【中印衝突】印媒：破解邊境僵局有4個選擇

拉達克（Ladakh）東部的印度和中國軍隊之間的對峙現已持續九周，兩位外長之間的對話，三軍總司令級的談話，外交和軍事層面的其他討論均未能打破僵局。印媒分析了印度政府為了恢復該地區實際控制線（LAC）現狀的4種可能性選擇。

《印度快報》7月4日發表文章，對印度政府或將採取的4種選擇作出預測。

一、雙方談判

在當前形勢下，印度軍隊通過在實控線部署力量來「保持控制」，以確保中國人不會更深入地進入印度領土。這使印度人開始對中國進行防禦，並允許增建軍隊以應付可能發生的任何情況。印度部隊也有時間通過進口關鍵材料來建立武器庫和庫存。

會談是同時進行的，包括在必要時進行最高政治級別的會談，以確保中方恢復原狀。它使新德里可以向中國人展示其決心，同時向世界表明它是一個負責任、而非魯莽的國家。

不利的一面是僵局可能延長到冬天，這將給印度陸軍帶來沉重的後勤和財政負擔。

概率：最有可能。

二、強行驅逐中國人，摧毀中國人建造的基礎設施

最直接的行動是印度士兵將中國人從過去八周佔領的新地區趕出，並摧毀中國在實控線（LAC）地區印度一側建立的所有基礎設施。但是，這幾乎肯定會導致軍事升級和一場全面的戰爭。

這將使新德里很難獲得國際支持。

概率：不太可能。

三、「保持現狀」策略

實控線區域有些地區沒有被中國人嚴格防禦，印度士兵可以從這些地方進入並佔領中國領土。雙方可以在談判桌上交換被佔領土，並恢復原狀。該選項已在最高級別上進行討論，尤其是在2012年的政策文件「不結盟2.0」中得到了最廣泛的討論，並且據信這也是軍方的戰爭手段。

但是，緊張的八周對峙後，可能已經失去了這個機會。而且它有軍事升級的風險，因為中國人可能將其誤解為更大的軍事攻擊，或將其視為挑釁。

概率：不太可能，但有可能。

四、一場有限的戰爭

在印度單方面宣布停止敵對行動之前，可以在限制地理範圍（例如僅在拉達克），或者在限制時間範圍的前提下，發動一場有限的戰爭。這將是非常大膽的舉動，它意味着印度可能會與準備充分的中國存在展開全面戰爭的最大風險。

中國整合了戰區司令部，其中整個中印邊界被視為西方戰區司令部下的一條戰線。中國可能不會使戰爭僅限於印度想要發生戰爭的地區，並使印度充分發揮軍隊的作用。

這種選擇還需要大量的軍事資源投入，這將影響印度在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）後的經濟復甦。

概率：極不可能。