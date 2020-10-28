美國大選2020｜共和黨強補大法官席位　拜登若勝出亦難平順執政

離2020年美國大選只餘一周時間，美國國會參議院在10月26日以52比48的跨黨派投票結果確認巴雷特（Amy Coney Barrett）擔任聯邦最高法院大法官，填補自由派大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）離世而留下的空缺。接下來，在個別戰場州要求延長郵寄投票計票時間的訴求，保守派主導的最高法院可能會做出有利於共和黨的裁決，即拒絕延長計票時間。

圍繞巴雷特提名和任命的黨爭，打亂了兩黨競選節奏，而且進一步加劇了大選年政治動盪。在新冠肺炎疫情、美國經濟衰退和種族衝突等問題的衝擊下，尋求連任的美國總統特朗普和民主黨總統候選人拜登都希望形勢能夠按照有利於自己的方向發展。

10月22日晚最後一場大選辯論，特朗普錯失良機（點擊瀏覽更多大圖）：

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對於掌控白宮和參議院的共和黨而言，沒有比此時填增補保守大法官更好的時候了。早在金斯伯格去世當天，參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）迅速接洽白宮，並張羅黨內參議員支持投票；而民主黨則反對在選前1個月突擊提名、強補席位。

特朗普應對新冠肺炎疫情失敗且因通烏門被彈劾，總統領導力與信譽早已喪失，應該將大法官選擇權留給選民，由選民投票後的新總統決定，但是特朗普和共和黨卻有自己的盤算。兩黨圍繞大法官提名展開的博弈，再次暴露出當年美國立國先賢們設計的監督制衡機制，正日益變成不同黨派利益爭鬥的政治工具。

150多年來，美國最高法院大法官一直保持9人陣容。最高法院進一步被保守派控制，關於墮胎、同性戀權益、控搶和開放移民的政策或立法很有可能會被推翻。而隨着激烈黨爭的延續，很多爭議議題最終都需要最高法院裁決來確定。過去10年間，最高法院裁決使得同性婚姻全美合法，也批准過特朗普的旅行禁令，以及推遲美國執行減少碳排放標準。

隨着社會潮流的發展，本被認為立場保守的最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）有時會站在自由派這方，這也導致特朗普未能徹底廢除奧巴馬醫保（Obamacare）。經此教訓，共和黨此次物色人選更注重意識形態，而且年齡越年輕越好，這樣可以影響美國未來數十年社會和政治的發展。

但是，在特朗普已成功將兩位保守大法官送入最高法院的情況下，民主黨人很難接受共和黨在大選權力更迭之際，打破這一微妙平衡，使最高法院繼續右傾。自民主黨和共和黨的參議員在2013年和2017年先後廢除了可阻撓其他聯邦法院和最高法官法官被提名人審核的拉布機制（filibuster）之後，如今作為少數派的民主黨想阻止特朗普的提名，也顯得無能為力。

共和黨在金斯伯格去世第1天起，就表現出了空前團結。而就在金斯伯格去世僅僅3日後，被認為是最大搖擺票之一的共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）就決定支持特朗普的提名人投票後，共和黨就向年內確定大法官人選邁進了一大步。右翼參議員柯頓（Tom Cotton）更是主張在大選投票前通過投票。

在柯頓這樣的共和黨人看來，特朗普在大選前提名，參議院必然會利用多數席位的優勢，加快通過提名，促使新的保守派大法官上任。如果此次大選出現爭議性投票，雙方任何一方發起訴訟，最高法院有可能會做出有利於特朗普的裁決。而在麥康奈爾看來，無論此次大選結果如何，只要能夠利用特朗普成功填補一位保守派大法官，即便左派執政，保守派也有逆轉不利局面的機會。

這就是赤裸裸的黨派利益之爭。

當然，和關注最高法院意識形態傾向和基督徒傳統倫理議題的共和黨人相比，特朗普最重視自己的連任選舉。在自己選情乏力的情況下，特朗普希望能夠通過提名年輕女性保守派大法官來為轉移選民對疫情的關注度，鞏固基本盤的同時，力求擴大自己的票源。尤其是那些反對墮胎權、支持擁槍權的中低層白人選民。

拜登也希望藉助反作用力，擴大自己的選民陣營，包括爭取更多温和保守派的支持以及鼓勵更多自由派選民投票。根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調，多數美國人反對特朗普和參議院共和黨人強推大法官人選的做法。六成的美國成年人，包括半數共和黨人，支持大選結束後由新總統提名新的大法官人選。自由派人士對最高法院進一步右傾的擔憂加重，也會促使更多人投票。

從目前來看，共和黨人已經做好了丟失參議院和白宮控制權的準備。而能夠將又一位保守派送入最高法院，則足以讓共和黨接受可能的慘敗結局，但同時為未來4年乃至更長時間的黨爭埋下禍根。