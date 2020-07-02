產業龍頭破產：美國頁岩油被石油戰打回原形

美國切薩皮克能源公司（Chesapeake Energy Corporation）6月28日申請破產保護，成為近年來申請破產保護的美國最大油氣廠商。

路透社評論，這意味着這家頁岩油「先驅」企業的時代終結。切薩皮克能源公司的創始人之一奧布里・麥克倫（Aubrey McClendon）是頁岩油鑽探的早期支持者，這家公司在20年的時間裏成為美國產量最高的天然氣商之一。

該公司當天發佈的聲明中表示，計劃通過「必要」重組減少大約70億美元債務。其他法庭文件顯示，其負債和資產可能均超過100億美元。僅僅五年時間，切薩皮克股價從接近2,280美元一股，一路跌至12美元上下。

2020年對美國頁岩油企業來講無疑是災難的一年。疫情帶來的全球需求下降加上此前的石油價格戰，讓這個一直讓美國總統特朗普（Donald Trump）引以為傲的能源行業遭受了兩面夾擊。犧牲的也絕不只是切薩皮克一家。

美國的頁岩油企業在疫情中遭受重創。圖為美國德克薩斯州的一處頁岩油企業。（VCG）

頁岩油革命遭受重創

切薩皮克倒下之前，美國的頁岩油巨頭懷丁石油（Whiting Petroleum）、鑽石海上鑽井（Diamond Offshore Drilling）都已經申請破產，而頁岩油業的破產潮可能才剛剛開始。

標準普爾全球評級（S&P Global Ratings）的數據顯示，今年僅上半年已經有18家油氣公司出現債務違約，而去年全年為20家。惠譽警吿，切薩皮克破產後，美國能源行業垃圾債券違約率在2020年底可能會達到17%。

6月22日，德勤會計事務所（Deloitte）發佈的報吿中指出，如果油價維持在目前的水平，行業可能會出現破產潮。報吿稱，在原油價格處於每桶35美元時，31%的美國頁岩油生產商將資不抵債，當油價回落到20美元時，這一比例將升至49%。德勤稱，整個頁岩油行業預計將經歷大約3,000億美元的資產減記。報吿預計，美國頁岩行業的槓桿率可能從40%飆升至54%，可能引發「包括破產在內的許多負面事件」。

據美國油服貝克休斯的周報，6月26日當週，美國石油與天然氣鑽井機活躍數量連續八週創歷史新低。這已經對美國地區經濟造成影響。以美國最大產油州德州為例，4月份超過2.6萬名石油工人失業，約佔所有就業崗位的1/4。

在油價2020年3月暴跌前，美國曾是全球最大的產油國。（路透社）

隨着油價重回40美元，達到頁岩油盈虧的分界線，已經有不少頁岩油公司在準備或者已經重新開工。但是一旦產量激增，原油價格若受到再次打壓，對能源市場只會雪上加霜。能源的終端需求在經濟形勢嚴峻的背景下並不樂觀，高盛投行近期警吿稱，石油市場基本面正在「轉熊」，下行風險有所增加。

6月29日，國際石油組織歐佩克（OPEC）秘書長巴爾金都表示，石油市場還沒有走出困境，如果沒有OPEC+的減產，油市「不可能」復甦。

油企倒閉、工人失業、融資困難，美國頁岩油氣產業長期依靠高負債、貨幣寬鬆的結構性弊端在2020年充分暴露。除了疫情之外，俄羅斯與沙特石油價格戰也是背後的原因。這再次說明，兩者的突然開戰並沒那麼簡單。

子彈還要再飛一陣

當前的情況說明，OPEC+的遞減式減產方案，雖在當時看來是美國施壓的成功，但是並沒解決頁岩油氣的困局。而沙特突然在3月挑起石油戰，本身也是將矛頭指向美國能源業。

今年3月開始，石油價格戰讓國際油價跳水，至今仍讓投資者們記憶猶新。（Getty）

6月6日，OPEC+以視頻方式召開部長級會議，各方同意將4月13日的減產協議延長至7月底。減產協議原本規定：自5月1日起啟動首輪減產，規模為每日970萬桶，為期兩個月。7月至年底減產規模降至每日770萬桶；自2021年1月至2022年4月，減產規模為每日580萬桶。延長協議意味着每日970萬桶的減產規模將持續到9月底。

3月初沙特俄羅斯打響石油價格戰之後，石油價格急速下跌，4月份交貨的WTI原油價格一度跌至-37美元/桶的負價格必將載入史冊。4月OPEC+達成的減產協議，被普遍視作美國施壓的勝利。然而，現在的情況證明並非如此。

這次減產俄羅斯顯示地相當積極，自5月減產協議執行以來，俄羅斯已經接近完成配額目標。不過，在疫情的壓力下，美國和沙特原油出口皆高度依賴海運，俄羅斯依賴的則是陸路管道，這意味着俄羅斯面對更少的第三方航運公司的成本，在極度扭曲的現貨市場上，擁有了不對稱競爭優勢。

根據6月29日價格報吿機構Argus的數據，運到歐洲原油中心阿姆斯特丹的烏拉爾原油出現了自上世紀90年代以來相對於即期布倫特現貨價的最高溢價。而美國原油出口繼續落後，於是在歐亞市場，這將成為俄羅斯更大的利潤來源。

俄羅斯總統普京（右）在OPEC+的減產計劃中，顯然有自己的盤算。（Reuters）

另一邊的沙特儘管石油出口量增加了50%，而收入卻下降了65%，的確受到了石油需求不振的影響。但是沙特一方面在市場份額上反超美國，另一方面也成功把美國拉入了減產計劃。

美國曾經在2019年超過沙特，成為世界最大的石油出口國。今年以來，沙特已經重新取而代之。華爾街投行摩根大通（JP Morgan）的報吿中稱，沙特在石油市場的份額將在這個10年內升至上世紀80年代以來的最高水平。

4月達成的減產協議中，墨西哥將每日減產10萬桶，而美國將每日額外減產25萬桶，向墨西哥提供減產幫助。俄新社5月下旬也援引消息人士表示，非OPEC+國家，包括加拿大、挪威和美國，貢獻了大約350萬桶/天至400萬桶/天的減產。

01曾在《沙特與俄羅斯的豪賭 美國頁岩油氣待宰》中提到，沙特很清楚，因低成本優勢而笑到最後，搞價格戰也終將兩敗俱傷。所以沙特必然也會推動減產，必須令得油價在一個對其最有利的位置上，而這個位置仍然低於美國頁岩油氣的盈虧線。在需求不振的大環境下，沙特推動油價上漲的行動必然存在上限，對頁岩油氣仍然不利。

沙特主權財富基金公共投資基金（Public Investment Fund） 在今年年初成為最具活力的主權基金。該基金僅在今年前三個月就投資大約20家美國和歐洲藍籌公司，包括英國石油、英荷殼牌石油公司、道達爾公司等能源企業，基金負責人稱希望PIF管理的資產規模到2030年達2萬億美元。下一步，沙特是否會看向美國奄奄一息的頁岩油氣企業？

這場價格戰顯然沒有贏家。疫情的嚴重程度超出各國在3月時的想象，全球石油出口受創。雖然美國頁岩油不會消失，其產業的韌性仍然存在，但是回顧這次價格戰和OPEC+減產協議，俄羅斯並不吃虧，沙特付出了代價但也並非毫無收穫，而美國頁岩油氣則是最受衝擊的受害者。