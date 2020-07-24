蓬佩奧發表對華政策講話　呼籲中國人與美國共同改變中共

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月23日於加州尼克遜總統圖書館暨博物館（Richard Nixon Presidential Library）發表講話，內容環繞中國問題，呼籲盟友及中國民眾聯手改變中共的行為。

蓬佩奧的演講以「中共與自由世界的未來」（Communist China and the Free World's Future）為題，他指與其他對手而言，中共更恐懼當地民眾講真話。

蓬佩奧以尼克遜總統圖書館暨博物館作為演講會場，尼克遜（Richard Nixon）在1972年歷史性訪華，事隔近半世紀後，蓬佩奧呼籲自由世界須戰勝中國的新極權，並形容中國國家主席習近平信奉已經破產的獨裁信條。他又稱，尼克遜曾經在70年代憂慮為中國打開世界之門會導致中國變成無法控制的「科學怪人」，如今預言已經成真。

他表示，美國和其他志同道合的國家身為全球的自由國度，應以更新穎和肯定的方式敦促中共改變自身行為，指北京的行動威脅大家的民眾和各國的繁榮，並認為中共中央政治局不會因為好言相勸而變革。

蓬佩奧在發言中亦提及香港問題，稱自己最近與黎智英及羅冠聰等人會面，但批評北約的其中盟友因為擔心中國封鎖進入當地市場，而沒有就香港問題挺身而出，言辭間可能將矛頭指向德國。

蓬佩奧發表演說前，先在尼克遜總統圖書館暨博物館內參觀，而因應新型冠狀病毒疫情，他戴上口罩。（Reuters）

而在發表演講前，蓬佩奧受訪時談及中國駐侯斯頓總領事館遭下令關閉事件，稱中國如何報復都是北京的事，形容華府的舉動是為了保障國家安全，防止市內的敏感能源和醫療保健企業的知識產權被竊取。他在演說中亦指，該領事館是中國的間諜中心，並批評解放軍的存在是保障中共的精英階層，而不是保護中國民眾。

蓬佩奧稱，美國長年對中國的侵略行為不聞不問，指現時華府的政策是修正以往不公地傾向北京的措施。他亦表示，與中國發生衝突是特朗普的長遠政策，亦是參眾兩院共和、民主兩黨的優先工作，因此兩院都一致地通過制裁中國的法案，指美國的人材被中共奪走，令美國的經濟無法發展。