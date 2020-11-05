大選關鍵州│拜登翻盤密歇根：選民報答奧巴馬拯救底特律之恩？

2020年美國大選開始出現明朗局勢。《美聯社》確認民主黨候選人拜登在威斯康星州（Wisconsin）和密歇根州（Michigan）勝出，這兩州於2016年是由特朗普所拿下。換言之，拜登在這兩大關鍵搖擺州實現了翻盤（flip）。 本篇文章會拆解密歇根州的最新選情資訊。

四年前，特朗普僅以1.1萬票差距擊敗希拉里，拿下密歇根這個傳統藍州。

目前，經點算約99%選票後，拜登取得約50.4%選票力壓特朗普，幾可鐵定拿下密歇根州。像威斯康星州的情況雷同，大城市如底特律（Detroit）所在的韋恩縣（Wayne County）、大急流城（Grand Rapids）所在的肯特縣（Kent County）、弗林特（Flint）的傑納西縣（Genesee）、州首府蘭辛（Lansing）所在的英厄姆縣（Ingham County）等等，全部「染藍」，歸入拜登囊中。

跟鄰州威斯康星州一樣，密歇根也是一片「紅」，但人口最集中的大城市區域則由民主黨取得勝利，奠定拜登拿下密歇根的勝局。（Reuters最新投票結果截圖）

汽車之城底特律 藍領仍投特朗普？

密歇根州第一大城市底特律有「汽車之城」（Motor City）之稱，美國三大汽車公司——福特（Ford）、佳士拿（Chrysler）、通用汽車（General Motors）的總部都是設於當地，但這個城市卻淪落為「廢墟之都」，更在2013年申請破產，成為美國歷史上最大的市政府破產事件。

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因此，像威斯康星州一樣，密歇根州作為製造業大州，特朗普四年前對工人階層和製造業的承諾，深刻地打進藍領工人的心坎之中，最終成功令密歇根變紅，為特朗普進入白宮打下最強力的強心針。

問題是，四年後，特朗普之承諾，仍然能夠奪得藍領工人的心嗎？

拜登對密歇根工人來說，又象徵着怎樣的一種回憶呢？

大選點票日當晚，有特朗普支持者湧到底特律票站要求停止點票，認為點票程序出現不公。（AP）

自二十一世紀以來，密歇根汽車業實質已苦撐多年，最終也難逃「爆煲」：通用汽車及佳士拿兩大車廠在2009年申請破產。不過，當年時任總統奧巴馬（Barack Obama）及副總統拜登就代表政府出手挽救密歇根州的汽車業。

在今次大選中矢志繼承「奧巴馬精神」的拜登，就曾經在Twitter留言，以「奧巴馬與我拯救汽車業，協助密歇根州經濟反彈」作為吸引選民支持的佐證。奧巴馬曾經有過「挽救密歇根」的往績，當地藍領選民對奧巴馬班子的好感不言自明。

美國大選2020：美國前總統奧巴馬10月31日在密歇根州底特律出席民主黨總統候選人拜登的競選活動。（Reuters）

拜登挾此氣勢，與大打「就業牌」、「經濟牌」的特朗普抗衡。最新選情結果顯示，拜登似乎把承諾「將工作帶回美國」的特朗普打敗了。

另一方面，第一大城底特律是擁有75%以上非裔人口的城巿。今年BLM示威運動如果能推高非裔投票率，拜登藉着奧巴馬的人氣，將能夠吸引大量黑人選民的選票。

按最新選情結果，拜登在底特律等大城市取得的選票，相信有不少就是來自黑人選票。這進一步促使拜登在密歇根州實現「翻盤」。