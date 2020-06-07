【美國示威】「壓頸制服」屬嚴重暴力？各地警員武力使用標準不一

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日遭白人警員壓頸後死亡。香港亦有類似況，5月初一名外籍男子在尖沙嘴被捕時，遭警員以膝頭壓住頸部制服，送院後翌日不治。有警察在拘捕過程中使用過度武力的討論一直存在，隨着弗洛伊德事件再度變得沸騰，也愈來愈多聲音控訴警察濫用暴力。究竟不同地方警員執法時使用武力使用標準又有何分別？

↓↓非裔漢疑因被警員壓頸致死 點擊放大了解事情經過：

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壓頸拘捕能否接受？

國際特赦組織（Amnesty International）研究員威爾肯（Patrick Wilcken）指出，國際法規定，警察應盡可能地視使用武力為最後可能手段，並將壓頸視為嚴重暴力形式。

《紐約時報》報道美國內部對此有不同準則，例如紐約警察局指南就以粗體大寫列明，警員應避免採取可能導致胸部受壓的動作。歐洲大部分地區都禁止警察以壓頸制服疑犯。比利時甚至禁止警員按壓疑犯，以避免壓斷疑犯肋骨導致窒息。

倫敦警察廳指南表明，不鼓勵壓頸制服，形容此舉可能非常危險。德國就有折衷做法，允許警察短暫向疑犯頭部（而非頸部）施加壓力制服。法國警方指引雖容許壓頸，但列明這些舉措應盡可能短暫。

以色列警方發言人羅森菲爾德（Micky Rosenfeld）就指出，當局沒有任何戰術要求警員向疑犯頸部或呼吸道施加壓力。

美國示威：美國非裔漢因警方執法時使用過度武力致死，引發全球多處發生示威或騷亂。圖為6月6日英國倫敦一個集會上，騎警驅散示威者。（AP）

配槍與致命武力

英國、愛爾蘭、挪威、冰島及新西蘭的巡警，一般而言均無配戴槍支。惟近年恐襲頻生，這些國家都作出不同措施應對。

挪威2014年曾因恐襲威脅，容許警員更頻繁地攜帶槍支，但隨着威脅級別下降，政策在約一年後被撤銷。新西蘭在2019年3月基督城清真寺恐襲後，當局放棄只讓部分高級警員攜帶槍支的做法，在6個月嘗試內擴大攜槍警員人數，目前正在進行檢討。

美國示威：美國容許警察在「合理相信」自己生命處於危險時使用致命武力。圖為6月1日美國一名國民警衛隊成員以橡膠子彈槍對準示威者。（Reuters）

美國羅格斯大學（Rutgers University）社會學副教授赫希菲爾德（Paul Hirschfield）指出，美國警察的武裝較歐洲警員強大，警方槍擊致死案件亦較歐洲多，其中一個關鍵因素在於法律框架。

《歐洲人權公約》規定，警察要在「絕對必要」時才能使用致命武力。芬蘭更要求警方要在預計使用致命武力前，尋求上級批准；西班牙警方需先開槍示警，然後才能向疑犯身體非重要部位射擊。美國的規定較為寬鬆，容許警察在「合理相信」自己生命處於危險時使用致命武力。

阿爾及利亞和塞內加爾等非洲國家，更無清楚法律規定執法機構的武力使用。人權組織希望，這些非洲國家能立法規定，執法人員僅在即將面臨死亡等嚴重威脅的情況下，才能使用槍支。

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美國《華盛頓郵報》指出，許多歐洲國家的警員培訓，都集中在如何利用空間以及時間減少威脅。報道又以日本作例子，指出當地不鼓勵警察使用槍支，取而代之的是使用武術。相反，美國警員處理危機的培訓就略為不足。

美國亞利桑那大學（University of Arizona）教授厄爾（Jennifer Earl）認為，與中國、俄羅斯、土耳其及部分中東國家相比，美國警察對公民已相對克制，但較其他西方國家就更加軍事化。

法國都有聲援美國「黑人的命也是命」運動。圖為6月6日，巴黎的防暴警察列隊封鎖街道。（AP）

有關方面如何回應？

各地民眾在指控警暴同時，亦希望削減警隊開支、縮減警隊規模，甚至呼出「解散警隊，刻不容緩」等口號。

無論如何，涉及過失的執法人員都需面臨刑責。將弗洛伊德壓頸致死的白人警員，已被控三級謀殺及過失殺人罪，同場的3名警員亦遭起訴協助和教唆二級謀殺。面對種種輿論及壓力，明尼阿波利斯市政府亦在6月5日宣布，同意採取新措施，禁止警員執行任務時做出壓頸動作。

回到香港，對於外籍男子被捕後死亡一事，保安局局長李家超就稱，案件正在調查，報告會交予死因裁判官處理及審視。他同時強調，警方使用武力有既定指引，新入職或現職警員均須接受嚴格武力使用訓練，但具體使用細節不宜公開，以免影響警方執法效能。