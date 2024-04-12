港人北上逼爆湖南長沙？3小時高鐵直達　湘菜、臭豆腐奶茶最Hit

港人北上熱潮持續，在復活節假期達到新的高峰。3月29日，深圳口岸出入境旅客共88.2萬人次，創下2023年2月中港恢復通關的新紀錄。北上熱潮，過去只限於深圳、廣州和廣東地區，但今年復活節假期有網民驚奇地發現，香港搭乘高鐵3小時直達的湖南長沙，成為港人新的北上據點，湘菜、國風奶茶「茶顏悅色」和臭豆腐以及人文景觀，成為長沙的賣點。



《南方日報》報道，從3月中旬開始，香港往返廣州、長沙等地的高鐵票已全部售罄；假期首日，港鐵從早上6點開始就已經人山人海。3月29日，長沙人「子敬Evan」分享，「「港人北上大軍已經到長沙了！百萬北上大軍現已佔領五一廣場，街上香港人比本地人都多……分不清這裡是長沙還是香港」，《鳳凰網》採訪一名周姓長沙人，他也在五一廣場的人流中感受到了香港復活節假期帶來的影響，「香港人確實變多了，我後面好多講粵語的」。



湖南長沙夜景。（央視新聞）

《鳳凰網》報道，在小紅書上搜尋「香港人在長沙」的關鍵詞，不少港人用繁體字詳細記錄著他們的特種兵式旅行。

嚴月是三十歲出頭的長沙本地人，曾在香港求學工作。嚴月發現，自己加入的FB「深圳大陸吃喝玩樂交流」小組，以前這個組裡的大多帖子都在分享深圳路線，但現在，已經有「長沙旅遊攻略」了，連她這個本地人都覺得「功課做得不錯」。嚴月的香港朋友Carlos也認為，距離是港人選擇長沙的重要原因。

高鐵三小時直達 可當日往返的湖南長沙為何成為熱門選擇？

2023年4月，香港西九龍至長沙南的高鐵恢復運行，此前，這趟高鐵經歷了三年的暫停。往返只需三個多小時，是「能接受範圍的極致」，香港人願意選擇一個小長假，感受這座據說消費很低的城市。

1月15日，廣深港高鐵香港段恢復營運，市民登上往內地列車。（廖雁雄攝）

38歲的香港人Alan身邊的朋友北上長沙，在他看來，最主要的原因是高鐵將兩個城市串起，「再遠一點的省會是武漢，交通時間是四個半到五個小時，這個時間就有點長了」。

4月1日，嚴月乘地鐵回家的路上，看到五六個香港人結伴，講著港式粵語，手裡拿了大包小包，包裝袋上寫的是「一定能在小紅書上搜到廣告的網紅店」的名字，背包裡鼓鼓囊囊——嚴月曾在香港求學工作，能夠識別當地人，「香港人也有典型特徵，男生一般都會有髮型，染髮打髮蠟，經常背個雙肩包。比較精緻」。

Lilian在2022年到香港讀研，2023年9月，她將女兒帶到香港讀書，一家人都成了新港人。這個復活節假期，她帶著女兒一路北上，計畫是從長沙一路去往江西和江蘇等地。

在長沙，她發現自己身邊「到處都是香港人」：「從主觀感受來說，我覺得簡直有三分之一的遊客來自香港。」她判斷的依據是口音親切的粵語，「香港話和廣東話還是有區別的，不會搞混」。

習近平在岳麓書院考察調研。（新華社）

在長沙特色小吃的攤位前、在橘子洲、在岳麓書院、在排隊喝茶顏悅色的時候，Lilian都能聽到有人說著港式粵語，也會有香港人換上國風服飾，在景點拍照。

旅途越是北上，粵語遊客越來越少，在Lilian印象中，如果是小長假或者週末，香港人不大會走很遠，「可能主要還是集中在廣東地區，去吃喝玩樂」，但在廣東，「去景點的很少，香港本身有不少山海自然景觀，反而是內地的不一樣的人文氛圍，他們會更感興趣一點，在長沙，他們吃臭豆腐也挺開心的。」

長沙臭豆腐。（網絡圖片）

費大廚湘菜、國風奶茶受歡迎

港人Carlos更分享，港人很喜歡長沙一家主打湖南辣椒炒肉的連鎖餐廳叫「費大廚」，「國風奶茶」茶顏悅色也是一大長沙的賣點。不過旅遊第二天，Carlos受不住重油重辣，開始積食、鬧肚子，再過一天，她想念起了香港的粥和小菜，「一天吃一頓湘菜已經是極限」。

Carlos回憶，今年年初來到長沙旅遊，三天時間，她密集去了湖南省博物館、岳麓書院、愛晚亭、各式各樣的夜市和小吃街——本來還安排了橘子洲，但太冷了，「香港沒有那麼冷的天氣，被風給嚇退了」。

茶顏悅色是於2013年創立的長沙本土奶茶品牌。（視覺中國）

旅途中的一個晚上，嚴月帶Carlos去吃夜市裡的地攤麻辣燙，「攤位旁邊還有垃圾，看起來像髒攤」。嚴月察覺到他的不自在，「或許他感覺環境有點邋遢，不怎麼衛生」，在她的強烈推薦下，Carlos終於拘謹地開始嘗試燙蔬菜。

嚴月說，「可能對於這麼當地的東西，他們沒有那麼想去嘗試，但是香港人不會拂你面子，吃完他說覺得驚喜，偶爾試試可以還不錯。」在香港，這樣的攤位小吃幾乎沒有，「他們接觸不到這些，即使在深圳，楊國福可能是更有認知度的麻辣燙連鎖店。」

Alan是土生土長的香港人，曾因工作原因數次到訪長沙，因為對內地文化有興趣，他去過許多內地城市遊玩，此前還在北京上海工作過兩三年。Alan作為金融行業從業者，開始邀請長沙的客戶來香港玩，「能夠一天之內做到兩地往返」。

2010年前後，他第一次到達長沙，那時這只是他前往張家界、鳳凰古城旅遊，返回香港的中轉站，在此地停留了一天，湘江邊五光十色，他對這個城市的印像是「普通的二三線城市」。

張家界旅遊受到韓國中老年人的喜愛。（視覺中國）

「那時候只有上了年紀的人才會去內地旅遊，」他跟身邊的同齡人講起這個城市，「大家幾乎都一無所知。」

第二次是在2019年前後，那時的長沙已經改頭換面，令他印象深刻。高檔商場林立，城市的繁榮度似乎拔高了一個台階。他身邊的遊客熙熙攘攘，這座城市給他帶來的新印像是「很年輕、很浪漫、很舒適」。通了高鐵，他身邊的香港朋友們也開始慢慢知道這座城市，目前，他們對長沙最常見的描述是：這是一個「三小時高鐵就能去的地方」。

湖南長沙現在已經是內地知名的旅遊城市。（資料圖片）

3月中旬，他和兩位年齡相差不大的女同事來長沙調研。這兩位女同事此前從未到訪過長沙，這趟長沙之行，讓兩位同事印象最深刻的是，「玩的地方可真多」，吃喝、酒吧、livehouse，在長沙的每一天，他們都是玩到半夜三四點鐘，才回到酒店。

儘管已經算得上熟悉內地文化及餐飲習慣，這次從長沙回來後，Alan還是鬧了肚子，「一天三頓吃湘菜，只有最後一天其中一頓吃的別的」。雖然不是那麼習慣吃辣，他的兩位同事仍然覺得湘菜非常好吃，「我們會讓廚師儘量少放辣，但還是很誇張，我懷疑他們的鍋底都有辣椒味，已經回不了頭」。

茶顏悅色門店前排隊的人們絡繹不絕。（視覺中國）

港人內地旅遊困難：預約博物館、手機號碼、酒店難預約

嚴月分享，香港人北上內地的旅行，大部分時候會沿著地鐵安排線路，「比如他們在深圳，只會去地鐵沿線的商場，哪怕邁出商場一步可能都不怎麼樂意」；但長沙不同於深圳，是一個更草莽更本地化的地方，可能會不太符合他們之前的旅遊習慣。

此外，港人到內地旅遊還有不少難題，嚴月幾位剛剛取得香港身份的朋友來找長沙玩，「想要住洗浴中心，但因為香港人的身份無法被接待」。

Carlos也曾在預約湖南省博物館時遇到困難。博物館買票需要實名制，雖然返鄉證的證件號碼可以預定，但預留號碼時，必須要用內地的手機號。最終，嚴月用自己的手機號才幫他訂到博物館的門票。

2023年外國赴中國旅遊的人數暴跌，門票難購買需要實名制、網絡防火牆等都是原因之一。（視覺中國）

曾經在北京、上海、成都等多地，Alan都遭遇過酒店拒不接待港澳台居民的情況。「工作人員會說，App上面顯示得很清楚，不接待港澳台居民，我一看，一行小字。真的很難發現噢。」包括這次來長沙，他總是格外留意，選擇那些可以涉外的酒店。

關於手機號碼的難題，Alan說道，其實香港的很多營運商可以提供一卡兩號的服務，「在香港是8位數的手機號碼，到了內地，可以直接轉成一個11位的內地號碼」，有了這個號碼，港人可以在多個App上進行實名認證，「線下支付、打車、外賣都沒什麼問題。」

Alan說，這項服務已經開通了十餘年，但以前的香港人不喜歡到內地旅遊，很少人知道。

3月29日復活節長假首日，北上港人大軍「攻陷」深圳COCO park商場。（黃浩謙攝）

深圳廣州之外 港人開始探索內地城市

嚴月也對三月底長沙忽然擠滿香港人感到意外。Carlos的長沙之行其實與她的強行「安利」脫不開關係，「他是本身就對內地感興趣的那撥人，之前廣東都去過了，所以想到更內陸一點的城市，趁我在過來看看」。

Alan坦言，更多的香港人對內地的了解還是侷限在深圳廣州，「對他們來說，到深圳廣州就算是北上，實際上內地大得很，這個北根本算不得北」。

這幾年，前往內地旅遊的人的確變多了，Alan的朋友會與他分享自己的旅行，「我常聽周圍的人說，去了廣西，去了福建，去了江西，去了湖南，他們有了這樣的好奇心。」

「長沙熱」接續「深圳熱」？

嚴月認為，「長沙熱」是「深圳熱」的一個延續，「深圳的素材可能已經被網際網路平台挖掘的差不多了，他們自然會希望往內地更深入的地方找找素材，找到下一個能夠推廣的點」，長沙本身就是聲量比較高的旅遊城市，距離香港相對較近，並且又有一定的差異度。

她覺得，對港人來說，深圳像是一個踱步可至的後花園，但長沙，是一個可以滿足更多飲食文化需求的地方。