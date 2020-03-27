【新冠肺炎】中美元首通話　習近平強調中方及時向世衛通報疫情

中國國家主席習近平3月27日應約同美國總統特朗普（Donald Trump）通電話。習近平強調中方及時向世界衛生組織（World Health Organization）通報疫情。特朗普隨後發文，形容雙方對話良好。

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習近平強調，疫情發生以來，中方始終本着公開、透明、負責任態度，及時向世衛組織以及包括美國在內的有關國家通報疫情信息，包括第一時間發佈病毒基因序列等信息，毫無保留地同各方分享防控和治療經驗，並儘己所能為有需要的國家提供支持和援助。他也指，中方將加強宏觀經濟政策協調。

習近平關注和擔心美國疫情發展。他認為，中美應該團結抗疫，指兩國衛生部門和防控專家就國際疫情形勢、中美防控合作一直保持溝通，中方願繼續毫無保留同美方分享信息和經驗。部份省市和企業紛紛在向美方提供醫療物資援助。習近平期望美方保障中國公民安全和健康。

習近平表示，中美關係正處在一個重要關口。中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確的選擇。希望美方在改善中美關係方面採取實質性行動，雙方共同努力，加強抗疫等領域合作，發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係。

特朗普近日表示將停止以「中國病毒」稱呼新型冠狀病毒，他否認是應習近平要求。圖為特朗普3月26日出席白宮抗疫小組例行記者會。（美聯社）

特朗普：兩國緊密合作

特朗普在Twitter發文稱，與習近平進行良好對話，詳細討論有關已經於全球大部份地區蔓延的冠狀病毒疫情。他形容中國經歷很多事情，並已經對病毒有深刻理解。他指，兩國正在緊密合作，表示非常尊重。

Just finished a very good conversation with President Xi of China. Discussed in great detail the CoronaVirus that is ravaging large parts of our Planet. China has been through much & has developed a strong understanding of the Virus. We are working closely together. Much respect! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020

特朗普近日表示將停止以「中國病毒」稱呼新型冠狀病毒。特朗普出席例行記者會期間，被問到習近平是否要求他停止稱呼為「中國病毒」，他否認並指中國是病毒來源，不過如果中方非常介懷，則不說也可。