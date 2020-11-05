美國大選2020｜特朗普質疑威州官司後不久　拜登威斯康星州取勝

美聯社11月5日報道，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在香港時間5日早上連取2州，繼密歇根州（16票），後亦在威斯康星州（10票）取勝。不久之前美國現任總統特朗普（Donald Trump）在Twitter發文，質疑競選團隊在威州及密州入稟要求重點的決定，未知是否因他已提早知道，自己會失落這兩州。

特朗普5日Twitter發推文，看來不滿意其法律團隊入稟挑戰威斯康星州及密歇根州選舉結果的做法。

特朗普在推文中質疑，律師要求重點這兩州選票的做法有何好處，且已對選舉系統的完整，以及選舉本身構成傷害。不久後他的競選團隊在喬治亞州入稟，尋求暫停點票。

美聯社在相隔約1小時後稱，威州除了一些小鎮的數百張選票，以及一些臨時選票外，所有剩餘選票點算完畢，已確認拜登取勝。

圖為

特朗普的最新推文顯示他或已放棄在威州及密州掙扎，仍未放棄喬治亞州。再加上其他州份，這意味選舉爭議還將繼續。拜登亦在美國時間4日於Twitter發貼文，宣布成立「拜登鬥爭基金（Biden Fight Fund）」抗衡，並稱是「有史以來最大規模的選舉保護工作」（largest election protection effort ever assembled）。

他說：「為確保每張票都經點算，我們在建立有史以來最大規模的選舉保護工作。因為特朗普不能決定這個選舉的結果——美國人可以。」

網站只有首頁，在頁面有以下一段文字：「這場戰鬥未完，」又指這麼做對拜登、賀錦麗及全國民主黨人是絕對重要，「我們依靠增加的捐款支持我們達成全部要做的事。」

拜登競選團隊經理狄龍（Jen O'Malley Dillon）亦向支持者發電郵，呼籲他們參與捐款，又說這些工作「或會持續數周」。