被控發展核武：阿聯酋要做第二個伊朗嗎？

7月14日，阿聯酋核能公司（ENEC）宣布完成巴拉卡核電站（Barakah nuclear power plant）的2號機組建設工程。該站於2009年接受投標，並於2018年完成1號機組反應堆的建設，如今2號已竣工，3、4號機組也已分別完成92%、85%的施工進度，核電站整體建設已完成94%，預計可在2021年投入供電。

這不僅是阿聯酋的第一座核電站，也是阿拉伯半島第一座，更是阿拉伯世界第一個商用核設施。未來若四個反應堆同時上線運作，將可提供阿聯酋約25％的電力，減少高達2,100萬噸的碳排放量。然而阿聯酋的核設施雖是民生發電用，卻仍引起了卡塔爾的緊張，並讓工程整體染上核武威脅的色彩。

7月14日，阿聯酋核能公司（ENEC）宣布完成巴拉卡核電站（Barakah nuclear power plant）的2號機組建設工程。（IAEA）

半島的能源轉型夢

在全球暖化的背景下，核能作為替代選項之一，滿足了半島阿拉伯國家的能源轉型需求。

以石油儲量最大的沙特為例，其於1990年起急速推進基礎建設與城市化進程，雖說大幅改善民生，卻也讓電力消耗據增，自1990年以來成長了384%，如今已是世界排名第11的電力消耗國。而在沙特的供電版圖中，絕大部分是仰仗石油與天然氣等石化資源，故其碳排放量也不遑多讓，自1990年起便一路飆升了252%。

有鑑於石化能源的高污染性，以及推動產業轉型的需求，沙特近年着手培植太陽能、核電等新能源，例如在「2030願景」（Saudi Vision 2030）計劃中，加入沙特國家原子能項目（SNEAP）計劃，預計在2030年時建成16座核電站。

沙特副王儲穆罕默德2016年在記者會上公布經濟改革方案「願景2030」。（Getty Images）

阿聯酋的耗電量雖不如沙特，但在建立核能供電系統上更為積極。根據美國能源信息管理局（EIA）統計，阿聯酋的耗電量排名世界第23，年碳排放總量雖未名列前茅，人均碳排放量卻高於美中等大國，原因在於天然氣的發電量佔了整體的98%。故在2017年，阿聯酋發佈了《2050年能源戰略》（Energy Strategy 2050），表示將在未來力促國家能源結構多樣化，盼能達到12%清潔煤、28%天然氣、6%核能、44%清潔能源（太陽能、風能、生質能）的理想比例。

而在上述規畫中，核能扮演了承先啟後的角色。其雖佔比最少，卻是能源轉型過渡期的重要支柱，阿聯酋意在以核能暫補石化資源淡出後的真空，待至清潔能源發展成熟後，再逐步換軌，理念近似台灣社會近年的「以核養綠」提倡，故早在發佈《2050年能源戰略》前，政府便已着手進行巴拉卡核電站的建設工程。

2009年12月，由韓國電力公司（KEPCO）領導的聯盟，以200億美元標得巴拉卡核電站工程，成為阿聯酋核能公司的協力夥伴，並能從日後的運營、維護和燃料供應合同中再獲利250億美元以上。建設期間雖幾經延宕波折，但第一座核反應堆終在2018年宣布竣工，並在2020年3月完成燃料組件裝載，如今第二座反應堆也已完工，預計2021年即可投產。

然而面對阿拉伯世界第一座核電站的誕生，各界回應並非全是祝福與期許，同為海灣國家的卡塔爾便尤其焦慮。而潛藏在其質疑深處的，既有對核能安全的顧慮，也有對戰略不安的恐懼。

2020年6月11日，阿布扎比王儲穆罕默德·本·扎耶德（Mohamed bin Zayed）視察巴拉卡核電站。（阿聯酋通訊社）

卡塔爾的煩惱

早在2019年，卡塔爾便要求國際原子能機構（IAEA）介入阿聯酋的核電工程，但未獲正面響應；自今年1月起，由卡塔爾皇室出資營運的《半島電視台》（Al Jazeera）便開始了對巴拉卡核電站的三大叩問。

首先，《半島》質疑核電站工程整體，指出韓國電力公司以不合常理的低價得標，屆時勢必割捨安全結構成本，證據便是該站缺乏所謂「第三代+縱深防禦」（Generation III+ Defense-in-Depth）與「堆芯捕集器」（Core Catcher），前者能在飛機墜毀或導彈襲擊核設施時，提供附加保護；後者則能在反應堆堆芯發生融毀（Meltdown）時，將熔融物聚攏在一定空間內，避免廠房結構大規模損毀。《半島》表示，在歐洲任何新式核反應堆工程中，都會要求上述兩項工程組。

此外，有鑑於中東地區的長年駁火，即便巴拉卡核電站並無安全隱憂，《半島》仍憂心其會成為各方勢力打擊對象，屆時不僅將導致波斯灣的生態浩劫，更會波及卡塔爾在內的鄰近國家。《半島》以2019年9月沙特遭無人機空襲油田，導致產油量瞬間減半的慘劇為例，指出巴拉卡核電站本質為：「一座錯誤的反應堆，建在了錯誤的時間與錯誤的地點」，並預言阿聯酋恐成下一個切爾諾貝利與福島。

上述控訴皆有機率的成份在其中，但《半島》的最後一大憂慮，便可謂暴露了卡塔爾最大的戰略不安全感，即沙特與阿聯酋即將發展核武。《半島》首先在一系列文章中提及，所有新式反應堆都具備發展與製造核武的能力，即便阿聯酋簽署了《核不擴散條約》（NPT），又與美國單獨訂定123節核和平合作協議（Section 123 Agreement），卡塔爾仍認為其居心叵測，並在7月21日的最新報道中，直指阿聯酋不過是引子，實是沙特欲發展核武，讓其與伊朗的冷戰幽靈升級為核軍備競賽。

卡塔爾之所以做此反應，原因一來是其一貫主張「海灣地區陽光充足，太陽能將是發展成本最低的清潔能源」，故眼下並無發展核能的相關計劃，而是集中火力培育太陽能產業，望能逐步取代原先倚重的天然氣；二來其於2017年與沙特為首的海灣國家發生斷交危機後，至今仍身處被經濟封鎖的恐懼中，雖說科威特、阿曼仍與其維持低調而友善的往來，但沙特、巴林、阿聯酋尚不肯恢復對卡塔爾的外交關係。

在此脈絡下，沙特與阿聯酋的核能政策，不論是否捨近求遠、是否以能遠轉型之名裹藏核武野心，在卡塔爾眼中，皆極易直接與後者劃上等號。核能本就是相對高爭議的能源產業，海灣則是高度缺乏政治互信的場域，如今兩相加成，自易使其成為輿論宣傳戰的新要角，並讓半島的能源轉型夢蒙上陰影。