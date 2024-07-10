ChinaTravel熱與暑期出境遊客流疊加　深圳多個口岸迎客流高峰

暑期旅遊旺季開啟，加上高、中考成績陸續放榜、外國遊客「ChinaTravel」（中國旅行）熱潮等影響，深圳皇崗、福田口岸近日迎來客流高峰。



據皇崗出入境邊防檢查站統計，自7月1日至7日，執勤民警共查驗經皇崗、福田口岸和福田保稅區一號通道出入境人員逾138萬人次，其中福田口岸出入境旅客超過106萬人次；各類交通運輸工具8萬餘輛次。

「ChinaTravel」熱潮下，外國遊客扎堆赴中國。（新華社）

皇崗邊檢站相關負責人介紹，粵港澳大灣區融合發展提速推進，全面恢復實行了內地居民赴港澳團隊旅遊簽注「全國通辦」和增加10個城市為內地赴港澳「個人遊」城市；中國免簽的「朋友圈」不斷擴容，近期外國遊客扎堆來華，「ChinaTravel」成了國內外影片平台上的熱門標簽，在外網上獲得了巨量圍觀與討論；再加上暑期出境遊旺季，在這幾方面影響下，口岸迎來暑期出入境客流高峰。

負責人又指，作為24小時通關的綜合性陸路口岸的皇崗口岸，及作為中國內地首個與香港無縫接駁的地鐵口岸的福田口岸，因交通便利、快捷高效的通關環境，成為眾多出入境旅客往來深港的重要通道，每天以商務貿易、跨境探親、旅遊休閒、研學交流等為主的出入境客流始終呈穩步上升趨勢。再加上深圳積極推動深港消費活力，吸引更多的香港居民北上休閒娛樂、度過周末、跨城消費成常態，真正實現了跨越山海的「雙向奔赴」。