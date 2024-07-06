深中通道跨市巴士調整購票方式！　需按對應時段乘坐對應班次

備受矚目的深中通道6月30日正式通車，跨市巴士亦於同日開通營運。據中山市交通運輸局消息，深中跨市巴士營運近一周後，售票系統日前完成升級優化。



連接深圳與中山的「深中通道」6月30日下午通車。（黃浩謙攝)

據《南方+》報道，深中跨市巴士售票系統增設了「班次查詢」功能，購票乘車模式由此前的不區分班次時段、購票後即可在當天任意時間前往乘車，調整為分時段購票。調整後，乘客需要在對應的時段乘坐對應班次的深中跨市公交。

「深中跨市公交專線」小程序顯示，深中跨市巴士2條線路均已顯示具體班次時間。以「中山博覽中心樞紐—前海灣地鐵站」線路為例，線路每隔20分鐘一班車，每班車均顯示餘票數量，乘客可購買對應班次車票。目前，該線路開放預購的時間段內（7月5日至7月7日），除少量班次存在餘票，絕大部分班次車票均已售罄。

中山市交通運輸局相關負責人介紹，本次調整購票模式，是為了後續營運中更好調度安排車輛、服務民眾的跨市通勤需求。近一周內，深中跨市公交保持滿負荷營運狀態，調整後的購票模式也可避免乘客在購票後集中在某一時段乘車，造成該時段車輛超負荷營運、影響乘客出行體驗。

中山往返深圳跨市巴士。（楊凱力攝）

據悉，如果乘客未按時乘車、需要退票，可在訂單管理界面中查詢待出行的訂單，並在訂單詳情中完成退票流程。在退票成功後，系統會自動退款給乘客。

目前，乘客線上完成深中跨市巴士購票僅需4步，即選擇線路、查詢班次、填寫訂單和支付出票操作。在支付完成後，乘客可在服務通知和訂單管理中查看訂單詳細的車票信息。在乘車時，乘客需出示車票的詳細信息。