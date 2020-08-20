楊潔篪王毅接連發聲　中國的「拒絕脱鈎」說給誰聽？

特朗普（Donald Trump）政府對中國的施壓還在輪番上陣：美國國務院8月19日稱將中止與香港的三項協議，包含移交逃犯及移交判刑人協議。 在台海問題上，美國第七艦隊 「馬斯廷」號導彈驅逐艦8月18日穿越台灣海峽，這是今年來的第八次。美國軍機抵近東海、南海的頻率更是大大增加。

在經濟議題上，美國副國務卿克拉奇（Keith Krach）8月18日發信警吿美國各高校從其學校的捐贈基金中放棄持有中概股，並提醒他們在持股問題上提前採取更嚴苛的措施。8月17日，美國商務部宣布進一步限制中國企業華為獲取美國技術的能力，重點限制美國以外企業用美國軟件設計的晶片，並將38家華為下屬企業加入實體清單。此前，特朗普已經威脅要封殺中國企業字節跳動（ByteDance）旗下的抖音國際版TikTok和騰訊旗下的微信國際版Wechat，16日，他更是暗示要對阿里巴巴（Alibaba）等更多中國大型企業採取行動。原定於8月15日舉行的中美貿易協議對話也被特朗普「無限期推遲」。

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面對特朗普政府在政治、經濟、軍事等層面的動作，中國駐美大使崔天凱8月13日稱「我們仍願只爭朝夕，隨時隨地與美國現政府合作，尋求解決問題的辦法」。 中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪8月7日在新華社發表的署名文章，回顧了中美合作的歷史，並表示中國希望維護和穩定中美關係。中國國務委員兼外長王毅8月5日接受中共官媒新華社的專訪中也稱「要拒絕脱鈎，保持合作」。

中國不斷釋放願意與美國對話、拒絕脱鈎的信號，一方面這是說給全世界和美國聽的，這是回應美國的選情，減緩特朗普團隊因為選舉而放大的衝擊力。

中國已經成為美國大選中的一個議題。美國遲遲不能走出疫情、疫情導致的經濟衰退使得特朗普選情吿急，民調落後於民主黨總統候選人、前副總統拜登（Joe Biden），特朗普的一個選舉策略就是打中國牌，與拜登比拼誰對華更強硬。

特朗普正在讓中國成為大選的一個內容，並將自己打造成「中美關係中，美國利益的捍衛者」形象，而這些已經不只是口頭上對中國的指控，更有實質性的動作，也確實損傷了中美關係。中國對美國的同等報復難以避免的是進一步激化兩國關係，加劇對抗。

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特朗普治下的美國已經讓中美關係滑向歷史低點，如果中國更加強硬的回應，兩國關係的前景只會比今天更糟糕。王毅等強調「不隨美國起舞」，中國要保持理性，就是在中國無法改變美國做法時，只能讓自己先保持冷靜。兩國關係尚可時，「合作」是錦上添花之舉，而兩國關係急轉直下時，仍強調「合作」是釋放善意。

另一方面，中國強調拒絕脱鈎也是說給美國盟友聽的。中美之間的對立已經不侷限於兩國，更是牽動包括美國盟友在內的諸國，在疫情、華為、香港等等議題上，美國希望拉攏盟友來對抗中國。現在的態勢是有一部分盟友已經站隊美國，而不少國家仍在觀望，可能在等待美國大選之後再做決定。

各國在中美之間搖擺，甚至可能受美國施壓而站在北京的對立面，這一定程度上又在促使中美兩國脱鈎。中國不斷表示拒絕脱鈎是要穩住這些搖擺的美國盟友，或者說中國可以和這些尋求多邊主義的國家取得共識，畢竟歐盟、日本等國家從全球化中受益頗多。中國拒絕脱鈎也契合它們的關切，如此一來，中國也可以化解中美各立陣營對抗的風險。

在過去40年裏，中美之間利益交錯，兩國之間說分手就分手並不現實，「中美脱鈎論」是一個偽命題。但不能否認特朗普政府內部的強硬派動用國家力量和國家機器來切斷與中國的某些聯繫所造成的影響，中國需要反制這樣的動作，同時，也要讓外界了解中國的思路。