中國哪裏汽車最多？　北上廣深皆非！香港竟與內地城市差甚遠

內地有超過3.3億輛汽車，但哪個城市的汽車最多，很多人都沒猜對….



北上廣深全不是？

北京早於2007年就首次實施單雙號限行，是中國最高有此規定的城市。圖為北京蓮玉橋附近早高峰時間的擁堵。（視覺中國/當代中國授權）

內地公安部的統計數據顯示，截至2023年9月底，全中國汽車最多的城市，並非很多人心目中的北、上、廣、深四個一線城市，而是四川的省會成都。該市全市共有汽車639.5萬輛，略多於排第二北京的638.4萬輛。

論人口，北京、上海都比成都多；論GDP，北京、上海、廣州、深圳，甚至重慶和蘇州都比成都要高，北京和上海的GDP更比成都高不止一倍，為甚麼最多汽車的會是成都？

成都不限購 不限行

成都成為中國汽車最多城市，與當地的交通和經濟政策有很大關係。圖為成都街頭。（視覺中國/當代中國授權）

據內地傳媒報道，成都汽車多的原因，除了因為當地有發達汽車工業，亦是因為成都沒有像其他大城市一樣限制購買，也沒單雙號限行措施；內地不少大城市為解決交通擠塞，規定尾號為單數的汽車，只能在單號日子行駛，雙號的只能雙日使用。

在成都和北京之後，中國汽車最多的第三至十名城市是重慶、上海、蘇州、東莞、鄭州、西安、武漢和天津，排第十名的天津也有411.7萬輛汽車。

香港機動車不足百萬

常說香港人多車多，其實香港無論人口數量，還是汽車數量，都少於內地很多大城市。圖為香港中環街頭。（視覺中國/當代中國授權）

香港又何？香港2022年共有機動車輛92萬多輛，與內地很多城市相差甚遠。

要注意的是，內地的汽車和香港的機動車輛概念不完全一樣，內地的汽車不包括電單車，而香港的機動車輛則包括；香港的電單車大約有10萬輛。

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