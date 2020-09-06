班公湖軍情謊言滿天　誰在為中印前線升温？

9月6日前後，對峙中的班公湖南岸又傳出了令人震驚的消息。在印度《電線報》（The Wire）9月4日的專家訪談節目中，該國著名國防分析家，前《印度快報》記者辛格（Sushant Singh）指出，印度當局和軍方的不作為，導致廣大媒體正在誤導視聽、謊報軍情。

圖為印度《電線報》（the wire）8月31日時展示的班公湖南岸形勢圖，圖中印方塔克空（Thakung）據點標註位置實為中方控制區普爾楚，但圖上中方據點（紅底白字）與印方據點（藍底白字）的分布，仍是印度主流媒體中目前最為準確的。（印度《電線報》截圖）

辛格稱，《印度時報》、《印度快報》、《商業標準報》等媒體散佈的「印方奪取班公湖南岸兩處高地」的說法是不實消息，他已通過軍方可靠渠道證實，兩處高地仍在解放軍控制下。同日，新德里電視台（NDTV）也在電視節目中確認解放軍仍保有前沿高地，中方的主戰坦克和重炮也仍對準前方楚舒勒等地。

至此，新一輪的中印邊境對峙正逐漸呈現其奇幻的一面：來自新德里的消息鋪天蓋地，瞞過了前線之外的所有人，外界幾乎以為印軍佔據優勢。可一旦有人查證，情況就會反轉。

從8月31日以來，除去印度國防部公布的「挫敗解放軍突然襲擊」之外，印度各大媒體自稱從軍方人士處披露的戰報可謂五花八門，但各種真偽不明的猛料都在不同程度地展示印軍的「優勢」。

圖為一輛俄軍目前使用的T-72型坦克，該型坦克也是印軍在高原地帶使用的主要車型。譬如印方佈置在楚舒勒前方的裝甲部隊就以此為主。（美聯社）

《不滅之光報》、印度ANI通訊社稱解放軍有500人前來踹營；《今日印度》稱解放軍出動200人；《商業標準報》等稱解放軍出動2,000人；《印度時報》稱印軍佔領班公湖北岸高地，又佔領南岸。

到9月1日，英國《每日電訊報》綜合各路印度媒體，猜測8月29日至30日間有500解放軍攻打楚舒勒，卻被印軍打退，印軍後佔領解放軍陣前高地以示報復。

9月1日後，印度軍方終於出面澄清，強調解放軍和印軍見面後推搡一番就停止了接觸。這使得此前所有吹噓前方「百人大戰」的傳聞都淪為假消息。但這並不妨礙新德里媒體繼續提供一些半真半假，或以春秋筆法文過飾非的報道。

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譬如在9月1日晚些時候，《印度斯坦時報》就通過採訪前方人員，得知解放軍在一線已經使用「heavy-caliber weapons」（大口徑武器）對準楚舒勒，並藉此迫印軍「give in」（讓步或投降）。

對此，印方一面以「同等武器」針鋒相對，一面則出動「特別邊境部隊」（SFF）遊走於南北關隘。到當晚，《今日印度》電視台也確認了解放軍火炮和坦克的部署。

不過，該電視台亦在節目中稱印軍已奪取解放軍哨所前方的兩處高地，更暗示已在班公湖南岸呈現合圍態勢。這一報道很快就在中文世界掀起波瀾。社交媒體上的印度「愛國民眾」也開始慶祝「大捷」。

但外界也逐漸發現，印度軍方對於「勝利」的態度正在逐漸寡淡起來。他們不僅直指部分印度媒體發布的「印軍搶佔班公湖北岸高地」等消息為虛假報道。其部隊僅進行「防禦性部署」，還強調其目的在於「致力於通過對話維護和平與安寧」。

從這個時候開始，新德里媒體又把目光聚焦在隨印軍行動，又不受印軍節制的SFF上。

印度人民黨麾下的《自由》雜誌稱這是新德里組建SFF後，第一次將其應用於對華任務；《每日新聞與分析》（DNA）稱該組織是「印度陸軍的情報部隊」；《印刷報》（The Print）則首次披露「印度陸軍的特種部隊」使用「特別戰術信號」逼退了解放軍。

考慮到《紐約時報》等國際媒體早就指出，稱拉達克一線的印軍和解放軍自2013年後有彼此見面迴避的默契，外界反而能從中讀出另一種信息：即直屬於莫迪（Narendra Modi）當局的SFF被派往一線後，該組織很快利用了前線兩軍的信任關係。

印方的各種情報，也再次暴露了新德里當局在此次對峙中不可推卸的責任。到了9月4日，外界也最終驚訝地發現，印度媒體竟能毫無顧忌地謊報軍情。

遺憾的是，也就在9月5日，當印度媒體口中「不見中國人」印度防長辛格（Rajnath Singh）已於4日專門會見中國防長魏鳳和，試圖轉寰求和、化解危機，班公湖岸的風頭也在減退時，新德里方面又找到了新的突破口。

印度報業托拉斯（PTI）、《印度時報》突然披露，稱解放軍在林芝縣以南的印控藏南地區「abduct」（誘拐）5名當地百姓，後者還稱解放軍曾在3月時於「麥克馬洪線」附近地區抓扣一名印方邊民，並在19天后將此人移交給印度軍警。但在當地的《阿魯納恰爾時報》上，外界也能發現，這5名百姓的家眷並未聯絡印軍人員，且這五人也是持械前往北側山林「打獵」。

北京已經給出警吿：印度不僅應加強對一線部隊的管理和控制，以免其越線挑釁或「採取任何可能引發局勢升温的舉動」，新德里更應堅明約束，不刻意炒作和散佈負面信息。而後者對印度來說可能大有難度。在新德里各大媒體正藉此躍躍欲試，國大黨等在野黨團體也積極裹挾莫迪，要求「為兄弟討還公道」時，外界或許也可以再一次清晰地看到新德里煽風點火的樣子。