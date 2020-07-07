【中印衝突】莫迪提出了一個令北京難以回答的問題

開始於5月初的中印邊界對峙，在6月初迎來死傷上百人的流血衝突局面，原本各方認為經過三次軍長級別談判局勢將於7月迎來緩和，但出人意料的是7月初莫迪（Narendra Modi）的一系列舉動打破了寧靜。

莫迪政府不再克制

印度總理莫迪7月5日拜會了陸海空三軍最高指揮官印度總統科温德（Ram Nath Kovind），匯報了「具有國家和國際重要性的問題」。此前7月3日莫迪突訪中印邊境的拉達克地區，探望了在加勒萬河谷（Galwan Valley）衝突中受傷的印軍士兵。陪同莫迪的還有印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）和印度陸軍參謀長納拉萬（Manoj Mukund Naravane）。印度防長辛格（Rajnath Singh）7月3日在Twitter上稱，莫迪此次訪問無疑提振了軍隊的士氣。

一段時間以來，儘管印度國內民族主義情緒高漲，但是中印官方都較為克制。比如中印外長6月17日達成了儘快使現地局勢降温的共識。莫迪6月中旬曾稱，「沒有人進入過我們的領土，沒有人佔領我們的任何哨所。」莫迪6月30日的全國演講甚至沒有提到中印對峙事件。中俄印外長6月23日會晤之後，中俄印首次舉行了防長會晤。

莫迪突然到訪中印對峙前線地區，點大圖瀏覽：

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當外界都認為此次對峙可能會逐步平息時，莫迪的一系列高調舉措確實出人意料。且除了莫迪和印度軍方有動作，印度官方從內政外交層面開展了一系列針對中國的舉動。

6月20日路透社報道，兩名印度政府官員聲稱為了保護印度國內企業，印度計劃對來自中國和其他地區的約300種產品增加更嚴格的貿易壁壘，並提高其進口關税。6月29日新德里已禁止了包括Tik Tok，微信和微博在內的59種中國應用程序APP。印度電信部（DoT）7月1日正式取消了2020年3月發起的「4G網絡安裝、規劃、測試和維護」招標，並決定禁止中國電信供應商參與新的招標。印度電力部長辛格（R. K. Singh）7月3日表示，印度將禁止從中國進口電力設備。

印度外交部長斯林格拉（Harsh V. Shringla）7月5日與日本駐印度大使鈴木進行了電話交談，對拉達克地區的局勢進行了詳細討論。法國國防部長帕利（Florence Parly）在6月29日給印度防長辛格的信中表示了「堅定和友好的支持」，她還對與中國人進行暴力對峙的20名印度士兵的死亡表示「深切聲援」。

在6月中旬，白宮發言人談及中印衝突時說，「除了我已經對那些因對抗而喪生的印度士兵表示慰問，沒有其他任何正式的宣布。而7月1日談及中印衝突，白宮發言人稱，「他（特朗普）說，中國在中印邊界上的侵略性立場，與中國在世界其他地區更廣泛的侵略模式相吻合。這些行動恰恰證實了中國共產黨的本質。」

解放軍在中印邊境利用基建刻下「中國」和中國地圖，效果震撼，點大圖瀏覽：

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有聲音認為莫迪的高調是為了應對國內的批評尤其是在野黨的批評，是一場輿論公關式的姿態表演。印度在經濟等領域採取的對華限制措施是中印之間的正常摩擦，即便沒有中印衝突也會爆發。在當下的時間節點，印度官方希望以此來展現強硬姿態。也有聲音認為這似乎已經不是一場普通意義上的邊界摩擦。印度或者其他國家正在推動邊界衝突成為中印之間乃至於國際社會的焦點。

而無論如何，衝突都已經是中印短時間內無法平息的事件。

印度的要價——拋出擴張主義

中國官方在衝突以來一直避免發表刺激性對抗言論，但是在莫迪7月3日視察邊境後，中國外交部發言人趙立堅表示，任何一方都不應採取可能導致邊境局勢複雜化的舉動。中國駐印度使館新聞發言人嵇蓉發推特回擊莫迪稱，「中國同14個鄰國裏的12個國家通過和平磋商劃分疆界，將領土邊界化為友善合作的盟約。將中國說成『擴張主義者』是空穴來風，是在誇張和虛構同鄰國的領土爭端。」

讓中國外交官出手反擊的是莫迪提出的擴張論，他7月3日前往拉達克時稱「擴張主義的時代已經過去，這是發展的時代。歷史見證了擴張主義勢力的失敗或被迫回頭。」雖然沒有點名中國，確是在指責中國擴張。

解放軍西藏軍區日前進行雪地急行軍和實彈炮火演練，指向明顯，點大圖瀏覽：

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莫迪早在2014年訪問日本時就提出對擴張主義的警惕。莫迪當時在日印工業家出席的午餐會上說：「今天，我們看到了18世紀發生的一切，可見的擴張主義，一個國家被侵犯，一個人進入海洋的某個地方，有時進入一個國家並佔領領土，我們正在目睹這種趨勢。」「這種擴張主義不可能對21世紀的人類有益，發展至關重要。我相信，在21世紀，如果亞洲要領導世界，印度和日本應該共同提高發展聲望。」

從莫迪批評擴張到中方對擴張主義的敏感反應，外界不難發現，中印之間的新問題已經浮出水面。眾所周知，印度在邊界基建、軍事實力等領域處於下風，印度如果將中方的積極戰備和防衛定義為擴張，意味着什麼？未來將是什麼樣的情景？

印度不是日菲越

中國對被批評擴張和改變現狀一事並不陌生。前幾年的南海爭端中，美國多次公開指責中國憑藉實力改變現狀，日本在釣魚島問題上對中國的最大指控也是單方面改變現狀。如今中印邊界糾紛是否也會陷入對中國改變現狀的指控？

伴隨着實力的增強，中國不可能在捍衛領土主權問題上無動於衷，強軍也好，加強邊界以及爭議領土的實際控制也罷，這是自然而然的舉動，可以看到，中國在南海填海造陸頗見成效，中國已經在東海劃定防空識別區。解放軍很難在中印邊界無所作為。

在同中國的較量中，印度更容易獲得國際支援，點大圖瀏覽：

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在南海問題上，菲越當事國對中國無招架之力，美國作為域外國家只能煽風點火，中國有充分的騰挪空間。在東海釣魚島問題上，美國是域外國家，日本作為當事方，動武能力受到戰後秩序的限制，中國可以大刀闊斧推進實際控制。

但印度的軍事實力、軍事自由度都是日菲越無法比擬的。印度有輕鬆獲得國際聲援甚至是支援的能力，甚至有和中國發生小規模衝突的實力。如何保證印度會默默接受解放軍的佈防，安然處於非常不利的位置？中國的實力超出印度是解決邊界問題的一個契機，但這不會無聲無息。

作為發展中的大國，中國非常看重自己的國際聲望，也極不願意被指責為擴張。印度將擴張問題放大，是有力的一張牌。

中印衝突會成為中國周邊繼東海南海爭端之後另一個持續性熱點話題嗎？中國是否願意同印度陷入曠日持久的對峙口水仗？中國應該明白，要想讓印度安靜，就得付出代價。不願意打仗的北京願意花費多大的代價穩住印度？