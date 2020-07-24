非常時期的演講　蓬佩奧將對華強硬進行到底

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在對華議題上展現得愈發強硬。7月23日，他在尼克遜總統圖書館（Richard Nixon Presidential Library）發表題為《共產主義中國與自由世界的未來》的對華演說。

在演說中，蓬佩奧從政治、經濟和軍事等方面列舉了中國種種破壞全球民主秩序的作法，稱「中國今天在國內愈來愈威權，而且愈來愈咄咄逼人地敵視世界其它地方的自由。」他認為，美國接觸中國政策已經失敗，「我們絕不能延續這個模式，決不能重回這個模式」。

他多次直批中共及中共領導人習近平，稱相比於任何「敵人」，中共「對中國人民誠實意見的恐懼超過對任何敵人的恐懼」，美國「也必須接觸中國人民並賦予他們力量」，「他（習近平）的意識形態決定了他數十年來對中國共產主義全球霸權的渴望。美國不能再忽視我們兩國之間政治和意識形態的根本不同，就像中共從來也沒有忽視這些不同一樣。」

蓬佩奧還呼籲中國人民、盟國與美國合作，改變中共的行為。「我們這些世界上熱愛自由的國家，必須引導中國做出改變，就像尼克遜總統所要的那樣。我們必須以更具創造性而且更為強勢的方式引導中國做出改變，因為北京的所作所為威脅着我們的人民與我們的繁榮。」

美國要求中國關閉駐侯斯頓總領館引發了中美的新一輪緊張，在這樣一個非常時期，蓬佩奧發表對華強硬的演講，很有象徵性意義。

從內容上來看，蓬佩奧的演講大抵延續近一段時間以來他「區分中國與中共」的表述。考慮到大選臨近，這場演講讓人也感覺更像是一場競選演講，而且用了《權力遊戲》的橋段，並引用了聖經。

蓬佩奧本身有着美國右翼保守派建制精英的背景，他抨擊中共、打意識形態牌既是為了「深耕」這個群體，也是為了進一步推銷「中國威脅」的形象，這就使得蓬佩奧的這場演講帶有非常鮮明的選舉色彩，他在喊話中共時，更是藉此取悦本國的保守派力量，將温和保守派逼成右翼。

而毫無外交經驗的他從中情局局長上位擔任國務卿至今，並成為特朗普心腹，依靠的就是不斷迎合華府當下的政治生態。在美國進入選舉季時，蓬佩奧在對華議題上動作越大，就越能為自己贏得更多保守勢力的關注與支持。

更何況，蓬佩奧有着自己的政治抱負。2019年就有報道傳出他在考慮競選堪薩斯州聯邦參議員。在2019年被問及是否考慮競選美國總統時，他回應稱：「有考慮」。近年來，蓬佩奧及其夫人Susan也屢次動用了國務院資源，參加諸如艾奧瓦州的家庭領袖峰會（Family Leadership Summit）等共和黨總統候選人的傳統活動。他一方面繼續擴大傳統精英對自己的支持，也即「敲定金主」，另一方面也需要通過愈發激進而民粹的講話，確保自己能繼承特朗普的極右翼民粹選民。

因此，蓬佩奧的不斷「出頭」就有了為自己日後仕途乃至未來總統大位做鋪墊的意圖。特朗普這樣一個政治素人能入主白宮，恐怕也給了蓬佩奧很多啟發。

在大選中，總統候選人得到所有人的支持並不現實，這就使得他（她）更為關注關鍵堅定力量的支持，特朗普是靠着迎合民粹、極右翼勢力的支持贏得大選，那些反對的、不滿的聲音也就此弱化。蓬佩奧如今的所作所為是要繼承特朗普的衣缽，用類似的策略來吸引選民的支持。

目前看來，特朗普輸掉大選的概率是很大的。可是美國極右翼勢力正處於「火山噴發」的狀態，如果民主黨自由派上台，強行中止極右翼的勢頭，這恐怕只會令極右翼勢頭在未來數年裏醖釀另一次噴發，而這也會是蓬佩奧2024年的機會。

傳統意義上，美國國務卿會凌駕於政治紛爭之上，重點關注的是美國國家的整體利益。但蓬佩奧的種種表現，更多的是為了迎合特朗普的競選需要及個人仕途考量，而不顧忌他對美國外交的打擊，且平添太多黨派政治的色彩。《華盛頓郵報》不滿蓬佩奧並稱之為是史上「最差國務卿」恐怕也是這個原因。