高加索的民族博弈　大國維穩的血色邊疆

近代以來，北高加索（又稱內高加索）先後爆發兩次車臣戰爭，致使俄羅斯深陷邊疆動盪與城市恐攻陰影，南高加索（外高加索）又在三大國與五個主權不完整政治實體間，交織上演各式衝突。戰火雖有止息一瞬，卻只是被「不戰不和」的恐怖平衡所封印。

9月27日，亞美尼亞與阿塞拜疆再次交火，導火線是積年已久的納卡主權爭議。回顧過往，此處火種早在帝國時代便已埋下，又受蘇聯的民族政策催化，最終於冷戰末期破土而出。1988年起，亞阿雙方經歷了納卡的系列衝突，最後爆發全面戰爭，百萬難民為此流離失所，戰火直至1994年俄羅斯強力調解才吿終結。長年以來，納卡爭議便如一把利刃，在亞阿兩國的民族心靈上來回穿刺，仇怨怒火屢屢復燃，由此造就2016年與今日的邊界喋血。

2020年9月27日，亞美尼亞與阿塞拜疆在納卡地區（Nagorno-Karabakh）爆發軍事衝突。（AP）

眼下衝突方興未艾，未有和緩迹象，俄羅斯呼籲雙方停火，土耳其則一如既往支持阿塞拜疆，但態度比1994年時更為高調。9月29日當晚，亞美尼亞國防部發出新聞稿，怒責土耳其F-16闖入領空，擊落一架正在執行軍事任務的亞美尼亞SU-25戰鬥機，但阿塞拜疆與土國隨後否認此事。在高加索的山麓上，民族衝突受大國政治所澆灌，也為地緣戰略所遏抑，小國能否大幅改變現狀，往往仰賴大國的似海君心。

綜觀當下發展，此次雙邊交火雖未必重回1994年的慘烈狀態，卻也難脱周遭強權的意志縱橫。在可見未來內，亞阿兩國即便褪去戰火，恐怕也只能一如過往，困在「不戰不和」的僵局裏，尷尬共行。

土耳其此次一如既往支持阿塞拜疆，但態度比1994年時更為高調。（Reuters）

帝國邊疆的宿命

納卡地區全名納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh），是國際公認的阿塞拜疆領土，但如今大部分地區皆由亞美尼亞支持的納戈爾諾-卡拉巴赫共和國政府統治，居民多為亞美尼亞人，故又以亞美尼亞語為名，稱阿爾札赫共和國（Republic of Artsakh）。

而納卡這般尷尬處境，源自統治政權的有意為之。公元前4世紀起，此處開始了亞美尼亞化進程，並在公元年180年成為亞美尼亞王國15省之一。此後其首先成為羅馬與波斯帝國的緩衝區，又被阿拉伯、突厥與蒙古政權征服，最終重歸波斯帝國版圖。亞美尼亞人雖始終是此地多數，但往復之間，信仰伊斯蘭的突厥人口也逐漸在此生根，民族衝突從而漸起。17世紀末，波斯帝國衰微，納卡地區開始出現武裝獨立勢力，由此讓俄羅斯帝國有了介入之機。

19世紀初，幾次波俄大戰讓此處脱離波斯勢力範圍，納卡的亞美尼亞人從而在俄羅斯庇護下成長，帝國中央如此安排既有鞏固邊疆的意味，也有防堵奧斯曼、波斯借高加索穆斯林侵佔此地的考慮，根據1823年的統治資料，此處居民中約有90.8%為亞美尼亞人。然而在沙皇政權崩潰、蘇聯取而代之後，納卡地區便爆發民族衝突，阿塞拜疆基於過往長年的突厥穆斯林統治史，要求收回此處；亞美尼亞則以人口優勢力駁，雙方最後兵戎相見。

斯大林將納卡地區劃入阿塞拜疆蘇維埃社會主義共和國版圖內。（Getty）

1923年，斯大林（Joseph Stalin）介入調停，將納卡地區劃給了阿塞拜疆蘇維埃社會主義共和國，但允許其以納戈爾諾-卡拉巴赫自治州（NKAO）之名存在。此舉一來暗含分化目的，可讓阿亞雙方相互消耗，避免兩國將炮口共對蘇聯中央；二來則意在拉攏土耳其，以擴展共產勢力版圖。斯大林的決策雖暫時封印戰火，卻也正式奠定納卡問題的近代雛形。

1953年，曾強力經緯高加索政治的斯大林逝世，納卡爭議隨後捲土重來。在1963年、1965­年、1977年間，亞美尼亞皆出現大規模示威，人民要求蘇聯將納卡劃入亞國版圖，或起碼解除阿國對此處的管轄權，卻皆未如願，最後導致了1988年至1994年的納戈爾諾-卡拉巴赫戰爭。納卡地區雖在戰後實質獨立，成為亞美尼亞附庸，卻經濟凋敝、基礎設施殘破，並無時不受衝突陰影籠罩。

此外戰爭期間，亞阿兩國皆對境內的對方民族進行種族清洗。以納希切萬（Nakhchivan）為例，其位處亞美尼亞西南，但因阿塞拜疆人口占多數，故在在1924年被以「受阿塞拜疆保護的自治領土」為名，由蘇聯立為類似阿國附庸的社會主義共和國。此處本有高達40%的亞美尼亞人，卻因1988年至1994年的戰火肆虐，而降至今日的幾近0%。根據統計，亞阿的6年騷亂共致72萬的阿塞拜疆人、50萬的亞美尼亞人流離失所，對經濟的重創更是難以言喻。

納卡衝突下的各方勢力分布，左下為納希切萬。（維基百科公有領域）

後蘇聯時代的高加索維穩

而在南高加索與納卡地區、納希切萬命運相似的，尚有阿布哈茲（Abkhazia）與南奧塞梯（South Ossetia）。上述兩地曾令俄羅斯與格魯吉亞兵戎相見，如今則為受俄扶植的獨立政治實體，只是未獲國際普遍承認。

上述現象反映了後蘇聯時代的南高加索治理格局。此處在帝國年代，便是俄羅斯、奧斯曼與波斯的緩衝區；行至蘇聯歲月，中央也利用此處複雜的民族格局，遂行內政維穩與外交戰略安排。如今南高加索與民族國家體系相逢，「主權不完整的政治實體」便成了暫緩衝突力道的權宜之計。

對俄羅斯來說，其有意與各方建立不同程度的交好、附庸關係，既維持自己在南高加索的特殊影響力，也避免邊疆戰火波及內地，故會在支持主權不完整的政治實體時，傾向要求各方遵守現行秩序。2008年的南奧塞梯戰爭，便有俄方不允格魯吉亞改變阿布哈茲、南奧塞梯獨立現狀的考慮在其中；納卡爭議則是俄羅斯在相對偏袒亞美尼亞的心境下，選擇凍結現狀的息事寧人策略。

南高加索由三大國與五個主權不完整的政治實體構成。（維基百科公有領域）

對亞美尼亞而言，其為維繫納卡地區的實質獨立，自會傾向俄式維穩；對阿塞拜疆來說，其盼望收復故土，卻也對挑戰現行秩序有所忌憚，即便土耳其表態支持，但其心態實與周遭各國無異，一來畏懼難民潮，二來期盼能與穩定無戰事的阿塞拜疆進行石油交易，故不會無底線地支持阿國收復納卡。眼下縱有土國派傭兵介入、F-16擊落亞軍SU-25的消息傳出，卻多是亞美尼亞的單方宣稱，未獲國際核實。伊朗在此爭議上，則多主張和平談判，反對動武。

故而納卡問題到頭來，仍是大國維穩高過民族情結對現行秩序的顛覆。亞美尼亞只能不斷往前線增兵，守住現狀；阿塞拜疆則持續在經濟、交通上孤立納卡，以削弱亞國對其馳援，並力守「國際公認」的底線，避免納卡獲取廣泛外交承認。

眼下此處戰火倏起，卻也終有和談之日，正如南高加索的民族僵局，即便傷痕累累，仍得持續負重前行。