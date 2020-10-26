普京：特朗普對拜登家族企業的指控不實

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10月25日表示，他認為美國民主黨候選人拜登（Joe Biden）過去與烏克蘭或俄羅斯的商業聯繫沒有任何犯罪行為，反駁美國總統特朗普（Donald Trump）對拜登家族企業的批評。

據路透社10月26日報道，普京認為拜登過去與烏克蘭或俄羅斯的商業關係沒有犯罪，這表明他不同意特朗普在美國總統大選中的攻擊路線之一。這一言論是在回應特朗普在11月3日大選前與拜登進行電視辯論時發表的。

在俄羅斯國家電視台（Russian State TV）25日播出的講話中，普京似乎對特朗普不那麼友好。在一些分析人士看來，他可能是在試圖討好拜登陣營，他花時間明確駁斥了特朗普對拜登家族的不實指控。

「是的，他至少有一家公司，從各方面來看，他賺了不少錢。但我不認為這是犯罪行為，至少我們不知道這是犯罪行為。」

當被問及特朗普就普京與前莫斯科市長的關係發表的言論，以及據稱前市長的遺孀向亨特（Hunter Biden）支付的款項時，普京也明顯表現憤怒。普京表示，他對亨特和這名女子之間是否存在任何商業關係一無所知。拜登也說過，關於他兒子的指控是不真實的。

據報道，美國情報機構曾指控俄羅斯干涉2016年和2020年美國總統大選，但莫斯科方均予以了否認。