旬，新冠疫情正在中國國內逐漸平息，隨着中國開始加大產能，北京也開始按照此前的援助清單，盡力支援曾幫助過自己的國家。隨着數支醫療隊、上百名醫護人員帶着上百噸物資飛抵意大利、塞爾維亞等地，加之武漢、上海等地的醫學專家甚至在疫情剛剛緩解後就連線意大利、德國、美國，指導各地醫護團隊，中國通過積極援助獲得的國際認可是一目瞭然的。

不過，中國的海外援助並不是總能收穫歡迎，事實上，這種基於人道主義的行為也被批為動機不純的行動，甚至還有政要和觀察家認為這是某種「贖罪」。

西方因何忌憚

《金融時報》等媒體認為，中國政府通過採取嚴苛的措施控制住了疫情的蔓延，而美國和大部分歐洲國家對疫情做出的混亂反應，與中國的表現形成了鮮明對比。這種現狀不僅從客觀上展示了中國領導層在此次抗擊疫情中的表現，的確比美國領導層更加出色，會迫使他們承認美國當前體制存在問題且不易糾正，更能有效提升中國的地緣政治影響。

白宮貿易委員會主席納瓦羅（Peter Navarro）一直在堅持這種論述，堅定地認為中國正在以提供物資的方式進行「宣傳」。

由於物資短缺的美國已準備購買中國口罩、防護服、護目鏡和其他器材，對此，《紐約時報》還在3月23日的一篇評論特別指出，納瓦羅雖歡迎中國口罩，但他一直竭力提醒華盛頓的政要們，稱中國正在把向美方提供防疫物資一事「變成宣傳材料」，以此提升自己的在國內外的形象。

同理，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pempeo）也在3月中旬的一次採訪中特意暗示中國在援助之前可能「有責任」。他在接受霍士電視台採訪時，不顧意大利「0號病人」來自德國，且意大利最初患者皆非亞裔的情況，不僅稱該國新冠病情的蔓延是「中國允許成千上萬的人離開武漢，前往意大利這樣的地方」所致，還強調中方「這樣的做法，讓世界處於危險當中」。

中國醫生協助意大利治療後，對危重病人加大用氧已經成為治療常規，圖中右下角就是一個醫用氧氣瓶。（美聯社）

事實上，更多西方媒體對中國的援助也持有質疑。《華盛頓郵報》、《彭博商業周刊》、法國《世界報》（Le Monde）、德國《圖片報》（Bild）等媒體皆有評論認為北京試圖操控局勢，「恐將瓦解美歐關係」。

從這個維度來看，西方部分輿論認為中國「動機不純」，試圖離間美歐，認為中國在刻意宣傳，也是對中國影響力日益增長的忌憚。

沒有無緣無故的攻擊

不過，這種忌憚既是真實的擔憂，亦有刻意為之，政治化處理的因素。

美國官方建議人們相互保持6英呎距離，以便防疫。（美聯社）

目前，美國共和黨參議員霍利（Josh Hawley）已然向參議院提出議案，要求就中國在疫情上的言為展開全面調查。共和黨眾議員斯坦法尼克（Elise Stefanik）引用霍利的議案，呼籲美國和其他國家設計一種賠償機制，要求中國為此賠償。

因此，在很多歐美尤其是美國政要眼中，中國現在的對外援助是理所應當的，是一種「贖罪」。其中不乏有人甚至認為中國需要賠償，這些論述的邏輯，自然是「病毒源頭在中國」的看法。

當下，人們能夠確定的是中國武漢是此次疫情已知的首個爆發地，且根據現在能掌握的公開情況，絕大部分科學家認為病毒大概率起源於武漢，但這仍有待確定。尋找病毒源頭極為重要，是我們增進對病毒了解的重要一步，這也就更有需人們秉持科學精神。科學的事最好交由科學家研究查證。

可惜，縱有人要將此事政治化。國際競爭正藉着疫情而以輿論鬥爭的方式呈現，這是我們所面對的現實。人們在評估紛雜的輿情時，亦需對此保持警醒。