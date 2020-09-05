【中印關係】印度議員指控解放軍在邊境綁架5人　並改變戰術

中印國防部長9月4日在俄羅斯莫斯科（Moscow）會晤之際，今日印度網站5日報道，一名印度議員指中國解放軍在阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）的中印邊境地區綁架了5名印度人，並認為這是解放軍的新戰術。

今日印度網站的報道稱，阿魯納恰爾邦的議員埃林（Ninong Ering）稱，有5名村民在去捕魚時被中國解放軍綁架。這5人分別是巴卡爾（Tanu Bakar）、林林（Prasat Ringling）、迪里（Ngaru Diri）、埃比耶（Tongtu Ebiya）和辛卡姆（Toch Singkam）。他們在阿魯納恰爾邦上蘇班西里縣 （Upper Subansiri）的中印邊境地區被綁架。

埃林稱，中國軍隊繼拉達克（Ladakh）和洞朗（Doklam）之後，開始入侵阿魯納恰爾邦。他還聲稱，中國人已經越過了中印邊界實際控制線，而中國軍隊已是第二次綁架印度人。埃林認為，中國是希望將注意力從拉達克轉移到阿魯納恰爾邦，這是中國聲東擊西的戰術。

上蘇班西里縣警察局長古薩（Taru Gussar）稱，沒有收到任何來自民眾的家屬的正式投訴。警方正試圖了解事實，還曾嘗試與陸軍聯繫，但未成功。