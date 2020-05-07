蓬佩奧：關注人大會議　會延遲呈交《香港人權與民主法案》報告

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月6日表示，華府關注北京當局是否會對香港採取進一步行動，所以會延遲向國會提交有關《香港人權與民主法案》的年度報告。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月6日表示，華府關注中國全國人大會議的政策，會否進一步破壞香港自治。圖為他當日出席新聞發布會。（Reuters）

中國全國人大會議5月22日會在北京召開，蓬佩奧指出，華府會審視香港的自治，關注北京在人大會議前後，會否考慮採取任何行動，進一步削弱中國承諾給予港人的高度自治。

蓬佩奧4月29日曾表示，不支持香港《基本法》第23條立法，並非常憂慮中國增加干預香港自治的情況。他形容香港的自由被侵蝕，與中共承諾的一國兩制背道而馳。他又指出，任何在香港進行為嚴厲的國家安全法立法的舉動，並不符合北京的承諾，同時危害美國在當地的利益。

美國國會多位議員4月28日發表聯署信，促請蓬佩奧盡快落實《香港人權與民主法案》，並於國務院國會年度報告中，反映一連串打擊香港自由及自治的事件，包括警方拘捕民主派人士等事件。外交部駐港公署發言人斥，美國一些國會議員借發公開信對香港事務「大放厥詞」和公然歪曲《基本法》。

美國總統特朗普2019年11月27日正式簽署《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）。法案要求國務卿每年向國會提交香港自治情況年度報告。