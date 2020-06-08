【專家有話說】北京學者：不必指望特朗普對黑人抱有同情

種族矛盾一直是美國社會的一大頑疾，許多社會矛盾似乎都能從中找到根源。當前，弗洛伊德（George Floyd）之死引發了美國數十年未見的社會運動，加之疫情與失業的背景因素，這都對2020美國總統大選添加諸多變數。 不過，選舉之餘，這些事件又會給美國社會帶來哪些改變？隨着美國兩黨內鬥加劇，中美關係又將面臨怎樣的未來？同樣值得關注的是，中國學者對於美國的演變又有怎樣看法？ 圍繞以上問題，《香港01》專訪了中國社會科學院美國研究所副所長袁征。以下為訪談實錄，此為上篇。

01：弗洛伊德示威所訴求的種族問題一直是美國社會頑疾，曾經也爆發過多次示威活動。從原因和表現形式來看，此次遊行與以往事件有什麼不一樣的地方？

袁征：弗洛伊德幾乎是在公眾的共同見證下去世，警察的暴力執法和冷漠無情暴露無遺。當下社交媒體如此之發達，視頻迅速傳播激起了民眾的怒火。我第一次看到這個視頻的時候非常詫異，驚歎於警察的冷漠。

白人對黑人的種族歧視是個老問題，此次不同在於，受害者如同死在公眾的目光之中，把警察的冷漠看得一清二楚，這是其一。

其二，新冠肺炎（COVID-19）疫情大規模擴散，愈發揭示了美國社會的不平等和越來越大的貧富差距。在染病救治的問題上，有錢人和窮人真的差別很大。或許有部分人，本來生活得還不錯，但突如其來的疫情使得他們的生活一落千丈，於是民眾的不滿情緒上升，這也是很重要的一個原因。

從行為心理學的角度理解，美國民眾在家隔離太久了，而且還要面對各種複雜而嚴峻的形勢，弗洛伊德事件成了導火索，人們積壓已久的情緒找到了宣泄口，於是就有了轟轟烈烈的示威活動。

當然，還有一個特殊的地方在於，這次事件發生在大選年，政治因素會更多地滲透到處理方式之中。

01：有分析認為，由種族矛盾導致的示威活動早已有之，即便勢頭非常猛烈，也很難改變少數族裔及相關的政治難題。但當前新冠肺炎疫情還沒有得到控制、美國失業率更是居高不下，再加上國際關係中的不確定性，各種因素疊加，這次示威活動會否引發其他變革？

袁征：關鍵在於後續怎麼處理，特朗普本質上是一個持「白人至上」觀點的人。他和「前軍師」班農（Steve Bannon）志同道合，而班農早就被人指為徹徹底底的白人種族主義者。雖然兩人也有矛盾，但價值理念大多相似。弗洛伊德事件發生後，特朗普並沒有及時安撫民眾，而是直接炮轟擾亂秩序的是低等生命和失敗者（lowlifes and losers）。後來在各方壓力下，才輕描淡寫地表達了對弗洛伊德的哀悼之意。

只關心自己的選民基礎，黑人對他而言無足輕重，這就是特朗普的競選策略。特朗普的支持陣營大多以白人為主，這些人想要秩序、認為個人私有財產神聖不可侵犯，代表美國社會的主流價值觀。

不必指望特朗普對黑人群體抱有同情，就選票而言，過去的經驗吿訴我們，黑人是民主黨的基本盤，差不多80%的黑人選民投票給民主黨候選人，高達90%左右的黑人選民投票支持奧巴馬。即便在2016年的選舉中，黑人也以壓倒性優勢支持民主黨總統候選人希拉里·克林頓。

正因為如此，特朗普本人對黑人沒有任何明顯的同情心，也沒有彌合社會巨大分歧的動力，他更強調儘快恢復秩序，不惜強硬地動用國民衛隊，甚至是美國軍隊。從他的立場可以理解他的行為，特朗普不是彌合分歧的合適人選，種族問題只會在他的手上變得更加複雜。

最近四位前總統已經發聲，沒有直接批評特朗普，他們呼籲保障黑人利益，彌合分歧。但沒有任何迹象表明，特朗普會按照他們的方向去做，接下來的局勢發展還有待觀察。

美國社會有一個明顯特點，那就是白人直到今天還佔據社會主導地位。我認為，本世紀中葉，白人的數量會降到50%以下，美國社會將會由白人主導漸漸變成白人相對少數，儘管白人或許還是最大的族裔群體。換句話說，隨着人口結構出現重大變動，美國社會一定也會發生較大變化。

2020年到2050年之間，種族問題依舊會是美國社會的重大問題。在白人數量逐漸成為少數之前，種族衝突還會反覆出現，甚至更趨激烈。如果白人佔據絕對主導地位，種族問題其實並不會那麼凸顯，正因為現在社會處於轉型期，少數族裔的抗爭和白人群體的焦慮日漸明顯，種族問題才顯得十分突出。

目前很難判斷黑人會掀起多大風浪，但可以肯定，如果種族問題得不到妥善處理，矛盾還是會時不時浮現。

洛杉磯市中心，一名黑人小孩舉牌聲援抗議者。（AP）

01：面對越來越憤怒的遊行民眾，特朗普呼籲地方政府採取更強硬措施，並威脅會出動軍隊鎮壓。當前越來越多知名人士公開指責特朗普執政期間，依靠種族主義、煽動白人至上來鞏固基本盤，由此將示威活動的導火索與特朗普關聯起來，在你看來，這次示威活動，會給特朗普的選情造成多大影響？

袁征：我不認為支持特朗普的基本盤會出現根本逆轉，白人主導的基本盤還是會繼續支持他。如果示威活動的打砸搶繼續，將會有更多民眾支持政府採取強有力措施恢復秩序，將有更多搖擺的中間選民會站到特朗普這一邊來。從這個角度而言，其實是有利於特朗普競選的。當然，黨派之爭中，民主黨肯定會利用這個問題攻擊特朗普，不過，想要撼動特朗普的基本盤還是會比較困難。

為了鞏固基本盤，特朗普非常在意，也頗為短視。現在還不確定示威活動的最終影響，但局面應該不會發展到不可收拾的地步。弗洛伊德的弟弟已經公開表態稱，現在的局面並不是他們想要的，因為最終不會改變任何事情，用手中的選票說話才是最好的方式，所以號召大家積極出來投票。

對民主黨而言，黑人或者少數族裔的票其實十分重要。希拉里（Hillary Clinton）在2016年的大選中就沒有能夠充分調動這一群體的積極性。當然，她也沒有奧巴馬（Barack Obama）在黑人群體中的號召力，很多人並沒有出來投票。在美國的選舉人制度下，這種狀況就會對關鍵州的爭奪產生實質性的影響。

從民主黨的政治理念來看，相較於共和黨，其實應該和中下層民眾的關係更密切。僅就人數來看，中下層群體的人數要多於支持共和黨的群體數量，但中下層群體由於多重原因而投票率並不高。因此，如何動員中下層選民出來投票，就是擺在民主黨面前的重要任務。

如果這一次民主黨利用弗洛伊德死亡及後續的示威事件，號召人們出來投票，就會提升拜登勝選的機率。現在民主黨其實沒有太好的辦法，他們的競選策略、政綱都沒有新意，拜登的個人魅力也不足以吸引選民。只有等特朗普一錯再錯，拜登才有可能成功。

不過，拜登同樣是一老人，並沒有強大的號召力，個性偏於温和，不會造勢，口才也一般，或許需要偶然的機會才能上位。總之，如果民主黨陣營能夠動員更多黑人出來投票，會給特朗普造成壓力。

抗議者打砸CNN總部現場。（APP）

01：在防控疫情和處理弗洛伊德事件中，特朗普的表現基本就是推諉責任和態度強硬，甚至有些非常不理性的情緒化。有觀察人士指出，特朗普是通過將自己包裝成「強硬的受害者」來脱困，對此你怎麼看？

袁征：如果沒有疫情和弗洛伊德之死的突發事件，特朗普連任的可能很大，這是基本共識。以上事件給10月份的大選增添了不確定性，也給特朗普競選連任的前景抹上了一層陰影。

特朗普原本引以為傲的經濟已經陷入衰退；二戰以來最低的失業率當前也已經攀升為1929年以來最高；股市歷經幾次熔斷，幾乎抹平了他上任以來的所有上漲。所以特朗普非常焦慮，從四月底開始民調結果一直被拜登領先5%-10%。一些關鍵州的民調也變得對特朗普不利。

另外，值得注意的一點是，一直以來支持共和黨的州也出現了問題，例如喬治亞州已經開始由拜登領先。所以特朗普越來越暴躁、強硬、到處推諉責任，是因為選情出現了不利的趨向。

現在的危機最終都會渡過，但關鍵是最後的結果會是什麼，現在特朗普的首要目的是贏得連任。無論美國最終變成什麼樣，對他而言並不重要。一旦輸掉連任，就會有一堆官司和麻煩等着他，而總統的身份可以給予他一些庇護，並贏得更多時間來尋求轉圜。

距離投票還有5個月，示威事件應該不會拖得太久。只要注意處理的方式方法，這次席捲全美的抗議活動會慢慢平息。就像以往一樣，只不過這次規模會更大、形勢可能更嚴峻一些，過一兩個月也就平息了。現在涉事警察已經被逮捕，罪名也由原來的三級謀殺罪升為二級。這也是平息民憤、緩和局勢的一個舉措。

民主黨主流建制派其實也不希望示威的規模繼續擴大，因為再瘋狂下去所有人都會害怕。美國社會從來強調個人自由，不能將自己的自由強加在他人的自由之上，同時強調規則、秩序和法律、私人財產神聖不可侵犯。如果事件持續升級，主流社會秉持的價值觀就會受到衝擊，主要恢復秩序的聲音就會佔據上風，所以最終還要回歸正常。

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