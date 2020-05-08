被記者追問13次　蓬佩奧真的遇挫改口了嗎？

「美國國務卿蓬佩奧5月6日改口說，美國並不確定新冠病毒的暴發源自武漢實驗室」，「特朗普改口：未確認新冠病毒源自武漢實驗室」，這些言論近來被廣泛報道，之所以引人注目在於這和特朗普（Donald Trump）蓬佩奧（Mike Pompeo）的以往言論有較大差距。

蓬佩奧此前明確說，「我們握有很充足的證據證明新冠病毒源自於該研究所。」特朗普前不久公開稱他有看到過相關證據，證據表明武漢病毒研究所是新冠病毒的來源。現如今他們不確定病毒源頭是否來自武漢實驗室，被認為是重大的改口行為。還有媒體就此評論稱「它顯示特朗普政府栽贓武漢實驗室的宣傳運動遭遇了挫折」。

病毒來自實驗室一說的確備受爭議，不少專家學者、名人政要現身說法指出病毒來自自然並非人工合成，特朗普蓬佩奧的說法受到挑戰是毋庸置疑的，但這真的意味着特朗普蓬佩奧遭遇挫折不得不改口嗎？

蓬佩奧在記者會上被記者連翻追問病毒源頭，回答13個相關問題，一臉無奈。（Reuters）

值得注意的是在5月6日的記者會上，記者問：「你說有大量證據表明病毒來自武漢實驗室，這是什麼意思？我問這個問題的原因是陸軍上將米利（Mark Milley）昨天說，我們不知道病毒是否來自武漢實驗室。」

蓬佩奧回應稱：「我看到了米利的言論，我認為，這些言論同政府裏每個人，包括特朗普（Donald Trump）總統的言論都完全一致。情報部門仍在仔細地尋找這種病毒的源頭。」

當被追問「你所說的有力證據到底在哪？因為你是唯一一個這麼說的人」時，蓬佩奧說，所有這些言論都是完全一致的，我們都在努力找尋正確答案，把真相弄明白。在不同的地方，有不同程度的確定性，這是非常合適的。

在之後的提問中，蓬佩奧又被問到其言論和其他人員之間的矛盾。蓬佩奧回答說：「我已經總共回答這個問題13次了，很高興再次回答，我不知道是哪句的語法你沒聽明白。」「我們不確定。有大量的證據顯示，病毒來自實驗室。那些聲明可能都是對的。我發表了聲明，政府其他官員也發表了聲明，它們都是真的。」

如果審視現場記者提問和蓬佩奧回答的完整過程，不難發現，蓬佩奧說法的重點並不是單獨一句「美國並不確定新冠病毒的暴發源自武漢實驗室」。他的立場和觀點並沒有改變，當他提出有證據顯示病毒來自實驗室時，並沒有斷定病毒一定來自實驗室，更沒有排斥有證據顯示病毒來自自然界。

這種說法非常政治正確，因為病毒源頭究竟在哪裏需要調查研究，即便是科學專家認為病毒來自自然界，這也是一種說法而非定論。在言論自由的世界裏，任何人都可以表達自己的觀點，只要有證據即可。蓬佩奧提出的是一種據說有證據支撐的說法，而不是定論。因此，當他說不確定新冠病毒的暴發源自武漢實驗室時並非改口，只是換了一種表達。

特朗普防疫的12個典型瞬間，點圖放大瀏覽：

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不少媒體稱，特朗普5月4日在白宮接受《紐約郵報》採訪時改口澄清，他的意思是病毒「從武漢地區擴散」，而不是確認「源自實驗室」。

表面上看是改口，實際上特朗普和蓬佩奧的邏輯一致，不確認「源自實驗室」並不等於「特朗普改口稱病毒不是源自實驗室」。

特朗普和蓬佩奧的言論有一定的餘地和斟酌空間，非常有利於隨時調轉說法，這背後是政客的精明圓滑。特朗普蓬佩奧拋出實驗室病毒論，本質是輿論戰。

選舉壓力之下，對華強硬是美國政府的既定動作，將病毒源頭、疫情爆發責任都推給中國是一種策略，發揮這些話題將伴隨整個競選時期。信者恒信，不信者永不信，在撕裂的美國社會，特朗普意在給那些願意相信他的民眾一個說法一個交代。

此外，中美結構性矛盾在疫情之下的爆發越來越激烈，美國疫情十分嚴峻而中國已經管控住局勢，美國並不希望中國利用疫情收割成果。美國的強硬態度，是給各方看的，也是給中國看的。傳達的信號是不要小瞧美國，更不要高看中國。