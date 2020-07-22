【專家有話說】關閉侯斯頓總領事館　北京學者：美國另有原因

中國駐侯斯頓總領事館被美國要求關閉一事引發熱議。《香港01》邀請北京大學美國研究中心主任及國際政治經濟研究中心主任王勇進行解讀。 他認為，這或許並非因為美國駐武漢總領事館人員無法復職，而是美國極端鷹派對華的「最後瘋狂」。

01：從特朗普（Donald Trump）暗示要「限制中共黨員入境」到如今關閉中國駐侯斯頓總領事館，這段時間以來中美關係到底發生了什麼？美國此舉背後是什麼樣的考慮？

王勇：美國要求中國關閉侯斯頓領事館，從表面看是因為美國要求外交官返回中國，又不想遵守中國的隔離規定，遭到拒絕後引發的直接後果。

美國習慣由自己制定規則，其他國家遵守規則。所以他們認為，中國的防疫手段，損害了美國的顏面。不過現在是特殊時期，美國應該懂得這個道理。所以，以上應只是表面原因。

更深層的原因可以從美國國安鷹派對華戰略動機中挖掘。

可以說，當前的舉動，是美國極端鷹派「最後的瘋狂」。採取一切打壓中國的政策、將遏制中國的態勢固定化，以期達到中美在經濟、人文、科技上的完全脱鈎，甚至斷交，這些都是他們的最終戰略考慮。關閉中國駐侯斯頓總領事館的瘋狂舉動，是這種戰略思維的反映。

此外，關閉侯斯頓總領事館也包含了激怒中國的目的，如果中國採取相應措施反制，那麼中美關係將陷入惡性循環。當前特朗普接受了鷹派的極端建議，主要還是為了選舉。

目前，美國的12個民調都顯示，特朗普落後拜登（Joe Biden）近15個百分點，後期要追平非常困難。所以，特朗普必須利用中國製造外部危機，團結國內。也因此，他選擇開啟瘋狂舉動的周期。

美國大選中，對外關係往往成為內政鬥爭的犧牲品。當選情落後於對手時，製造敵人是特朗普的脱困首選。(美聯社)

01：這種情況之下，美國未來還有可能採取哪些針對中國的動作？中國應該如何應對？

王勇：可以預見，未來美國會出台一系列針對中國的組合拳，如制裁中國的公司實體、金融機構以及中國公民，這個過程不會有任何底線，中美關係將面臨巨大沖擊。

我認為特朗普非常矛盾的地方在於，他一方面對中國瘋狂出擊，另一方面非常擔心美國的經濟和股市。因為一旦美國的經濟垮掉，他就失去了連任的所有可能性。所以，特朗普在政治外交上對中國採取強硬措施，另一方面又希望穩住中美經貿關係，不讓貿易摩擦造成股市動盪。但是，一旦政治外交關係持續惡化，勢必會引爆中美的經貿關係。

中國當前的國際形勢與六七十年代相比，情況完全不同。美國想搞針對中國的國際聯盟，拉攏中國周邊的幾個國家和歐洲國家，但現在周邊國家和歐洲的很多國家很難聽命於美國，美國通過國際聯盟推動對中國的新冷戰其實很難實現。