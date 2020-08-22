北京不能陷入對等報復的陷阱

從華為到TikTok（抖音國際版），美國制裁大棒的威力讓中國企業陷入一片驚慌之中。從美軍抵近南海偵察，到美艦台海頻繁穿梭，擦槍走火的風險一直如影隨形。美國對華出招的速度和頻度已經到了令人應接不暇的地步。固然有美國大選的因素加持，但和以往美國選舉不同，現在美國的對華出招並不都是口水仗，實的成分越來越多。中國該如何面對？

一個需要特別注意的事項是，不能陷入對等報復的陷阱。貿易戰，中國幾乎是按照你來我往的對等報復原則對美國產品加徵關税的。一段時間以來，對等報復已是常態。美國關閉中國駐侯斯頓總領館，中國對等關閉美國駐成都總領館；美國將中國部分官方媒體列入外交使團，中國對四家美國媒體採取新限制措施。類似情況不一而足。

美國對中國企業接連出招後，各方的第一反應是看中國會出什麼招數對美國反制。而實際上，在這場博弈中，美國出招，中國不一定都有對等報復的措施，中國也不應該想着美國出任何招數中國都有對等回應。

中美結構性矛盾爆發，中國所走的每一步都需要謹慎。（Reuters）

美國出一拳中國回一棒，本身就被美國從策略上牽制住了精力。美國封殺華為和TikTok，本來就是錯的，美國的自我封閉也是中國反對的保護主義和霸權主義，中國沒有必要效仿。中國開放的大門不會因為要回擊美國就關上，中美之間緊密的經濟關係需要維護，這是中美的共同利益。

美國經濟界對同中國合作的支持是敦促美國對華決策迴歸理性的中堅力量，無論是策略上還是利益上都需要爭取。因此中國不必封殺美國在華正常經營的企業。北京完全可以釋放更進一步的清晰信號，讓更多的在華外國企業安心。

處處強調對等報復是一種短視。中國最有利的回擊並不體現在某一具體事件，戰略方向的正確比任何一次具體的對等報復都重要。

在處理中美關係的過程中，有示強的時候，也有示弱的一面，有對等報復的時候，也有沒有任何動作的時候，需要因時因地去考量。不應該期待中國在任何事情上都對美國對等報復，也不應該將中國在某些事情上並沒有對等報復當成是示弱或者政策轉變。

美國現如今各方面的綜合實力都超過中國，美國對中國的打壓是預防性的也是針對性的。中美關係本來不是對等的。在這樣的背景下，對等報復等於是自動站在同美國較量和比拼的對立面。中國未來的發展有無限潛力，各方面實力超越美國也並非沒有可能，但是中國的目標並不是要和美國比拼，中國更不想陷入同美國的競賽。

處處和美國比齊式的對等報復是添油戰術，最後只會疲於應對，逐步暴露自身短板。維護戰略機遇期的中國，需要輾轉騰挪，小心謹慎應對美國的打壓。時而疾風暴雨，時而温言細語，手段變化可以多種多樣，根本的目的只有一個，那就是安穩度過中美關係的這一特殊階段。