民粹迴旋鏢反殺自身　台灣不該步亞美尼亞後塵

自11月初美國總統大選以來，台灣便沉溺於選邊與轉向的狂歡，「誰更愛台」、「誰更反中」、「是否押錯寶」等速食拷問幾乎佔滿輿論空間，舞弊疑雲更是屢成道德測驗題。在此場域，信與不信成了陣營歸屬的判準、愛台價值的證明，不少人甚至藉此博取「一日美國專家」光環，即便期望與現實發展落差甚大，其仍孤芳自賞，寧願長醉不願醒。

平心而論，台灣不過是這場大選的看客之一，縱有政治角色，也是微乎其微；然而如今民粹情緒空前高漲，已近覆水難收，而台灣一味沉溺其中、入戲太深，結果便是誘發了社會偏執與人格分裂：一派人仍是非特朗普（Donald Trump）不可，一派人則堅持拜登（Joe Biden）能做反中新舵手，並嘗試去愛這位美國隊長。往復之間，其餘國際新聞幾乎難有立足處，同時期的高加索覆亡警鐘便是一例。

特朗普選情不樂觀一事，曾令不少台灣網友群情激憤，甚至出征美國在台協會（AIT）臉書。圖為美國在台協會處長酈英傑表示。（台灣總統府）

11月10日，歷時6周的納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno Karabakh，簡稱納卡）衝突終吿停火，在俄羅斯維和部隊強力介入下，各方勢力幾乎盡皆獲益：阿塞拜疆失土得復、土耳其收穫高漲的內部支持度、俄羅斯則自彰對南高加索的鞏固，唯獨亞美尼亞近乎滿盤皆輸，既被迫撤軍，也令納卡的實質獨立地位不保，總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）更是面臨統治危機，不僅官邸被洗劫，國內示威更是來勢洶洶。

從高加索到東亞，亞美尼亞與台灣看似風土互異，實則共享了類似命運：依靠大國支持，當地政府得以維繫精緻的曖昧局面，然而民粹不斷湧動，最終裹脅了政治與社會話語，致使精英頻踩紅線以求權力，卻換得失控結局。如今亞美尼亞的敗局已定，台灣則位處風險邊緣，恍若醉在悲劇前夜。

2020年11月10日，阿塞拜疆人在阿塞拜疆首都巴庫揮舞着國旗和土耳其國旗慶祝勝利。（AP）

君心難測的大國勢力

在納卡衝突中，俄羅斯的角色始終關鍵。

沙俄年代，納卡的亞美尼亞人多居山村，平地則由阿塞拜疆人群聚。俄羅斯帝國為求深化統治，選擇扶持同為基督信仰的亞美尼亞人，開始了移民實邊計劃，由伊朗等地招募亞美尼亞僑民前來定居，使其漸成納卡的主要人口；蘇聯初創時，史達林（Joseph Stalin）為拉攏土耳其、避免亞美尼亞坐大，又將納卡以自治州身分，劃入阿塞拜疆版圖內，奠定了歸屬衝突的近代雛形。

自史達林逝世起，納卡的亞美尼亞人便屢屢上書、示威，要求脱離阿塞拜疆統治，重歸亞美尼亞版圖，卻屢遭莫斯科漠視，民族怒火終在蘇聯崩解時衝破天際，釀成了1991年至1994年的慘烈戰爭。彼時俄羅斯雖元氣大傷，卻仍有餘力經緯高加索政局，既助亞美尼亞，也向阿塞拜疆施援，欲借戰火收割兩國的歸順與臣服。

10月5日，納卡斯捷潘納克特，住宅區街道上一枚未爆炸的火箭彈。（AP）

在阿塞拜疆同意開闢通往俄羅斯的油管後，莫斯科終於減少對亞美尼亞的軍火支持，並力促雙方和談，彼什凱克停火協議由此簽訂，阿塞拜疆既失去納卡的實質控制權，更被亞美尼亞佔去7塊西部領土，致使納卡與亞國實質相連，可謂損失慘重。

26年來，和平並未隨停火協議的簽署而降臨，亞阿兩國在納卡屢有喋血衝突，幾乎兩年交火一次；然而俄羅斯基於維穩南高加索的需求，盼能借和談凍結尷尬現狀：納卡實質獨立，阿塞拜疆則擁有名目主權，故當阿軍有所推進，俄方總能將其勸上談判桌，阻止納卡政權的覆滅。

長此以往，亞美尼亞自也有恃無恐，產生了俄羅斯「非己不可」的錯覺。亞國雖非每次的衝突挑起方，卻誤以為掌握莫斯科所開的空白支票，以至於在納卡議題上予取予求。以2007年簽訂的《馬德里原則》（Madrid Principles）為例，亞美尼亞同意自1994年佔領的阿塞拜疆領土撤軍，阿塞拜疆也允諾賦與納卡高度自治權，衝突看似即將落幕，卻瓦解在亞美尼亞的翻臉不認人上。

而之所以會有此般發展，與亞美尼亞的內生民粹息息相關。

10月1日，納卡斯捷潘納克特，一名女士在防空洞中照顧小朋友。（AP）

被民粹脅持的外交政策

由亞國的經濟結構觀之，其缺乏阿塞拜疆自產石油的得天獨厚，僅能仰賴出口傳統礦業、農產品、紡織品來賺取外匯，故而每逢金融危機、市場行情起伏，便要經歷一番陣痛；而在人口議題上，勞力外流加上生育率下降，負成長的陰影始終在這個高加索小國上空盤旋。

上述兩大內政難題，是歷任政府皆難克服的挑戰。在此困局下，政治精英為求鞏固支持，挑上了外交場域作為個人秀舞台，納卡衝突便為一例。政府頻頻發展「亞美尼亞同胞受到國際壓迫」、「阿塞拜疆要重演土耳其式的大屠殺」等論述，盼以煽動情緒遮蔽治理問題，進而換取選票，結果也甚為有效。

此次戰前，納卡已是亞美尼亞不容挑戰的政治正確，幾乎可是任何議題的擋箭牌；然而民粹氾濫至此，既可載舟亦可覆舟，人民買了愛國主義的單，自然不容許政府在此議題上有任何讓步，民粹反噬由此而生。放眼亞美尼亞藝文界，納卡議題與1915年的大屠殺，幾乎是萬年不倒長青樹，人民成日活在雲端的激情中，自然難以想象墜落的瞬間，那苦痛的劇烈。

10月9日俄、亞及阿三國外長在莫斯科開會，亞美尼亞外長姆納察卡尼揚出席會議。（Reuters）

當今總理帕希尼揚自2018年上台起，便面臨前人留下的民粹格局，自也是蕭規曹隨，在納卡議題上一路失速狂飆，並心存僥倖，認為俄羅斯將永遠無條件為衝突踩剎車，卻沒想到會在此次失去眷顧。最終籌碼盡失，僅能被迫簽訂名為停火協議、實是城下之盟的屈辱協議，納卡由此重回蘇聯自治州樣態，亞美尼亞的26年扶植期，就此化作幻夢泡影。

台灣此刻沉迷美國大選，反映了對美芬蘭化的狂熱情結，國內反中民粹更是屢屢湧動，用愛發電式的人定勝天思維，暗藏了與亞美尼亞相似的依賴結構，即一廂情願認定美國將為自己的玩火買單，彷佛來自白宮的空白支票緊握在手、希望無盡無窮。

然而正如亞美尼亞的人算不如天算，一次失控，結局便是士兵性命與政權動盪。台灣倘若一意孤行，恐也將在美國某次抽手後，落得滿盤皆輸的境地。